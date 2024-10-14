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"Малая АЭС будет в собственности Узбекистана, ядерные отходы вывезут в Россию" - глава дирекции Отабек Аманов
17:13 15.10.2024

Малая атомная электростанция будет в собственности Узбекистана, сообщил глава дирекции строительства АЭС Отабек Аманов. Он также рассказал об этапах проекта. По его словам, для производства ядерного топлива планируется использовать отечественный уран, а отработанное топливо будет вывозиться в РФ.

Директор Дирекции строительства атомной электростанции Агентства по развитию атомной энергетики ("Узатом") Отабек Аманов в беседе с журналистами 15 октября рассказал о ходе реализации проекта малой АЭС в Узбекистане и других деталях объекта, передает корреспондент "Газеты.uz".

Дирекция по строительству АЭС и компания "Атомстройэкспорт" (инжиниринговое подразделение "Росатома") заключили контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности (АСММ) в Узбекистане в мае. АСММ мощностью 330 МВт (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый) будет построена в Джизакской области рядом с озером Тузкан. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к строительству также будут привлечены узбекистанские компании.

Этапы строительства
По словам Отабека Аманова, сейчас на площадке ведутся режимные наблюдения за компонентами природной среды со стороны УзГАШКЛИТИ (проектный НИИ инженерных изысканий в строительстве, геоинформатики и градостроительного кадастра). Речь идет об аэрометеорологических, гидрологических, гидрогеологических и сейсмологических исследованиях.

"На площадке также ведутся подготовительные работы для начала строительно-монтажных работ по вахтовому поселку для строителей, где во время пика строительства будут 10 тысяч работников. Кроме того, мы начали работу по проектированию самой атомной станции. В настоящее время российская делегация здесь, и мы рассматриваем техническое задание на разработку проектной документации атомной станции малой мощности. Мы также выбрали институты для разработки технико-экономического обоснования проекта", - заявил он.

Кроме того, разработано техническое задание проекта заявления о воздействии на окружающую среду (ПЗВОС).

До конца 2024 года планируется начать строительство вахтового поселка для строителей, а также строительно-монтажные работы по строительно-монтажной базе.

"Для чего эта база нужна? Чтобы построить атомную станцию, мы должны там построить ремонтно-механические мастерские, гаражи для спецтехники, арматурный цех, бетонно-смесительные узлы. Это целый комплекс. И мы эти работы собираемся начать. Кроме того, мы начнем разрабатывать ТЭО проекта, начнем разрабатывать ПЗВОС проекта и предварительный отчет обоснования безопасности проекта. Вот эти три документа нам нужны для получения разрешения на размещение нашей атомной станции", - пояснил Отабек Аманов.

Согласно законодательству в Узбекистане и рекомендациям МАГАТЭ, для строительства АЭС необходимо получить три основных документа: разрешение на размещение станции, лицензию на строительство и лицензию на эксплуатацию.

В 2025 году планируется продолжить работы по разработке ТЭО, ПЗВОС и других документов, а также строительно-монтажные работы по вахтовому городку.

"В конце следующего года мы планируем получить разрешение у нашего регулятора на размещение атомной станции на площадке. Кроме того, мы разместить [заказы о производстве] реакторов, турбин, генераторов и другого крупноблочного оборудования длительного цикла изготовления. Производство самого реактора займет от 36 до 40 месяцев", - заявил Отабек Аманов.

Для получения разрешения на размещение необходимо разработать технические документы, провести экспертизу и общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду.

В начале 2026 года намечено получение разрешения на заливку "первого бетона" в фундаментную плиту энергоблока.

Глава дирекции указал, что своевременное размещение заказов на поставку оборудования позволит запустить первую очередь малой АЭС до конца 2029 года.

Международный проект
Для участия в строительстве атомной станции планируется привлечь зарубежные компании.

"Атомная станция состоит из двух крупных компонентов - это ядерный остров и вспомогательный объект. Ядерный остров, естественно, мы будем реализовывать с нашим генеральным подрядчиком „Атомстройэкспортом" („Росатомом"). А вспомогательный объект мы хотим как-то комбинировать, чтобы участвовали международные компании, чтобы это был международный проект. Сейчас прорабатываем варианты", - сообщил Отабек Аманов.

В августе делегация "Узатома" посещала Китай, где провела встречи с китайскими компаниями, которые изъявили желание участвовать в проекте, то есть поставить турбинное оборудование, генераторы и сухие градирни (аппарат для охлаждения оборудования АЭС без испарения воды).

"Мы уже твердо хотим использовать сухие градирни, чтобы не зависеть от водных ресурсов. Венгерские компании тоже заинтересованы, у них очень хорошие есть наработки, решения по сухим градирням. И европейские компании, и азиатские компании изъявили желание участвовать в нашем проекте", - указал он.

Глава дирекции отметил, что недавно созданная компания Saneg Atom не участвует в проекте и с ней не ведутся переговоры.

Финансирование
Отабек Аманов сообщил, что по поводу финансирования проекта строительства малой АЭС ведутся переговоры с зарубежными и отечественными банками.

"Есть банки Европы, России и местные банки. Потому что некоторые части инфраструктуры будут строить местные подрядчики… Предложения банков будут согласовываться с Министерством экономики и финансов и Центральный банком", - отметил он.

Стоимость проекта пока не раскрывается.

Четыре соглашения с "Росатомом"
Глава дирекции сообщил, что Узбекистан заключил с "Росатомом" несколько соглашений в рамках контрактной стратегии: соглашения о строительства атомной электростанции, о подготовке кадров, о ввозе топлива для АЭС, о сервисе по эксплуатации станции и вывозе ядерных отходов.

"На последнее соглашение, то есть на вывоз использованного ядерного топлива, многие зарубежные компании не соглашаются. Мы с „Росатомом" договорились, что использованное ядерное топливо будет вывозиться в Россию, там будет проходить переработку и некоторые необходимые компоненты будут возвращаться в Узбекистан", - сказал он.

Для ядерного топлива планируется использовать отечественный уран, который будет проходить обогащение в России.

"Будет использоваться оксид урана-235 с обогащением до 19% или 20%. Вот это топливо будет импортироваться, но есть один момент. Оно будет производиться на давальческом сырье местного узбекского урана. То есть узбекский уран будет вывозиться, будет проводиться его фабрикация, изготовление топлива и затем его будут завозить обратно. Из-за того, что это будет местный уран, мы надеемся, что стоимость топлива будет намного ниже", - заявил Отабек Аманов.

Около 100 специалистов Узбекистана в год проходят обучение в Ташкентском филиале Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

"Мы отправим порядка 500 специалистов в Россию на два года для полного ознакомления с этой технологией. У нас одним из первых объектов атомной станции будет учебный центр. Эти специалисты затем еще два года будут проходить обучение в центре. До 2029 года мы подготовим 500 готовых местных кадров, которые также будут работать при строительстве станции", - заявил он.

АЭС - собственность Узбекистана
Отабек Аманов подчеркнул, что малая атомная электростанция будет находиться в собственности Узбекистана.

"Станция будет полностью являться собственностью Республики Узбекистан. Станцией будет управлять оператор - местная компания, то есть в настоящее время дирекция наделена полномочиями оператора. То есть будет управлять государственная компания-оператор, у которой будет соответствующая лицензия на эксплуатацию", - сказал глава дирекции.

Производимую электроэнергию, как и на других электростанциях (ТЭС, солнечных, ветровых и угольных), будет покупать компания "Узэнергосотиш" и поставлять потребителям через "Национальные электрические сети".

Контракт на сооружение АСММ был заключен 27 мая между Дирекцией по строительству АЭС и компанией "Атомстройэкспорт" (инжиниринговое подразделение "Росатома") в рамках визита в Ташкент президента России Владимира Путина. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к строительству также будут привлечены узбекистанские компании.
Президент Шавкат Мирзиеев назвал "жизненно важным" проект строительства малой АЭС. "С учетом наличия больших собственных запасов урана и экспорта его в третьи страны для нас этот проект является жизненно важным, если мы думаем о перспективах выхода на новый этап развития страны", - сказал он.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что ввод станции планируется "поэтапно, помодульно" с 2029 по 2033 годы. Малая АЭС будет с водо-водяными ядерными реакторами РИТМ-200Н, которые использовались в атомных ледоколах, но еще не построена ни одна наземная АЭС с этими реакторами.

10 сентября дирекция по строительству АЭС и "Атомстройэкспорт" подписали протокол о начале работ по проекту станции. Это означает старт активной фазы подготовительных работ на стройплощадке и разработку проектной документации.
Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов недавно заявил, что Узбекистану все равно нужна крупная АЭС. Ее строительство возможно до 2040 года.

Источник - Газета.Уз
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729001580


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