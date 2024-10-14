Битва за Дзержинск (Торецк) вступает в завершающую фазу: Тактика ВС РФ вгоняет противника в ступор, - Р.Маркуш

18:34 15.10.2024

По данным самостийных экспертов, движение русских солдат к "Констахе" опасно не только для "Часика", но и для Торецка

Радомир Маркуш



В фронтовой сводке проекта WarGonzo по состоянию на утро 15 октября говорится, что в Торецке/Дзержинске идут городские бои, есть очередные продвижения ВС РФ. А на соседнем Часов-Ярском направлении российские войска продолжают работу по занятию наиболее выгодных позиций на флангах. Активно работают средства дальнего поражения.



В Сети появились кадры с геолокацией, подтверждающие наш контроль над высотой 164,3 около Новгородского/Нью-Йорка. Враг пытался отбить потерянную позицию танковой атакой, но она захлебнулась. Картоделы оценили продвижение российских войск на западе от Дзержинска на 1 км (см. карту).



Таким образом, бойцы "Южной" группировки войск резко ухудшили ситуацию для ВСУ на этом участке фронта. С "мест" сообщают, что противник потерял контроль над железнодорожной станцией Обзорная в Щербиновке, в поселке-растянушке, охватывающем Дзержинск с запада.



Признал этот факт и работающий в интересах ГУР паблик DeepState (заблокированный в нашей стране), который в числе населенных пунктов, где россияне имели территориальные завоевания, назвал Торецк.



Этот вражеских паблик традиционно принижает успехи ВС РФ и сообщает о них, когда этому есть железобетонное подтверждение, причем достаточно весомое, чтобы внести обновление в свою карту боевых действий.



А эксперты Института изучения войны (ISW), в русофобском желании понравиться Зе-банде, напротив, растрезвонили, что это, мол, не русские, а бандеровцы имеют "перемоги" в Торецке. Дескать, укровояки вернули потерянные позиции в центре Торецка на фоне продолжающихся наступательных операций России.



Вброс экспертов ISW сделан на основании видеозаписи с геолокацией, на которой видно, как наши бойцы уничтожают очаг сопротивления в многоэтажной застройке, взятой ранее русскими штурмовиками. Неубедительно, но самостийный пипл хавает и запивает горилкой.



По мнению Юрия Подоляки, в Дзержинске наблюдается оперативная пауза. Военный эксперт пишет: "Тактика освобождения Торецка состоит в чередовании относительно слабых наступательных действий с резкими штурмами. Причем в этом случае достигается постоянное давление на оборонительный контур противника, что очень сильно изматывает личный состав ВСУ, позволяет между штурмами вскрывать его огневые точки и их поражать".



По словам гауляйтера Василия Чинчика, когда падает интенсивность уличных боев, по городу прилетает до 60 ФАБов. Можно даже не сомневаться, в ходе этих ударов уничтожаются огневые точки врага, обнаруженные нашей разведкой, в том числе беспилотной. После того, как оборонительный потенциал ВСУ будет подорван, русские штурмовики рванутся вперед.



"За это время (оперативной паузы) мы готовим штурм, который и приводит к скачкообразному результату. Таких чередований во время боев за Торецкую агломерацию было уже множество и всегда они приносили результат", - поясняет Подоляка.



Будет ли следующая атака решающей, судить сложно. Кстати, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что уже освобождено больше двух третей территории города Дзержинска, ВС РФ продвигаются, выбивая противника из многоэтажек. Противник, тем не менее, пытается цепляться за окраины даже ценой бессмысленных потерь.



Добавим, что все больше аналитиков, в том числе жовто-блакитных, объединяют Часов-Ярское и Торецкое направления в один театр боевых действий. Особенно актуально это стало сейчас, когда результаты одних и тех же боев влияют на оборону ВСУшниками сразу двух городов.



По самым "свежим" данным украинской "телеги", армия России продвинулась в нескольких местах под Часов Яром. К тому же самым опасным событием вражеские говоруны, вроде Свитана и Кривоноса, назвали захват русскими штурмовиками развилки дорог, которая ведет в Часов Яр из Артемовска/Бахмута и Константиновки.



Не секрет, что ВСУ оборудовали обширные системы укреплений как вдоль канала "Северский Донец - Донбасс", так и вдоль упомянутой дороги. Прорвав оба рубежа, "южане" уже успели закрепиться на фоне тяжелейших встречных боев.



Как поясняет военкор Марат Хайруллин, "взятие этого укрепрайона позволит нашей армии продолжить движение как в направлении Ступочек, охватывая город более широко, так и выйти к лесному массиву южнее города, чтобы начать давление на него еще с одной стороны.



Тем самым обеспечивая в дальнейшем прорыв обороны противника вдоль закрытого участка канала в заказнике "Ступки-Голубовские-2".



В свою очередь главный шапокозакидатель незалежной Богдан Мирошников, протрезвевший от "плохих" новостей, идущих с фронта, пожаловался озабоченным громадянам, что "плацдармы москаля на западном берегу канала "Северский Донец-Донбасс" к югу и северу от Часова Яра расширяются.



Сейчас они имеют 3 и 3,5 км по глубине и от 5 до 7 км по ширине соответственно. Это уже позволяет россиянам накопить достаточно сил для дальнейших штурмов. Так что, да, "Часик" снова будет "горячим". По его словам, уже 20% города под русскими, но скоро все станет для захисников еще хуже.



Ему вторит еще один бандеровский всезнайка Константин Машовец, который утверждает, что ВС РФ будут идти по трассе Бахмут - Константиновка с юга и в сторону огнеупорного завода с севера. "Целью этих локальных наступлений станут не только клещи вокруг остатков "Часика", но и прорыв к "Констахе", что приведет к сильнейшему боеприпасному голоду гарнизона ВСУ уже в Торецке. После чего его освобождение армией России станет делом времени - недели, от силы двух.