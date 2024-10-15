|Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине. Обзор Телеграм-каналов
18:43 15.10.2024
Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 октября, день
15.10.2024 | Обзор событий
Оперативная обстановка на Курском фронте: Армия России сохраняет инициативу в боевых действиях, пишет Телеграм-канал Донбасский Партизан.
На КУРСКОМ ФРОНТЕ продолжаются активные боевые действия, в которых российские войска сохраняют инициативу, в то время как противник занимает оборонительные позиции. Обострение боевых действий происходит в районах ЛЮБИМОВКИ, МАЛОЙ ЛОКНИ, НОВОГО ПУТИ, ТОЛСТОГО ЛУГА и ПЛЕХОВО, где российские силы продолжают усиливать давление на ВСУ.
В частности, в ЛЮБИМОВКЕ осуществляется зачистка территорий тульской 106 гвардейской дивизией ВДВ. Несмотря на значительные успехи, противник вводит подкрепления и пытается удержаться на окраинах, что свидетельствует о его намерении сохранить контроль над этой стратегически важной зоной.
В ЗЕЛЕНОМ ШЛЯХУ идут тяжелые бои. Российские морские пехотинцы, находясь под давлением, продолжают борьбу за удержание позиций, несмотря на попытки контратак противника, который бросает в бой свои десантные силы на НАТОвских БТР. Часть вражеской техники была успешно уничтожена точным огнем российской артиллерии, что подтверждает высокую эффективность огневой поддержки российских войск.
На северных подступах к НИЖНЕМУ КЛИНУ и НОВОИВАНОВКЕ ВСУ активно окопались, пытаясь не допустить прорыва российских войск. Однако их оборонительные действия затрудняются ухудшающимися погодными условиями, что может повлиять на мобильность и маневрирование обеих сторон.
Российские силы также проводят наступательные операции в районе Малой Локни, выбивая украинские подразделения с ключевых позиций. Эти действия направлены на дальнейшее окружение украинских сил и создание условий для возможного прорыва на более глубокие территории противника.
Информация о заходе российских войск в СУДЖУ не подтвердилась и считается недостоверной, что говорит о необходимости внимательного анализа ситуации на фронте.
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Сводка на утро 15 октября 2024 года от Телеграм-канала Два майора.
Севернее ЧАСОВ ЯРА наши войска с боями заняли вражеский опорный пункт. На южном фланге ВС России продвинулись в районе моста через канал "Северский Донец-Донбасс" вдоль автодороги Т0504 (Н-32) на глубину до 900 метров.
На ПОКРОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ – бои у НИКОЛАЕВКИ в сторону Мирнограда. Южнее СЕЛИДОВО идут накаты с целью окружения города.
Севернее УГЛЕДАРА наши войска заняли участок местности шириной до 3.5 км на глубину до 800 метров. Идет продвижение у ЗОЛОТОЙ НИВЫ.
На ЗАПОРОЖСКОМ ФРОНТЕ Армия России после неожиданного броска на ЛЕВАДНОЕ расширяет зону контроля на север и на восток.
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Поступают сообщения о нашем продвижении в районе населенного пункта КАТЕРИНОВКА на Кураховском направлении, – пишет Телеграм-канал Военкор Котенок.
Штурмовые группы ВС РФ отбили несколько улиц в селе и закрепились на новых позициях.
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Кадры эвакуации трофейной ББМ "Кирпи" турецкого производства.
В своей "Курской авантюре" войска киевского режима задействовали почти весь ассортимент западного вооружения, переданного им "партнерами". Теперь у российских разработчиков на изучении имеются образцы почти всех образцов западной техники. На видео эвакуация турецкого бронеавтомобиля "Кирпи", который достался бойцам "Севера" практически полностью исправным и на ходу, – пишет Телеграм-канал Северный Ветер.
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Разведчики бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" обнаружили схроны ВСУ с оружием и боеприпасами в ходе зачистки отбитых у противника позиций юго-западнее Угледара, сообщает Минобороны России.
По словам бойцов группировки войск "Восток", подобные находки – не редкость. Проигрывая в открытом бою, враг заранее планирует проводить подрывную работу на освобожденных территориях.
"Находим схроны, склады всяких боеприпасов. Попадается натовское вооружение – гранатометы, мины, РЭБы. Убегают, бросают все", – рассказал командир штурмовой группы с позывным "Бэтмен".
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"Нас предали свои же" - украинка признается, что Зеленский намеренно разрушает гражданское общество, ссылая всех на фронт, пишет Телеграм-канал Главное в Херсоне и области.
Посмотри, что происходит в нормальных странах и сделай все наоборот – политика нынешних властей Украины. Вместо того, чтобы укреплять общество, верхушка настроила людей против себя. "Нас предали свои же", – считает жительница Львова. Девушка уверена, что силой ничего не добьешься, однако глава "государства" с этим не согласен. Все привело к тотальному отказу идти добровольно на фронт, а встреча с представителями ТЦК внушает страх даже тем, кто пока не попадает под мобилизацию.
Перед отправкой в зону боевых действий парни проходят обучение, длительность которого, по новому закону составляет полтора месяца вместо нормализированных трех. И здесь капкан захлопывается – юноши понимают, что их необученных и "голых" отправляют на верную смерть. Со слов жительницы Львовской области, о социальных выплатах можно только мечтать: "Если парень получит ранение, могут быть проблемы с выплатами отпускных и больничных".
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ВСУ в очередной раз атаковали Белгородский район. Ранен один мирный житель, – пишет Телеграм-канал Настоящий Гладков.
На повороте к хутору Церковный грузовой автомобиль подвергся атаке беспилотника. Пострадал водитель. Мужчину со множественными тяжелыми осколочными ранениями обеих ног попутным транспортом передали бригаде скорой помощи. В настоящее время он доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается.
Наряду с атакой БПЛА, село Красный Октябрь подверглось обстрелу. По предварительной информации, в населенном пункте в частном доме выбиты окна, еще в одном – посечен забор. Также повреждены восемь автомобилей.
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Военнослужащие Росгвардии заложили "Аллею памяти" в Запорожской области, – пишет Телеграм-канал Запорожский Телеграф.
Бойцы совместно с учениками подшефного класса константиновской СОШ №1 Мелитопольского района приняли участие в высадке именных саженцев деревьев на прилегающей к школе территории.
Мероприятие прошло в рамках всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия" и ведомственной акции "На страже памяти".
Офицеры с юными росгвардейцами высадили семь молодых дубов, которым присвоили имена героев Великой Отечественной войны.