Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине. Обзор Телеграм-каналов

18:43 15.10.2024

Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 октября, день



15.10.2024 | Обзор событий



Оперативная обстановка на Курском фронте: Армия России сохраняет инициативу в боевых действиях, пишет Телеграм-канал Донбасский Партизан.



На КУРСКОМ ФРОНТЕ продолжаются активные боевые действия, в которых российские войска сохраняют инициативу, в то время как противник занимает оборонительные позиции. Обострение боевых действий происходит в районах ЛЮБИМОВКИ, МАЛОЙ ЛОКНИ, НОВОГО ПУТИ, ТОЛСТОГО ЛУГА и ПЛЕХОВО, где российские силы продолжают усиливать давление на ВСУ.



В частности, в ЛЮБИМОВКЕ осуществляется зачистка территорий тульской 106 гвардейской дивизией ВДВ. Несмотря на значительные успехи, противник вводит подкрепления и пытается удержаться на окраинах, что свидетельствует о его намерении сохранить контроль над этой стратегически важной зоной.



В ЗЕЛЕНОМ ШЛЯХУ идут тяжелые бои. Российские морские пехотинцы, находясь под давлением, продолжают борьбу за удержание позиций, несмотря на попытки контратак противника, который бросает в бой свои десантные силы на НАТОвских БТР. Часть вражеской техники была успешно уничтожена точным огнем российской артиллерии, что подтверждает высокую эффективность огневой поддержки российских войск.



На северных подступах к НИЖНЕМУ КЛИНУ и НОВОИВАНОВКЕ ВСУ активно окопались, пытаясь не допустить прорыва российских войск. Однако их оборонительные действия затрудняются ухудшающимися погодными условиями, что может повлиять на мобильность и маневрирование обеих сторон.



Российские силы также проводят наступательные операции в районе Малой Локни, выбивая украинские подразделения с ключевых позиций. Эти действия направлены на дальнейшее окружение украинских сил и создание условий для возможного прорыва на более глубокие территории противника.



Информация о заходе российских войск в СУДЖУ не подтвердилась и считается недостоверной, что говорит о необходимости внимательного анализа ситуации на фронте.



