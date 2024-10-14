Президент Кыргызстана: Памятники на могилах должны быть деревянными

18:50 15.10.2024

Памятники должны быть деревянными - рекомендации С.Жапарова муфтияту



По словам президента, в современном кыргызском обществе при погребении усопших часто проявляются такие пороки, как тщеславие и пренебрежение к социальному положению других людей.



БИШКЕК, 14 окт - Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о мерах по реализации Закона КР "О погребении и похоронном деле".



В документе говорится, что каждый человек имеет право на погребение после смерти согласно его волеизъявлению, с соблюдением обычаев, религиозных и культовых обрядов. Погребение осуществляется с учетом традиций, не противоречащих общепризнанным принципам морали и этики. В исламе, который исповедует большая часть населения Кыргызстана, существуют свои ритуалы и правила прощания с умершими. К внешнему виду памятников на могилах мусульман предъявляются довольно строгие требования согласно традициям, которые отличаются от христианских и других.



Между тем в современном кыргызском обществе при погребении усопших часто проявляются такие пороки, как тщеславие, пренебрежение к социальному положению других людей, чрезмерное расточительство, игнорирование религиозных обычаев и традиций. Родственники умерших возводят на могилах мавзолеи, огромные сооружения из камня, гранита или мрамора, устанавливают статуи покойных и роскошные металлические ограды.



В целях упорядочения традиций и обычаев погребения усопших, защиты духовно-нравственных ценностей, обеспечения социальной справедливости и практической реализации закона Духовному управлению мусульман Кыргызстана рекомендовано издать соответствующие фетвы для упорядочения традиций и обычаев погребения усопших, предотвращения расточительства при возведении намогильных памятников:



- запрещающие возведение и установку монументов, статуй, памятников и надгробных плит, ограждений на территориях мусульманских кладбищ, изготовленных из камня, гранита, мрамора, металла и сочетания этих материалов, за исключением захоронений, имеющих историко-культурное значение;



- определяющие, что намогильные памятники и ограды изготавливаются из деревянных материалов и не превышают 70 сантиметров в высоту.



Госкомиссии по делам религий, Госстрою, Госагентству по делам государственной службы и МСУ, полномочным представителям президента в областях, местным госадминистрациям и органам местного самоуправления поручено:



- в трехмесячный срок принять меры по практической реализации Закона КР "О погребении и похоронном деле";



- разработать и утвердить градостроительные документы, типовые положения (инструкции), регламентирующие экологические, санитарные требования к размещению, оформлению и благоустройству, эксплуатации и содержанию кладбищ, размеры намогильных памятников, требования к материалам для их изготовления и установку;



- проводить среди населения постоянную разъяснительную работу по вопросам погребения усопших исходя из вероисповедальных обычаев и традиций для предотвращения расточительства при возведении намогильных памятников.