Такие разные, такие похожие. Узбекские партии представили программы, с которыми они идут на парламентские выборы

00:05 16.10.2024 14.10.24

27 октября в Узбекистане пройдут выборы в парламент и местные органы власти. Пять партий поборются за 150 мест в Законодательной палате Олий Мажлиса. В этот раз будет применена смешанная система голосования: половина депутатов избирается по одномандатным округам (считаются голоса за конкретного кандидата), половина - по единому округу (учитываются голоса за политическое объединение, а депутатами станут члены партийных списков). 40% кресел в парламенте отдадут женщинам. Практически за месяц до выборов партии обнародовали свои программы. Основные тезисы этих документов - в материале "Ферганы". Политические организации рассматриваются в таком же порядке, в каком они будут представлены в избирательных бюллетенях.



УзЛиДеП: ВВП, ВТО, IT



В программе Узбекской Либерально-Демократической партии значатся пять целей и 500 задач по их реализации. Поскольку это правящая политическая сила и ее руководителем является президент страны Шавкат Мирзиеев, основные приоритеты совпадают со стратегией развития республики до 2030 года. В частности, УзЛиДеП обещает устойчивый экономический рост, благополучие каждого человека и семьи, повышение качества образования, здравоохранения и соцзащиты, формирование благоприятной для населения окружающей среды, построение справедливого государства на службе народа, а также сохранение суверенитета и безопасности Узбекистана.



Объединение позиционирует себя как движение предпринимателей и деловых людей. Поэтому неудивительно, что большая часть программы посвящена экономике. Многие из представленных в документе плановых показателей можно найти в выступлениях президента на различных совещаниях с членами правительства и хокимами (главами местных администраций).



Депутаты обещают работать ради следующих достижений.



К 2030 году ожидается рост внутреннего валового продукта (ВВП) до $160 млрд, а дохода на душу населения - до $4 тысяч.

Объем экспорта должен достичь отметки $45 млрд, причем чтобы $5 млрд приходилось на IT-услуги. В промышленности поставлены задачи по увеличению выпуска продукции с повышенной стоимостью - до $45 млрд. Анонсируется, что реформы приведут к созданию порядка 2,5 млн рабочих мест.



Депутаты от этой партии намерены продолжить курс на активное привлечение иностранных инвестиций и ускорение процесса вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). Во втором случае стимулом может стать введение новых льгот для бизнеса. Например, в программе содержится обещание отменить для предпринимателей около 1000 бюрократических требований и вдвое сократить количество лицензируемых видов деятельности. Благодаря этому число бизнесменов возрастет до 3 млн человек.



Повторимся, что УзЛиДеП - правящая партия, поэтому ее цели практически идентичны тем аспектам, которые планируют реализовать президент и Кабинет министров республики.



"Миллий тикланиш": государственный язык - повсеместно, женщин - в армию



Движение, название которого переводится как "Национальное возрождение", продолжает гнуть свою линию. Помнится, в начале года лидер партии и заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Алишер Кадыров выступил с инициативой сократить вещание телеканалов на русском языке. Вот и в основу предвыборной программы вошли идеи по расширению возможностей для развития государственного языка. В частности, политики обещают перевести на узбекский тысячи иностранных источников, развивать местную литературу, усилить ответственность за нарушение законодательства о госязыке, ускорить переход алфавита на латиницу. Кроме того, намерены обеспечить при приеме на работу приоритет национальным кадрам. Отметим, что в отличие от конкурентов "Миллий тикланиш" не перевела свою программу на русский язык.



Фото с сайта kursiv.media

Наряду с законопроектами, которые можно назвать вечными, - о регулировании свадебных мероприятий, проверке добропорядочности чиновников, запрете продуктов с ГМО, ограничении использования невозобновляемых источников энергии, - есть и относительно свежая инициатива. Партия предлагает разрешить женщинам служить в армии. Пока об обязательном призыве речи нет. Как пояснил Кадыров в ходе дебатов с участием лидеров других объединений, идея заключается в том, чтобы дать девушкам право по собственному желанию вливаться в ряды Вооруженных сил.



"При защите Родины нет понятия ''мужчина'' или ''женщина''. Преданность и смелость женщин во многих сферах являются примером. Это гармонизирует с нашими традициями", - добавил вице-спикер нижней палаты парламента.

В продолжение темы депутат высказался за то, чтобы молодых людей, не поступивших в вузы после окончания школы, обязательно привлекали к военной службе.



По мнению многих политологов, "Миллий тикланиш" действует в связке с УзЛиДеП, поэтому целый ряд инициатив соответствует правительственному курсу. Тем более что законопроекты, направленные на решение проблем с экологией, на борьбу с бедностью и на рост благосостояния народа, априори находят отклик у избирателей.



Экологическая партия: "зеленая энергетика", "зеленая экономика", "зеленая виза"



Это политическое движение в соответствии со своим названием продвигает экологические идеи. Организация идет на выборы под лозунгом "Объединимся ради природы". Гармонирует с призывом и главная цель партии: "достижение устойчивого развития, экологической безопасности страны, создание благоприятной среды для нынешнего и будущих поколений и обеспечение реализации государственной политики, направленной на сохранение природных ресурсов, а также достижение того, чтобы охрана окружающей среды и сохранение природных ресурсов стали обязанностью государства, общества и каждого гражданина нашей страны", - так она обозначена в программе.



Реклама Экопартии в метро Ташкента. Фото Андрея Кудряшова / "Фергана"

Учитывая, что Ташкент не выходит из рейтинга самых загрязненных городов мира, экодвижение предлагает ввести мораторий на строительство в крупных населенных пунктах до утверждения их генеральных планов, а также постепенно отказываться от автомобилей. Партийцы обещают добиться, чтобы к 2030 году в мегаполисах 20% жителей передвигались на велосипедах.



В данном направлении есть и более глобальная идея - к 2035 году перевести отечественный автопром полностью на выпуск электромобилей.

Кроме того, в рамках перехода к "зеленой экономике" предлагается освободить производителей экологически чистой продукции от уплаты налога на добавленную стоимость и, напротив, установить дополнительную фискальную нагрузку для "вредных" предприятий. Для повышения инвестиционной привлекательности республики партия будет "топить" за внедрение программы "Зеленая виза" (Green Visa). Правда, подробностей данного проекта в предвыборной программе нет.



В документе не обойден вниманием и вопрос развития "зеленой энергетики". Например, партия обещает разработать и продвинуть на всех уровнях власти стратегию, направленную на масштабное использование возобновляемых источников энергии.



Есть и привычные обещания - вроде запрета на пересадку деревьев в возрасте старше десяти лет или ужесточения штрафов за экологические преступления. Но, судя по новостям об очередных незаконных вырубках, подобные меры в Узбекистане не очень-то работают.



НДПУ: госрегулирование в экономике, сети социальных магазинов и суды присяжных



Народно-Демократическая партия во главу угла поставила принцип "Узбекистан - социальное государство". Исходя из этого, политическое движение включило в предвыборную программу 15 стратегических шагов, реализация которых рассчитана на пять лет.



Из глобальных инициатив - разработка и принятие Социального кодекса. Предполагается, что в документе законодательно конкретизируют категории граждан, нуждающихся в поддержке, пропишут систему их выявления, а также порядок оказания помощи. В общем, здесь закрепят все, что касается защиты уязвимых слоев населения.



Фото с сайта parliament.gov.uz

Также представители НДПУ обещают биться за права малоимущих, пенсионеров, инвалидов, трудовых мигрантов; за равные возможности при получении образования и медицинских услуг. Любопытным пунктом выглядит такое нововведение, как создание сети социальных магазинов с товарами первой необходимости по доступным ценам.



В вопросах экономики партия, можно сказать, выглядит оппонентом правящей власти. Если правительство нацелено на либерализацию, то НДПУ ратует за усиление основной регулирующей роли государства. В частности, предлагает ввести жесткий контроль над стратегически важными компаниями, приватизацию которых планируется запретить на законодательном уровне. Также движение выступает за отправку средств, полученных от госуслуг и штрафов, напрямую в бюджет республики, не пополняя этими деньгами какие-либо фонды.



Интересной выглядит инициатива введения "налога на роскошь", то есть, когда с богатых граждан будут требовать больше, причем вне зависимости от источников дохода.

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Вдобавок предлагается обложить фискальными сборами блогеров, вайнеров и инфлюенсеров, зарабатывающих в интернете на рекламе и коммерческой деятельности.



И, наконец, у НДПУ есть идеи относительно судебной реформы. Так, в программе значится норма о введении в Узбекистане института присяжных вместо народных заседателей. Для повышения беспристрастности, по мнению политиков, следует наладить практику регулярной ротации председателей областных, районных и городских судов. В рамках соцзащиты предлагается организовать по всей стране сеть бесплатных юридических клиник для малоимущих граждан.



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"Адолат": богатые платят больше



Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), стараясь соответствовать своему названию, провозгласила своей главной целью "утверждение справедливости". Для ее достижения политическое движение разработало программу из восьми глобальных пунктов, в числе которых: создание правового государства, развитие демократических институтов, устойчивый рост экономики, сильная социальная политика, здоровье народа, поддержка семьи и женщин, экология и борьба с коррупцией.



Реклама партии "Адолат" на автобусе в Ташкенте. Фото Андрея Кудряшова / "Фергана"

По названию глав предвыборной программы видно, что особо нового здесь немного, но все же есть идеи, требующие отдельного внимания электората. Например, партия выступает за внедрение прогрессивных ставок налогообложения по принципу "кто больше зарабатывает, тот больше платит". По мнению политиков, такая система позволит снизить наблюдаемое в республике неравенство доходов. На дебатах с представителями конкурирующих организаций руководитель "Адолат" Робахон Махмудова аргументированно рассказала, почему нововведение не нарушает концепцию, что все люди равны.



"Равенство и равенство при сборе налогов - это разные вещи. Внедрение в налоговой системе прогрессивной ставки - это разумный и современный подход. Перед внесением этой инициативы мы советовались с экспертами, мы знаем, что такая шкала внедрена в США, Канаде, Италии, Франции и работает эффективно. Внедрение прогрессивной ставки приведет к пополнению государственного бюджета, росту деловой активности и сокращению бедности", - уверена глава политобъединения.

Кстати, аналогичный подход планируется применить и к установлению штрафов. То есть, если один человек имеет высокий доход, то ему выпишут более серьезное денежное взыскание, чем бедняку, за одно и то же правонарушение.



Есть нормы, касающиеся водителей. Правда, здесь представлены две отчасти противоречащие друг другу инициативы. Согласно одной, злостному нарушителю правил дорожного движения установят повышенную сумму страхования ответственности владельца транспортного средства. По другой идее, следует ужесточить наказание за систематическое нарушение ПДД вплоть до пожизненного лишения прав. Вероятно, необходима градация правонарушений, но в программе об этом не говорится.



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Оценивая предвыборные программы всех пяти партий, доктор политических наук Сайфиддин Жураев отметил, что представленные в платформах инициативы глубоко продуманы и актуальны. По словам эксперта, они без сомнения будут поддержаны населением.



"Программы политических партий представляют собой идеологически цельные конструкты, что без сомнения создает для избирателей хорошую возможность выбрать идеологически близкие для него приоритеты. Сильной стороной этих программ является также реалистичность представленных предложений и идей", - подчеркнул Жураев. Источник - Фергана

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