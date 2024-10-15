 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Казатомпром" заключил гигантский урановый контракт с Китаем - 1,3 трлн тенге
00:07 16.10.2024

Казахстан продаст Китаю уран почти на полтора триллиона тенге
15 октября 2024

Никита Дробны

АО "НАК „Казатомпром"" объявило, что продаст двум китайским компаниям концентрат природного урана на сумму, которая превышает половину стоимости всех активов самой компании. Речь идет примерно об 1,3 трлн тенге, сообщает Orda.kz.

По информации, опубликованной на сайте KASE, "Казатомпром" 15 ноября проведет внеочередное общее собрание акционеров, чтобы получить их официальное согласие на крупную сделку. Собрание состоится в Астане.

"Казатомпром" достиг договоренности с китайскими компаниями CNNC Overseas Limited и China National Uranium Corporation Limited (CNUC) о поставках концентратов природного урана в форме оксида урана (IV) - диурана (V) на рыночных условиях", - говорится в официальном сообщении национальной компании.
Точную сумму сделки с CNNC и CNUC "Казатомпром" не называет. Но поскольку компания обязана заручиться согласием акционеров, речь идет как минимум о половине балансовой стоимости активов самой нацкомпании. Совокупные активы "Казатомпрома" на конец 2023 года составляли 2 трлн 599 млрд 292 млн тенге. Одна эта сделка принесет компании больше, чем составила ее чистая прибыль за весь прошлый год (580,3 млрд тенге).

"Компания CNUC, зарегистрированная в КНР, и компания CNNC Overseas, зарегистрированная в Гонконге, - аффилированные организации China National Nuclear Corporation, государственной корпорации КНР, задействованной во всех сферах ядерной промышленности. CNNC - основной оператор атомных электростанций в КНР, занимается разработками в сфере развития ядерной энергетики и технологий, строительством атомных электростанций и производством ядерного топлива",
отмечают в "Казатомпроме".
Очевидно, поставки казахстанского урана в Китай обусловлены активным развитием атомной энергетики в КНР. Китай планирует нарастить мощность своих АЭС в три раза от сегодняшних показателей к 2040 году, а к 2035-му - увеличить долю выработки электроэнергии на атомных станциях до 10 % от общего объема.

В сентябре гендиректор "Казатомпрома" Меиржан Юсупов сообщал, что один "азиатский партнер" может полностью обеспечить спрос на всю продукцию национальной компании. Он не называл конкретную страну, но по объемам поставок, о которых идет речь, было вполне ясно, что подразумевался Китай.

Источник - orda.kz
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