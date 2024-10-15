Германия поблагодарит Джо Байдена и США за свой разгром - и сделает это, стоя на коленях,- СП

00:37 16.10.2024

Алексей Мухин: "Унижение бывшего лидера Европы станет одной из козырных карт в предвыборной колоде Камалы Харрис"

Михаил Зубов



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Алексей Мухин Антон Орлов

15.10.24



В конце минувшей недели под благовидным предлогом урагана "Милтон" президент США Джо Байден отменил очередной Рамштайн.



Однако не прошло и нескольких дней, как официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер сообщил, что пока еще хозяин Белого Дома все же посетит Германию - уже на текущей неделе. Но - не для участия в работе контактной группы по Украине, которая ведется на гостеприимной немецкой земле, а просто с визитом к канцлеру Шольцу.



О цели визита ни Вольфганг Бюхнер, ни сам Шольц ничего не рассказали, но, по мнению аналитиков, "сонный Джо" в настоящее время совершает поездки в интересах демократической партии США и кандидата в президенты Камалы Харрис.



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Что это будет за визит - "Свободной Прессе" рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин:



- Байден летит за орденом. За высшей наградой Германии. Это - орден за признание заслуг перед немецким народом.



Старики очень чувствительны к проявлениям знаков внимания, и уходящий президент США будет рад награде. А для штаба демократов эта награда, которую руководитель стоящей на коленях Германии Шольц вручит Байдену - козырь, который можно предъявить в ходе избирательной кампании.



"СП": В чем "козырность" этой карты в колоде предвыборных аргументов Камалы Харрис?



- Высокая награда Байдену от немцев - это высокая форма унижения германского общества перед американской нацией. США буквально "хакнули" германскую экономику, заставив отказаться от русских энергоносителей. Германия из лидеров ЕС превратилась в ничтожество. А теперь немцы покорно поблагодарят за это.



Германский бизнес, тем временем, релоцируется в США, где ему предлагают более выгодные условия с точки зрения цены электричества.



Для американского избирателя не важно, удалось ли Вашингтону поставить на колени Россию, или не удалось. Они не верят в это. А вот то, что на колени поставлена Германия, что у США стало еще одним вассалом больше - серьезно повышает оптимизм в американском обществе.



И еще: для наиболее продвинутых избирателей важно, что Германия служит громоотводом. Это ведь немецкие танки ездят по оккупированным территориям России. Значит - Германия и будет отвечать за все, а не США.



"СП": И Германия, и лично Шольц безропотно соглашаются стать объектами ответных ударов России?



- Германия 20-х годов текущего века напоминает Германию 20-х годов прошлого века, после поражения в первой мировой войне.



Национальное унижение - и одновременно милитаризация. Все предприятия останавливаются, кроме военных. Поток инвестиций в Rheinmetall не просто не иссякает, там все загружено на годы вперед.



В 30-е годы прошлого века Германия начала войну в Европе. А про тридцатые годы века текущего уже внятно выразился не политик какой-то или ветеран, а действующий глава разведки (BND) Бруно Каль. Он сказал конкретно: "Берлин находится в прямом конфликте с Москвой", и в тридцатые годы война точно будет.



Подчеркну: это сказал человек не "из бывших", а из настоящих и будущих.



Униженная и обедневшая Германия, но - вооруженная до зубов и финансово подконтрольная Вашингтону. Этот проект может сработать второе столетие подряд.



Это - то, чего добиваются США. И заодно - орден деду за заслуги. По-моему, красиво.



"СП": Очень красиво, только не ясно, куда смотрят немцы? Они забыли 1945-й?



- Немцам не привыкать. К тому же они верят, что США на этот раз не перейдут на сторону Москвы, как это было во Вторую мировую.



А США просто "запустили аналогичный протокол". Они посмотрят, и как это было сто лет назад, и чью сторону занять в итоге, ближе к разделу пирога, - сказал политолог.



Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов придерживается иной точки зрения относительно позиции Шольца:



- Немецкий канцлер в своей борьбе за власть перед выборами будущего года в Германии использует Америку ничуть не меньше, чем она его. Немецкая пропаганда подаст визит Байдена в самом выгодном свете для Шольца.



Шольц - не простой вассал, а хитрый политик с большими амбициями. Он хочет не просто сохранить власть в Германии, а стать "главным по Европе", и в этом смысле для Шольца не принципиально, какую цену заплатят немцы за его планы.