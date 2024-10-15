Общее богословие, общий алфавит и общая карта тюркского мира, - Андрей Мельников

00:41 16.10.2024 15.10.2024



Ускорилась духовно-культурная консолидация надгосударственного объединения в Евразии

Андрей Мельников

Заместитель главного редактора "Независимой газеты", ответственный редактор приложения "НГ-Религии"



Организация тюркских государств не ограничивается символическими инициативами.



Организация тюркских государств (ОТГ) этой осенью активизировала свою работу. Возможно, это связано с тем, что надгосударственное объединение отмечает 15-летие создания. Однако нынешнюю активность ОТГ нельзя назвать формальной. Принимаются вполне конкретные решения. Лингвисты создали и собираются внедрить на обширных пространствах, от казахских степей до Босфора, единый тюркский алфавит. Картографы сочиняют карту тюркского мира, что наводит на мысли о конкуренции с концепцией "русского мира", которая также претендует на ведущую роль в Евразии. Не осталось в стороне от интеграционного процесса и мусульманское духовенство. Муфтии вырабатывают общие подходы, что наводит на мысли о канувшем в Лету османском халифате, когда духовное управление всеми мусульманами мира осуществлялось из Стамбула.



"Процесс не столько ускорился, сколько была пауза, – прокомментировал "НГР" активность организации директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский. – Главную роль играет Турция, а там были экономические проблемы, но сейчас стало полегче".



3 октября в столице Казахстана Астане прошло 5-е заседание Совета глав мусульманских религиозных управлений ОТГ. Совет создан не так давно, в 2022 году. Учредительное мероприятие состоялось в городе Шуше, который находится на территории, к тому моменту совсем недавно отвоеванной Азербайджаном у непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позже самопровозглашенная республика была расформирована. В 2023 году город Шуша был избран культурной столицей тюркского мира. Такое звание дается городам на год. Скажем, сейчас это Аннау в Туркмении, а в 2014 году культурной столицей была Казань.



Встречу духовных лидеров в Астане провел председатель Духовного управления мусульман Казахстана муфтий Наурызбай Таганулы. В мероприятии приняли участие глава Управления по делам религий Турции Али Эрбаш, председатель Управления мусульман Кавказа (Азербайджан) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, председатель Духовного управления мусульман Кыргызстана муфтий Абдулазиз Закиров и глава Духовного управления мусульман Узбекистана муфтий Нуриддин Халикназаров. В ходе заседания совет принял резолюции "Ислам поддерживает традиции местного населения" и "Руководящие принципы Комитета по фетвам", которые определяют принципы работы вышеупомянутого учреждения. Комитет по фетвам был образован в ходе предыдущей встречи членов совета – в 2023 году в Ташкенте. В 2025 году председательствовать в совете будет духовное управление мусульман Киргизии.



"В отличие от Китая, который вкладывается в экономику региона, Турция заходит с другой стороны – через духовность", – так видит происходящее Александр Кобринский. "Многие расценивают это как отрыв Центральной Азии от России. Безусловно, все так, но не только, – считает директор Агентства этнонациональных стратегий. – Происходит объединение тюркских народов, как бы воссоздается Великий Туран. Наверное, не надо объяснять, сколько тюркских народов живет в РФ. Прародина тюрок – Алтай". "Пока Россия не входит в эту организацию, но они объединяют и укрепляют то, что смогли захватить. Они будут заходить на нашу территорию именно через муфтиев и имамов, других механизмов у них нет", – сказал эксперт.



В рамках прошедшей в Астане встречи была организована Международная научно-теоретическая конференция на тему "Ходжа Ахмед Ясави и его духовное наследие". Ахмед Ясави жил в XII веке на территории, которая в Средние века находилась под управлением династии Караханидов. Это было первое тюркское государственное образование, где главным исповеданием стал ислам. Ясави сыграл важнейшую роль в распространении мусульманской веры среди тюркских племен. Все это происходило задолго до экспансии турок-сельджуков в Малую Азию и завоевания Византии, то есть тех земель, которые составляют современную Турцию. Ясави основал суфийский тарикат своего имени. Мусульманский деятель похоронен в городе Туркестане, на территории современного Казахстана. "НГР" писали о том, как несколько лет назад в этом государстве вынашивались планы превращения древнего Туркестана в духовный центр всех тюрок (в номере от 07.10.20). Однако в дальнейшем появились и другие важные для современной политики исторические и культурные центры, та же Шуша в Карабахе, ставшая для Азербайджана и его союзников символом военной и политической мощи. Возникла конкуренция. К тому же туркестанский проект курировал Нурсултан Назарбаев – сначала в качестве казахстанского президента, потом в роли лидера нации на покое, ну а сейчас его политическое влияние по известным причинам сошло на нет.



Впрочем, само слово "Туркестан" не утратило своего символического значения. На днях телеканал TRT сообщил, что Министерство образования Турции анонсировало значительные изменения в учебной программе по истории. Вместо термина "Центральная Азия" будет использоваться понятие "Туркестан". СМИ приводят высказывание министра образования Юсуфа Текина, что переход на использование этого термина исторически обоснован, поскольку это название впервые встречается в древних текстах, описывающих территории, населенные тюрками. Такой шаг, по словам турецких деятелей, "направлен на воспитание у будущих поколений чувства тюркскости, национального самосознания и патриотизма". Программа будет внедрена в дошкольных учреждениях и школах в 2024/25 учебном году.



Гигантским пространствам Евразии в Турции дадут не только новое-старое имя. Будет создана карта тюркского мира. Пожалуй, из всех анонсированных в последнее время инициатив ОТГ эта вызвала наиболее звучные и критические отклики среди российских экспертов.



Неслучайно такое важное событие происходило именно в столице Турецкой Республики. 30 сентября – 1 октября в Анкаре состоялась первая встреча стратегов от картографии. В совещании приняли участие руководители гражданских и военных картографических учреждений государств-членов и наблюдатели ОТГ, среди которых числятся Туркмения и Венгрия. Участники представили информацию о целях и деятельности картографических учреждений и органов власти своих стран. Заместитель генерального секретаря OTГ Сади Джафаров выступил с речью и подчеркнул, что недавно созданная платформа будет способствовать дальнейшему развитию и углублению сотрудничества между странами объединения в области картографии.



Эти сообщения напомнили о казусе 2021 года, когда президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану представили графическое изображение так называемого Великого Турана. Скандально прославившуюся карту главе государства поднес председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели. Помимо стран, входящих в ОТГ, к территориям тюркского мира на ней были отнесены Балканы, Кипр, районы Ирана, Синьцзян-Уйгурский регион Китая, часть Монголии и некоторые российские территории: Крым, Кубань, Татарстан, Кавказ, Сибирь, Якутия и Алтайский край. Впрочем, официальные источники ОТГ ту карту не поминают, и, конечно, концепция Великого Турана там тоже не пропагандируется. Тот случай воспринимается как экстравагантный поступок руководства не самой крупной партии с неоднозначной репутацией, однако сейчас он ложится фоном на респектабельные инициативы в рамках ОТГ.



Агентство "Анадолу" приводит слова генерального директора по картографии Министерства национальной обороны Турции генерал-майора Османа Алпа: "Мы стремимся к тому, чтобы рабочая группа подготовила общетюркскую карту мира, подобно общетюркскому алфавиту". Для обеспечения последующей деятельности и координации будут организовываться совещания не реже одного раза в год. Участники заседания в Анкаре приняли декларацию, согласно которой будет создана единая карта тюркского мира на английском языке, а также предполагается создать экспертно-техническую рабочую группу, состоящую из представителей гражданских и военных картографических учреждений стран – участниц объединения.



"Средняя Азия сегодня используется как плацдарм для атаки, разумеется, атаки идеологической. Это еще одна технология раскачивания и развала России. Россия – конечная цель проекта Великого Турана. Как убрать татар или Алтай из карты единого тюркского мира? А на карте указываются не только гражданские, но и военные объекты, инфраструктура, да еще с точными координатами", – убежден Кобринский.



Общетюркский алфавит, о котором упомянул генерал Алп, – еще одна инициатива ОТГ. 9–11 сентября в Баку (Азербайджан) состоялось очередное заседание Комиссии по общему алфавиту тюркского мира. По итогам встречи был согласован проект алфавита, состоящего из 34 букв. Заседание прошло при сотрудничестве Тюркской академии и Института турецкого языка. Комиссия пересмотрела первоначальный проект 1991 года и внесла в него изменения. Штаб-квартира Тюркской академии, координировавшей эту работу, находится в Астане.



"Вопрос в том, чтобы общность алфавита не заканчивалась только с переходом на латиницу, но и звуки, и буквы в алфавитах тюркских народов совпадали друг с другом, – пояснил в беседе с азербайджанским агентством АПА член комиссии, заведующий кафедрой общего языкознания Бакинского государственного университета Низами Джафаров. – Речь идет не о создании общего тюркского языка. Мы говорим об общем тюркском алфавите, чтобы каждый тюркоязычный народ мог писать этими знаками". "Разработанный под руководством Международной тюркской академии и Института тюркского языка общий алфавит будет рассмотрен секретариатом ОТГ, и если между алфавитом какого-либо тюркского государства и общетюркским алфавитом будет незначительная разница, то она будет устранена, и каждое тюркское государство утвердит свой алфавит, ссылаясь на базу общетюркского алфавита. Больших проблем здесь нет". "Самая большая проблема в том, когда казахи и киргизы перейдут на латиницу", – сказал Джафаров.



Напомним, что планы стран – участниц Евразийского экономического союза перейти на латиницу вызывают в последние годы негативную реакцию в России. Неоднократно звучали опасения, что отказ от кириллицы отдалит Казахстан и Киргизию от славянского соседа и усилит влияние Анкары на регион. Презентация единого алфавита усугубляет эти опасения. Впрочем, Азербайджан давно перешел на латиницу, что не мешает союзническим отношениям Баку и Москвы. Источник - НГ

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