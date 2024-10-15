РПЦ против кочевников (мигрантов), - Андрей Мельников

00:43 16.10.2024

15.10.2024



Митрополит произнес речь о русской самозащите

Андрей Мельников

Заместитель главного редактора "Независимой газеты", ответственный редактор приложения "НГ-Религии"



Казалось бы, при сложной и многообразной работе по межрелигиозному диалогу, которая идет в России на протяжении нескольких десятилетий, трудно придумать что-то новое. Однако то, что состоялось 11 октября во Владивостоке, было представлено как уникальное мероприятие. Итак, в Приморском крае прошел первый межконфессиональный форум. Возможно, как первый его воспринимают именно в регионе, ведь среди участников в основном были местные чиновники, эксперты и местный митрополит РПЦ, хотя встречались и московские гости, скажем глава одного из столичных муфтиятов.



Нельзя сказать и того, что произнесенное на первом форуме представителем Московского патриархата прозвучало действительно впервые. Может быть, только резкость выражений в пространном выступлении митрополита Владивостокского и Приморского Владимира (Самохина) произвела впечатление некоторого прецедента. Как водится в последнее время, речь архиерея была посвящена проблеме нелегальной иммиграции и защите интересов русского народа.



"Случаи нарушения закона мигрантами в отношении женщин, детей и пожилых людей, а зачастую и попросту хамское поведение на бытовом уровне получают широкий общественный резонанс, вызывают справедливое негодование у наших сограждан", – заявил митрополит. "Убежден: это не просто сиюминутная проблема для нашей страны, а настоящий вызов для государственного суверенитета России, сохранения ее как самобытной цивилизации. Без преувеличения, это вопрос национальной безопасности", – добавил Самохин.



Такого рода идеи нельзя назвать абсолютной самодеятельностью владыки одной из отдаленных восточных епархий России. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл неоднократно говорил об издержках от завоза в страну людей иной культуры и об угрозе замещения населения приезжими с чуждыми традициями. В этом смысле речь митрополита можно считать развитием принципиальной позиции непосредственного начальства, что свидетельствует о добротности церковной иерархии. "Трудовые мигранты "контрабандой" ввозят абсолютно чуждый нам культурно-исторический код, подрывающий основы нашей государственности. К этому следует добавить показную религиозность, которую часто демонстрируют мигранты, совершающие сегодня намазы чуть ли не посреди городских улиц, – сказал митрополит Владимир. – Нарочитое, демонстративное выпячивание своей религиозности на фоне социальных отношений, сформировавшихся под историческим влиянием христианской традиции, носит не столько религиозный, сколько общественно-политический характер. По сути, это проявления протеста, своеобразный культурный и, что еще хуже, социальный нонконформизм".



Также и тема защиты традиций и прав русского народа как доминирующего и государствообразующего этноса, прозвучавшая в речи Самохина, возникла не из ниоткуда, а из самых верхов РПЦ. "Пускай никто нас не пугает русским национализмом. Русского национализма в природе не существует, это каждый знает. Но поговорить о важности и о роли русского народа в сохранении нашей многонациональной страны – я думаю, что это важная тема, к которой мы должны с вами тоже обратиться", – говорил патриарх Кирилл на внеочередном съезде Всемирного русского народного собора в марте. Напомним, что тема опасностей миграции и защиты коренного населения России и его культуры появилась в повестке дня после серии экстремистских и террористических инцидентов, прежде всего трагедии в "Крокус Сити Холле".



А вот что сказал Приморский митрополит: "Некоторые общественные деятели и по сей день стесняются наименования "русский", считая это проявлением национализма и ксенофобии.



Настоящий национализм заключается в принижении, умалении роли русского народа в культурном и государственном строительстве". Определенной "самодеятельностью" митрополита, да и то отчасти, можно счесть лишь апологию одной общественной организации, которая подверглась критике со стороны представителя национальной республики. "Не менее опасны, чем нелегальная миграция, попытки представить любые законные усилия по самозащите титульного государствообразующего русского народа проявлениями нацизма и фашизма, – заявил он. – Именно такие гнусные обвинения, транслируемые в том числе через средства массовой информации и социальные сети, все чаще, к сожалению, звучат от национальных диаспор в адрес тех, кто старается через органы правопорядка отстаивать справедливость, кто стремится защитить слабых и оказать моральную и юридическую поддержку пострадавшим в результате преступных действий, совершенных, в частности, мигрантами. Имею в виду правозащитную и социальную деятельность "Русской общины", в отношении которой сегодня развернута грязная кампания по дискредитации".



В начале октября чеченский омбудсмен Мансур Солтаев сообщил, что ему поступают жалобы на то, что "активизировались националистические движения и организации". Он упомянул видеоролик с людьми в масках, представившимися участниками "Русской общины", которые требовали предъявить документы от лиц кавказской внешности и мигрантов. Солтаев попросил правоохранительные органы проверить действия активистов.



Но другой представитель Чечни вступился за общественную организацию. Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаутдинов сказал, что устремления "Русской общины" направлены на возвращение молодежи "в состояние своих исторических, как говорится, корней". "Чтобы русские начали рожать, чтобы русские перестали пить, чтобы русские, по сути, опять сплотились и стали той идентичностью, которая готова удерживать под жестким контролем все население, которое причисляет себя к русским", – заявил военнослужащий.



Еще раньше, до заявления Солтаева, "Русскую общину" поддержал заместитель управделами Московской патриархии архиепископ Савва (Тутунов). "Именно такими (как президент Владимир Путин, что следует из контекста. – "НГР") правильными националистами являются все мои друзья-националисты, в том числе мои друзья из "Русской общины", – написал Тутунов в соцсети в сентябре. – Они ратуют (мы ратуем, я себя от них не отделяю) за то, чтобы именование "русский" было честью и радостью. За то, чтобы наш стержневой для России народ блюл за собой эту историческую ответственность. И чтобы никто не пренебрегал русскими". "Первые среди равных" – так определил место русского народа в многонациональной стране архиепископ.