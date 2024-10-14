Первый пункт договора: Корейскую Народную армию ждут в зоне СВО

00:47 16.10.2024

Сегодня Госдума ратифицирует договор между РФ и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который внес президент Владимир Путин. Корейских бойцов до дрожи в коленях боится киевский режим, пишет обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова.



Всего в договоре 23 пункта. В кратком изложении это:



согласованная военная и экономическая помощь при военной агрессии на одну из стран, не исключая поставок оружия, в соответствии со статьей 51 Устава ООН (право на самооборону);

совместная координация и взаимодействие на международных площадках;

углубление двухсторонней торговли, межрегионального и приграничного сотрудничества;

сотрудничество в области продовольственной и энергетической безопасности, безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий, космоса здравоохранения, цепочек поставок;

взаимодействие в борьбе с международным терроризмом и другими вызовами и угрозами, в том числе экстремизмом, транснациональной организованной преступностью.



Договор - результат визита Путина в КНДР в июне. Первый пункт уже может быть задействован, так как налицо вторжение ВСУ в Курскую область. Корейская армия - одна из самых больших в мире (1,2 млн. чел), может получить обкатку в самом тяжелом и современном конфликте XXI века.



"Надеюсь, корейцы и вправду появятся на фронте. Посмотрим, на что способны эти ребята, но, думаю, на многое… А еще лучше тяжелое вооружение нам бы не помешало, лишним не будет. Снаряды уже пробовали, наши лучше",

- пишет российский военнослужащий в Telegram-канале "Позывной Осетин".

У России оказались более верные и надежные союзники, чем у Украины. Пхеньян всегда поддерживает Москву в ООН по голосованиям на Генассамблее, уже поставляет боеприпасы (возможно, миллион выстрелов в год), в том числе ракеты, поэтому, естественно, укрепление связей РФ и КНДР можно только приветствовать.



Несомненно, договоренности РФ и КНДР согласованы с Китаем, именно для проработки деталей сейчас в Пекине находится министр обороны РФ Андрей Белоусов*. Далее ждем его в Пхеньяне.



За подобными договорами (готовится аналогичный с Ираном) кроется большая работа России и КНР по созданию военного союза против НАТО, который укрепляется в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР).



Владимир Зеленский не мог не воспользоваться случаем, чтобы опять попросить Запад усилить поддержку Украины. Но до инаугурации в январе нового президента в США ничего в этом плане не будет - Москва ударила в самый нужный момент, у украинцев в соцсетях наблюдается паника. Они даже обнаружили базу Корейской армии в ДНР. Вероятно, это передовой отряд, поскольку передвижения личного состава никто не фиксировал.



На самом деле корейские солдаты должны быть очень тренированными и идеологически подкованными бойцами.



"Давайте ценой наших жизней защитим штаб революции во главе с великим товарищем Ким Чен Иром!"

- гласит лозунг, начертанный на флаге Военно-морского флота Корейской народной армии, появившийся, когда у власти был Ким Чен Ир.

СБ ООН принимал санкции против КНДР с начала 2000-х годов с целью затормозить ядерную программу Пхеньяна. Россия их одобряла и им следовала. Вплоть до марта 2024, когда Москва наложила вето на работу группы по санкциям ООН. Ожидается, что на одном из следующих заседаний постпред России Василий Небензя поднимет вопрос и проголосует против антикорейских санкций.



*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов РосФинМониторинга