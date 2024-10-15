 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 16.10.2024
12:14  Угроза с юга: подбрюшье РФ превращается в Турцию, - Айнур Курманов
12:12  Власти России почти вдвое урезали квоту на временное проживание для иностранцев
12:04  Вооруженные силы Ирана делают успехи в освоении технологий XXI века, - В.Прохватилов
11:51  Жируют. В управделами президента РФ прокомментировали цены в столовой Госдумы
10:27  Больше ста работников образования из Туркестанской области украли из бюджета миллиарды тенге
10:10  Бывший аким Шымкента Молдасеитов отбирает здание у ВИЧ-инфицированных детей
09:40  "Долговая экономика" как способ существования "денежной цивилизации", - Валентин Катасонов

09:38  Кто есть мой ближний, - Иван Охлобыстин
09:27  РосГенпрокуратура потребовала взыскать с Shell более €1 млрд убытков
09:25  Как Европа окончательно перестала быть великой…, - Андрей Школьников
09:15  Чешско-польский финт с сибирской нефтью: €1 миллиард на дороге не валяется
08:41  МИД Узбекистана отрицает получение от талибов просьбы отменить концерты в МТЦ "Термез"
08:28  Сделка с дьяволом. Очень скоро мы увидим смену украинского вектора, - Илья Титов
08:25  "Совет по вопросам саморегулирования деятельности СМИ" появится в Казахстане
08:13  Камалу Харрис уличили в плагиате в ее "научном" труде "Разумное отношение к преступлениям"
08:11  Генетики установили, что японцы произошли от корейцев
07:48  "Морской бой" Ирана и Израиля – почему ситуация всех устраивает, - СП
01:07  Дух Ницше. 180 лет со дня рождения одной из самых спорных и эпатажных фигур в истории мировой философской мысли, -Вардан Багдасарян
00:47  Первый пункт договора: Корейскую Народную армию ждут в зоне СВО
00:43  РПЦ против кочевников (мигрантов), - Андрей Мельников
00:41  Общее богословие, общий алфавит и общая карта тюркского мира, - Андрей Мельников
00:37  Германия поблагодарит Джо Байдена и США за свой разгром - и сделает это, стоя на коленях,- СП
00:07  "Казатомпром" заключил гигантский урановый контракт с Китаем - 1,3 трлн тенге
00:05  Такие разные, такие похожие. Узбекские партии представили программы, с которыми они идут на парламентские выборы
Вторник, 15.10.2024
18:50  Президент Кыргызстана: Памятники на могилах должны быть деревянными
18:43  Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине. Обзор Телеграм-каналов
18:34  Битва за Дзержинск (Торецк) вступает в завершающую фазу: Тактика ВС РФ вгоняет противника в ступор, - Р.Маркуш
17:13  "Малая АЭС будет в собственности Узбекистана, ядерные отходы вывезут в Россию" - глава дирекции Отабек Аманов
15:46  В Госдуме приняли закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
14:51  КазКадры. Акима Талгара Куришбекова и его заместителя освободили от должностей - "за ненадлежащее исполнение своих обязанностей"
14:04  США и Центральная Азия: по канонам вассалитета, - Сергей Кожемякин
14:00  Одной Кореей меньше. Пхеньян и Сеул грозят уничтожить друг друга
13:56  Оказывается, это Путин шлет на Америку ураганы. А мог просто утопить
13:44  "Оружейный барон" возвращается? Виктор Бут начал мстить США через хуситов
13:36  Плацдарм ВСУ в Глушковском районе Курской области прекратил свое существование
13:32  На выборах в Литве побеждают нацисты и националисты
13:29  В школы Китая поступил пересмотренный учебник Истории
13:23  "Глубинное государство" проигрывает выборы президента США, - В.Овчинский
12:29  Этнические банды терроризируют Польшу. Полиция бессильна, - Najwyzszy CZAS
10:00  Садыр Жапаров учредил юбилейный знак "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области"
09:49  Депутат, режиссер, мусульманин: как сложилась жизнь бойца Монсона в России
07:38  Почему арабо-израильская война так важна для России, - Андрей Перла
07:10  Страсти по Арктике. Страны Северной Европы создают коалицию против России и Китая, - Максим Столетов
07:07  Александру Лукашенко подобрали возможного преемника? - Дмитрий Тараторин
06:59  Уроки истории. Национальный вопрос в Туркестане в 20 веке, - Зайнидин Курманов
06:47  "Плюнули в руку": короля Британии грубо унизили в Австралии, - Daily Mail
06:31  Канада обвинила правительство Индии в причастности к убийству сикхского священнослужителя Хардипа Сингха Ниджара
00:58  Станислав Тарасов: В заложниках у Нетаньяху – вся Америка
00:54  Глава МИД Таджикистана прокомментировал отказ от футбол- матча со сборной России
00:50  Президент Мирзиеев запустил 9 проектов в Ташкентской области стоимостью 2 млрд долларов. От технопарка до двух ГЭС
00:36  Сделка с дьяволом. Очень скоро мы увидим смену украинского вектора, - Илья Титов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Морской бой" Ирана и Израиля – почему ситуация всех устраивает, - СП
07:48 16.10.2024

"Морской бой" Ирана и Израиля - почему ситуация всех устраивает
Война на Ближнем Востоке превращается в один большой договорняк
Дмитрий Родионов

Материал комментируют:
Андрей Дмитриев Михаил Нейжмаков
15.10.24

Иран через третью страну передал США, что не станет отвечать на ограниченную атаку Израиля на определенные цели, если тот предпримет ее, утверждает израильская телерадиокомпания Kan.

В послании, по словам источника, говорится, что, если ответ Израиля на предпринятую Ираном ракетную атаку ограничится определенными целями, Тегеран будет считать этот "раунд" закрытым. Как отмечает Kan, это послание, было передано "за кулисами", в то время как публично иранские власти предупредили Израиль о серьезном ответе на возможную атаку.

Напомним, 1 октября Иран нанес по Израилю массированный ракетный удар в ответ на убийство лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана. Тель-Авив пообещал Тегерану "серьезный и значимый" ответ. Различные источники среди потенциальных целей указывали как ядерные объекты, так и объекты нефтедобычи, Тегеран предупредил, что в этом случае Израиль "столкнется с очередными сокрушительными разрушительными атаками".

Ответ Израиля явно затянулся. Боятся? Или реально готовит такой ответ, чтобы Иран промолчал, посчитав "раунд закрытым"? Выглядит, как типичный договорняк, а не война…

- Израильской телекомпании, разумеется, верить нельзя, - убежден редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев.

- Однако отметим, что боевые действия на Ближнем Востоке носят несколько базарный характер, когда игроки больше понтуются и угрожают друг другу, чем реально воюют. Если у нас часто иронизируют над красными линиями российского руководства, прочерчиваемыми для Запада и Украины, то там такое тоже происходит сплошь и рядом.

Призывы стереть с лица земли еврейское государство или превратить Тегеран в радиоактивный пепел звучат постоянно. А на деле все выглядит несколько иначе. Поэтому вполне вероятно и сейчас дело ограничится неким символическим ответом Израиля за атаку 1 октября, на который Иран в свою очередь отвечать не будет.

У премьера Беньямина Нетаньяху и так большие проблемы: не додавив "Хамас" в Газе, он ударил по "Хезболле" и влез в тяжелый конфликт в Ливане. Отдельным пунктом надо упомянуть атаку на миротворцев ООН и фактически разрыв с данной организацией, что не приветствуется нигде, даже на Западе. Теперь вот только реальной "ядерки" с Тегераном в этой ситуации Израилю и не хватает…

Что касается России, то нам ситуация "ни мира, ни войны" между двумя странами, в целом, на руку. Попытки нового президента-реформиста Масуда Пезешкиана поиграть в многовекторность, когда с трибуны ООН он призывал уважать границы Украины и вести диалог с Западом, провалились.

На недавней встрече с Владимиром Путиным уже жаловался ему на сионистский режим и призывал играть более активную роль в регионе. Кстати на днях предстоит подписание договора о стратегическом партнерстве, очевидно, продолжится и военное сотрудничество. Иран для нас сегодня - важный союзник, и все это шаги в верном направлении.

- Даже на нынешнем этапе Иран и Израиль действуют достаточно осторожно, поэтому вполне вероятно, что они будут обмениваться сигналами, чтобы частично ограничить уровень напряженности в регионе и сделать конфликт более управляемым, - считает директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

- Характерно, что параллельно с продвижением этого сюжета вышла публикация в Washington Post, где со ссылкой на анонимные источники утверждалось, что Биньямин Нетаньяху заявил Белому дому о готовности Израиля нанести удар по военным, но не нефтяным или ядерным объектам Ирана.

В принципе, властям США и Израиля нет особой необходимости жестко пресекать такие утечки, поскольку общественность и так видит, что Иран более осторожен, чем это может показаться по наиболее жестким заявлениям его официальных лиц. А тема непубличных переговоров тех же Вашингтона и Тель-Авива с Тегераном даже на уровне карикатур как в американской, так и в ближневосточной прессе неоднократно обыгрывалась.

При этом команде того же Нетаньяху выгодно доказать более осторожной части внутренней аудитории в Израиле, что эскалация в отношениях с Ираном не будет полностью неконтролируемой.

Другое дело, что, если закрытый обмен сигналами в подобном ключе в треугольнике Иран-США-Израиль возможен, это еще не значит, что он проходит целиком так, как на это указывают подобные публикации. Но определенная реальная основа у таких слухов может существовать.

"СП": А мог ли Тегеран такое предложить? Это вроде как игра в "морской бой" - стреляют по очереди, особо не переживая о результатах. Они сами себя подбадривают? И не мир, и не война?

- Ирану тоже важно снизить издержки для себя от этого конфликта. Обратим внимание на демонстрацию Тегераном готовности к диалогу с западными игроками - вспомним ряд заявлений президента страны Масуда Пезешкиана на сессии Генассамблеи ООН.

Его общение с Эммануэлем Макроном на полях этого мероприятия, а также недавние телефонные переговоры иранского и французского президентов, в ходе которых затрагивался и вопрос о путях к перемирию между Израилем и "Хезболлой".

Все это может быть дополнительными косвенными свидетельствами, что втягиваться в слишком масштабный конфликт с Израилем и, тем более, в прямой конфликт с США Тегеран считает слишком рискованным и ищет каналы для переговоров.

"СП": Кому и для чего в Иране нужны боевые действия именно в таком "договорном" формате? Очевидно, выгоду получают консерваторы, которые получают аргументы против "реформистов" и сторонников переговоров, не доводя эскалацию до фатальной?

- "Реформистам" в Иране, конечно, в нынешних условиях сложнее будет продвигать идею диалога с западными державами.

Впрочем, на примере вышеназванных телефонных переговоров Макрона и Пезешкиана видно, что окно для подобного диалога не закрыто полностью и "реформисты" здесь по-прежнему могут быть востребованы.

Одновременно, среди прочего, применение баллистических ракет в рамках операции "Правдивое обещание-2" вновь повышает внимание как руководства Ирана, так и его внешнеполитических партнеров к возможностям ВПК страны.

Также важный вопрос на ближайшее будущее - насколько масштабными на фоне эскалации в регионе могут быть поиски спецслужбами Ирана предполагаемых израильских агентов на своей территории, в том числе в силовых структурах. Такая кампания, особенно если будет значительной по размаху, может повлиять на расклад сил внутри Ирана. А это, в итоге, может сыграть на руку ряду фигур в силовом блоке страны.

"СП": А в Израиле кому нужна такая война?

- Биньямин Нетаньяху тоже наверняка понимает, что слишком масштабное прямое противостояние с Ираном означало бы высокие риски. Основной акцент на противостояние с "Хезболлой" менее рискован, одновременно принося премьеру политические очки, что, впрочем, не означает полное устранение внутриполитических проблем для него.

Скажем, если верить данным соцопроса от 9−10 октября 2024 года, проведенного для издания "Маарив" компанией "Лазар мехкарим", поддержка правящей партии "Ликуд" среди израильских респондентов вновь стала снижаться, хотя и не очень значительно. Безусловно, данные опросов, как правило, порождают споры, насколько они отражают действительность.

И, тем не менее, переход противостояния ЦАХАЛ с силами "Хезболлы" даже в более рутинную фазу действительно будет создавать благоприятную почву для более активной критики в адрес Нетаньяху со стороны израильской оппозиции.

Но стоит повториться, что пока накал напряженности в регионе находится скорее на выгодном для израильского премьера уровне, с вполне терпимым для него балансом между рисками и результатами.

"СП": Почему, собственно, обмен сообщениями идет через США, если это так? Ну, для Израиля, понятно - это как бы главный союзник, а для Ирана?

- Можно отметить, что в публикациях израильских СМИ тоже говорилось не о прямых контактах США-Иран, а через некую "третью страну".

В принципе, такая версия дает больше возможностей и Ирану сохранить лицо, так как показывает, что он держит публичную дистанцию по отношению к Израилю, после авиаударов которого, как известно, сообщалось о гибели не только высокопоставленных фигур "Хезболлы", но и офицеров КСИР в Бейруте, а также Дамаске.

"СП": На этом фоне становится известно, что Иран приостановил переговоры с США при посредничестве Омана из-за "напряженной ситуации". Как это понимать? Или это тоже некая игра, и переговоры продолжатся в закрытом формате?

- Как минимум, снизить интенсивность таких контактов с США Иран вполне мог, в том числе, с учетом американской президентской кампании, после которой состав администрации Белого дома так или иначе поменяется. Просто в случае победы Камалы Харрис перемены в администрации произойдут менее кардинальные, чем при сценарии с возвращением в Белый дом Дональда Трампа.

То есть обсуждать стратегические вопросы США и Ирану в этих условиях пока нет особого смысла.

Но как раз непубличные каналы коммуникаций, чтобы не давать выходить напряженности в регионе Большого Ближнего востока на слишком опасный уровень, Вашингтон и Тегеран наверняка сохранят.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729054080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов о 4% ВВП: Рост экономики обеспечен развитием отраслей ненефтяного сектора. Это результат диверсификации. Нужно удвоить усилия
- Президент Армении посетил Мажилис
- Внедрение водосберегающих технологий, увеличение площади орошаемых земель: в Правительстве рассмотрели итоги вегетационного периода
- Олжас Бектенов обсудил с Премьер-Министром Пакистана Шахбазом Шарифом наращивание торгово-экономического сотрудничества
- Кадровые перестановки
- Глава МИД Казахстана совершил визит в Люксембург
- Бизнес-делегация Демпартии "Ак жол" работает в КНР
- МВД: В Шымкенте проведены задержания криминальных группировок
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  