"Морской бой" Ирана и Израиля – почему ситуация всех устраивает, - СП

07:48 16.10.2024 "Морской бой" Ирана и Израиля - почему ситуация всех устраивает

Война на Ближнем Востоке превращается в один большой договорняк

Дмитрий Родионов



Материал комментируют:

Андрей Дмитриев Михаил Нейжмаков

15.10.24



Иран через третью страну передал США, что не станет отвечать на ограниченную атаку Израиля на определенные цели, если тот предпримет ее, утверждает израильская телерадиокомпания Kan.



В послании, по словам источника, говорится, что, если ответ Израиля на предпринятую Ираном ракетную атаку ограничится определенными целями, Тегеран будет считать этот "раунд" закрытым. Как отмечает Kan, это послание, было передано "за кулисами", в то время как публично иранские власти предупредили Израиль о серьезном ответе на возможную атаку.



Напомним, 1 октября Иран нанес по Израилю массированный ракетный удар в ответ на убийство лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана. Тель-Авив пообещал Тегерану "серьезный и значимый" ответ. Различные источники среди потенциальных целей указывали как ядерные объекты, так и объекты нефтедобычи, Тегеран предупредил, что в этом случае Израиль "столкнется с очередными сокрушительными разрушительными атаками".



Ответ Израиля явно затянулся. Боятся? Или реально готовит такой ответ, чтобы Иран промолчал, посчитав "раунд закрытым"? Выглядит, как типичный договорняк, а не война…



- Израильской телекомпании, разумеется, верить нельзя, - убежден редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев.



- Однако отметим, что боевые действия на Ближнем Востоке носят несколько базарный характер, когда игроки больше понтуются и угрожают друг другу, чем реально воюют. Если у нас часто иронизируют над красными линиями российского руководства, прочерчиваемыми для Запада и Украины, то там такое тоже происходит сплошь и рядом.



Призывы стереть с лица земли еврейское государство или превратить Тегеран в радиоактивный пепел звучат постоянно. А на деле все выглядит несколько иначе. Поэтому вполне вероятно и сейчас дело ограничится неким символическим ответом Израиля за атаку 1 октября, на который Иран в свою очередь отвечать не будет.



У премьера Беньямина Нетаньяху и так большие проблемы: не додавив "Хамас" в Газе, он ударил по "Хезболле" и влез в тяжелый конфликт в Ливане. Отдельным пунктом надо упомянуть атаку на миротворцев ООН и фактически разрыв с данной организацией, что не приветствуется нигде, даже на Западе. Теперь вот только реальной "ядерки" с Тегераном в этой ситуации Израилю и не хватает…



Что касается России, то нам ситуация "ни мира, ни войны" между двумя странами, в целом, на руку. Попытки нового президента-реформиста Масуда Пезешкиана поиграть в многовекторность, когда с трибуны ООН он призывал уважать границы Украины и вести диалог с Западом, провалились.



На недавней встрече с Владимиром Путиным уже жаловался ему на сионистский режим и призывал играть более активную роль в регионе. Кстати на днях предстоит подписание договора о стратегическом партнерстве, очевидно, продолжится и военное сотрудничество. Иран для нас сегодня - важный союзник, и все это шаги в верном направлении.



- Даже на нынешнем этапе Иран и Израиль действуют достаточно осторожно, поэтому вполне вероятно, что они будут обмениваться сигналами, чтобы частично ограничить уровень напряженности в регионе и сделать конфликт более управляемым, - считает директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.



- Характерно, что параллельно с продвижением этого сюжета вышла публикация в Washington Post, где со ссылкой на анонимные источники утверждалось, что Биньямин Нетаньяху заявил Белому дому о готовности Израиля нанести удар по военным, но не нефтяным или ядерным объектам Ирана.



В принципе, властям США и Израиля нет особой необходимости жестко пресекать такие утечки, поскольку общественность и так видит, что Иран более осторожен, чем это может показаться по наиболее жестким заявлениям его официальных лиц. А тема непубличных переговоров тех же Вашингтона и Тель-Авива с Тегераном даже на уровне карикатур как в американской, так и в ближневосточной прессе неоднократно обыгрывалась.



При этом команде того же Нетаньяху выгодно доказать более осторожной части внутренней аудитории в Израиле, что эскалация в отношениях с Ираном не будет полностью неконтролируемой.



Другое дело, что, если закрытый обмен сигналами в подобном ключе в треугольнике Иран-США-Израиль возможен, это еще не значит, что он проходит целиком так, как на это указывают подобные публикации. Но определенная реальная основа у таких слухов может существовать.



"СП": А мог ли Тегеран такое предложить? Это вроде как игра в "морской бой" - стреляют по очереди, особо не переживая о результатах. Они сами себя подбадривают? И не мир, и не война?



- Ирану тоже важно снизить издержки для себя от этого конфликта. Обратим внимание на демонстрацию Тегераном готовности к диалогу с западными игроками - вспомним ряд заявлений президента страны Масуда Пезешкиана на сессии Генассамблеи ООН.



Его общение с Эммануэлем Макроном на полях этого мероприятия, а также недавние телефонные переговоры иранского и французского президентов, в ходе которых затрагивался и вопрос о путях к перемирию между Израилем и "Хезболлой".



Все это может быть дополнительными косвенными свидетельствами, что втягиваться в слишком масштабный конфликт с Израилем и, тем более, в прямой конфликт с США Тегеран считает слишком рискованным и ищет каналы для переговоров.



"СП": Кому и для чего в Иране нужны боевые действия именно в таком "договорном" формате? Очевидно, выгоду получают консерваторы, которые получают аргументы против "реформистов" и сторонников переговоров, не доводя эскалацию до фатальной?



- "Реформистам" в Иране, конечно, в нынешних условиях сложнее будет продвигать идею диалога с западными державами.



Впрочем, на примере вышеназванных телефонных переговоров Макрона и Пезешкиана видно, что окно для подобного диалога не закрыто полностью и "реформисты" здесь по-прежнему могут быть востребованы.



Одновременно, среди прочего, применение баллистических ракет в рамках операции "Правдивое обещание-2" вновь повышает внимание как руководства Ирана, так и его внешнеполитических партнеров к возможностям ВПК страны.



Также важный вопрос на ближайшее будущее - насколько масштабными на фоне эскалации в регионе могут быть поиски спецслужбами Ирана предполагаемых израильских агентов на своей территории, в том числе в силовых структурах. Такая кампания, особенно если будет значительной по размаху, может повлиять на расклад сил внутри Ирана. А это, в итоге, может сыграть на руку ряду фигур в силовом блоке страны.



"СП": А в Израиле кому нужна такая война?



- Биньямин Нетаньяху тоже наверняка понимает, что слишком масштабное прямое противостояние с Ираном означало бы высокие риски. Основной акцент на противостояние с "Хезболлой" менее рискован, одновременно принося премьеру политические очки, что, впрочем, не означает полное устранение внутриполитических проблем для него.



Скажем, если верить данным соцопроса от 9−10 октября 2024 года, проведенного для издания "Маарив" компанией "Лазар мехкарим", поддержка правящей партии "Ликуд" среди израильских респондентов вновь стала снижаться, хотя и не очень значительно. Безусловно, данные опросов, как правило, порождают споры, насколько они отражают действительность.



И, тем не менее, переход противостояния ЦАХАЛ с силами "Хезболлы" даже в более рутинную фазу действительно будет создавать благоприятную почву для более активной критики в адрес Нетаньяху со стороны израильской оппозиции.



Но стоит повториться, что пока накал напряженности в регионе находится скорее на выгодном для израильского премьера уровне, с вполне терпимым для него балансом между рисками и результатами.



"СП": Почему, собственно, обмен сообщениями идет через США, если это так? Ну, для Израиля, понятно - это как бы главный союзник, а для Ирана?



- Можно отметить, что в публикациях израильских СМИ тоже говорилось не о прямых контактах США-Иран, а через некую "третью страну".



В принципе, такая версия дает больше возможностей и Ирану сохранить лицо, так как показывает, что он держит публичную дистанцию по отношению к Израилю, после авиаударов которого, как известно, сообщалось о гибели не только высокопоставленных фигур "Хезболлы", но и офицеров КСИР в Бейруте, а также Дамаске.



"СП": На этом фоне становится известно, что Иран приостановил переговоры с США при посредничестве Омана из-за "напряженной ситуации". Как это понимать? Или это тоже некая игра, и переговоры продолжатся в закрытом формате?



- Как минимум, снизить интенсивность таких контактов с США Иран вполне мог, в том числе, с учетом американской президентской кампании, после которой состав администрации Белого дома так или иначе поменяется. Просто в случае победы Камалы Харрис перемены в администрации произойдут менее кардинальные, чем при сценарии с возвращением в Белый дом Дональда Трампа.



То есть обсуждать стратегические вопросы США и Ирану в этих условиях пока нет особого смысла.



Но как раз непубличные каналы коммуникаций, чтобы не давать выходить напряженности в регионе Большого Ближнего востока на слишком опасный уровень, Вашингтон и Тегеран наверняка сохранят. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729054080





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Олжас Бектенов о 4% ВВП: Рост экономики обеспечен развитием отраслей ненефтяного сектора. Это результат диверсификации. Нужно удвоить усилия

- Президент Армении посетил Мажилис

- Внедрение водосберегающих технологий, увеличение площади орошаемых земель: в Правительстве рассмотрели итоги вегетационного периода

- Олжас Бектенов обсудил с Премьер-Министром Пакистана Шахбазом Шарифом наращивание торгово-экономического сотрудничества

- Кадровые перестановки

- Глава МИД Казахстана совершил визит в Люксембург

- Бизнес-делегация Демпартии "Ак жол" работает в КНР

- МВД: В Шымкенте проведены задержания криминальных группировок

- Рабочий график главы государства

