Генетики установили, что японцы произошли от корейцев

08:11 16.10.2024

Human Genetics: японцы произошли от корейцев



Группа ученых из Японии провела популяционно-генетическое исследование и пришла к выводу, что в формировании японского народа значительную роль сыграли гены мигрантов с Корейского полуострова. Эти результаты были опубликованы в научном журнале Human Genetics.



"Наши данные указывают на то, что в период между Яей и Кофун большинство иммигрантов на Японский архипелаг приходило именно с Корейского полуострова. […] Корейское население, обладающее как восточноазиатскими, так и северо-восточно-сибирскими корнями, непрерывно мигрировало на Японские острова с эпохи Яей до периода Кофун. Эта миграция сопровождалась смешением с местным народом Дземон. Современные японцы материковой части считаются потомками этого смешанного населения", - отмечается в исследовании.



Эпоха Яей началась примерно 3000 лет назад, а эпоха Кофун охватывает III-VI века нашей эры. Предшествующий период называется эпохой Дземон, которая также относится к древнему коренному народу, смешавшемуся с мигрантами из материковой Азии. Ученые секвенировали полный ядерный геном останков древнего человека из эпохи Яей, найденных археологами на участке Дойгахама в префектуре Ямагути.



"Комплексный популяционно-генетический анализ 'человека Дойгахама Яей', а также древних и современных популяций Восточной Азии и Северо-Восточной Евразии показал, что человек Дойгахама Яей, как и люди эпохи Кофун и современные японцы материкового происхождения, имел трех различных генетических предков: родственного Дземону и связанных с Восточной Азией и Северо-Восточной Сибирью. Среди неяпонских популяций именно корейцы, обладающие как восточноазиатскими, так и северо-восточно-сибирскими корнями, продемонстрировали наивысшую степень генетического сходства с человеком Дойгахама Яей", - заключают авторы исследования.



Авторы: ОЛЕГ ТИМОФЕЕВ