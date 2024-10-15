Камалу Харрис уличили в плагиате в ее "научном" труде "Разумное отношение к преступлениям"

08:13 16.10.2024

В произведении содержится 27 примеров литературного "воровства"



Вице-президента США и кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис обвиняют в плагиате из нескольких источников в ее книге о полицейской деятельности 2009 года, которая была опубликована в то время, когда она была окружным прокурором Сан-Франциско.



В произведении содержится 27 примеров литературного "воровства"



Ее книга "Разумное отношение к преступлениям: план профессионального прокурора по обеспечению нашей безопасности", написанная в соавторстве с Джоан О'Си Гамильтон в 2009 году, стала объектом критики. Австрийский профессор Стефан Вебер, известный как "охотник за плагиатом", утверждает, что Камала Харрис, кандидат в президенты от демократов на выборах 2024 года, и ее соавтор якобы допустили плагиат в 27 случаях. Вебер отметил, что "24 фрагмента являются плагиатом у других авторов, а 3 фрагмента - самоплагиат из ранее написанной работы".



Старший научный сотрудник Манхэттенского института и консервативный активист Крис Руфо впервые озвучил эти обвинения, указав на примеры из книги Харрис, где целые предложения и словосочетания, по-видимому, были использованы без должного оформления цитирования. В некоторых случаях источники упоминаются в сносках.



"В целом здесь явно наблюдается нарушение стандартов. Харрис и ее соавтор фактически дублировали длинные отрывки почти дословно без надлежащего оформления, что является классическим определением плагиата", - объясняет Руфо.



Американские СМИ подтвердили, что в книге Харрис содержатся дословные и почти дословные заимствования из материалов NBC News 2008 года, пресс-релиза Колледжа уголовного правосудия имени Джона Джея, страниц "Википедии" и отчета Бюро содействия правосудию (BJA).



Напарника Камалы Харрис обвинили в многомиллионном мошенничестве



Например, в пресс-релизе Джона Джея за 2007 год говорится о том, как в "Хай Пойнт" была проведена первая личная встреча с наркоторговцами, что привело к закрытию наркорынка и снижению насильственных преступлений на 35 процентов. Эта стратегия была успешно внедрена в других городах Северной Каролины и за ее пределами.



В отчете Бюро содействия правосудию 2000 года упоминается о социально-экономических проблемах Уэст-Палм-Бич, где 41% жителей живут в бедности и уровень безработицы составляет 20%. В этом районе отмечаются ветхие дома и отсутствие новых предприятий. Харрис и ее соавтор перефразировали информацию, указав на высокую долю бедных жителей и проблемы с безработицей.



Авторы: АНГЕЛИНА БРЖЕВСКАЯ