"Совет по вопросам саморегулирования деятельности СМИ" появится в Казахстане

08:25 16.10.2024

Приказом и.о. министра культуры и информации от 9 октября 2024 года утверждено Типовое положение об общественно-профессиональном совете по вопросам саморегулирования деятельности средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.

Совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, образуемым в целях выработки предложений и рекомендаций по вопросам развития медиаотрасли.



Основной целью Совета является соблюдение высокого уровня профессиональных стандартов Этического кодекса журналистов в деятельности средств массовой информации.



Задачи Совета:



продвижение профессиональных стандартов Кодекса;

содействие повышению профессионального уровня журналистов.

Основной функцией республиканского Совета является разработка Кодекса.



Для реализации основной функции региональные Советы вырабатывают и вносят предложения и рекомендации в республиканский Совет, которые будут использоваться при разработке Кодекса.



Полномочия Совета:



запрашивать необходимую информацию у пользователей и обладателей информации по вопросам, относящимся к деятельности Совета;

обращаться в государственные органы по вопросам, входящим в его компетенцию.

Совет состоит из председателя, заместителя председателя и не менее семи членов Совета.



Члены Совета избираются на общем собрании и состоят из представителей профессионального сообщества средств массовой информации, представителей местных профессиональных сообществ, средств массовой информации.



Секретарь Совета назначается на общем собрании и выполняет организационные функции. Секретарь Совета не является членом Совета и не участвует в голосовании.



Организация заседаний Совета состоит из следующих последовательных действий:



не позднее чем за три рабочих дня до запланированной даты проведения заседания секретарем Совета направляются приглашение, повестка и необходимые материалы;

заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Совета. При отсутствии кворума заседание переносится на срок не более пяти рабочих дней;

члены Совета в течение одного рабочего дня подтверждают свое участие или неучастие (с указанием причин) на предстоящем заседании.

Вопросы в повестку включаются в соответствии с целями и задачами, поставленными перед Советом.



Заседания Совета проводятся не менее одного раза в квартал.



Заседание проводится с использованием видеоконференцсвязи и доступных онлайн-сервисов.



Приказ вводится в действие с 26 октября 2024 года.



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Лариса Черненко