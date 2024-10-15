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|"Совет по вопросам саморегулирования деятельности СМИ" появится в Казахстане
08:25 16.10.2024
Приказом и.о. министра культуры и информации от 9 октября 2024 года утверждено Типовое положение об общественно-профессиональном совете по вопросам саморегулирования деятельности средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.
Совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, образуемым в целях выработки предложений и рекомендаций по вопросам развития медиаотрасли.
Основной целью Совета является соблюдение высокого уровня профессиональных стандартов Этического кодекса журналистов в деятельности средств массовой информации.
Задачи Совета:
продвижение профессиональных стандартов Кодекса;
содействие повышению профессионального уровня журналистов.
Основной функцией республиканского Совета является разработка Кодекса.
Для реализации основной функции региональные Советы вырабатывают и вносят предложения и рекомендации в республиканский Совет, которые будут использоваться при разработке Кодекса.
Полномочия Совета:
запрашивать необходимую информацию у пользователей и обладателей информации по вопросам, относящимся к деятельности Совета;
обращаться в государственные органы по вопросам, входящим в его компетенцию.
Совет состоит из председателя, заместителя председателя и не менее семи членов Совета.
Члены Совета избираются на общем собрании и состоят из представителей профессионального сообщества средств массовой информации, представителей местных профессиональных сообществ, средств массовой информации.
Секретарь Совета назначается на общем собрании и выполняет организационные функции. Секретарь Совета не является членом Совета и не участвует в голосовании.
Организация заседаний Совета состоит из следующих последовательных действий:
не позднее чем за три рабочих дня до запланированной даты проведения заседания секретарем Совета направляются приглашение, повестка и необходимые материалы;
заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Совета. При отсутствии кворума заседание переносится на срок не более пяти рабочих дней;
члены Совета в течение одного рабочего дня подтверждают свое участие или неучастие (с указанием причин) на предстоящем заседании.
Вопросы в повестку включаются в соответствии с целями и задачами, поставленными перед Советом.
Заседания Совета проводятся не менее одного раза в квартал.
Заседание проводится с использованием видеоконференцсвязи и доступных онлайн-сервисов.
Приказ вводится в действие с 26 октября 2024 года.
Ранее мы рассказали, что в Минкультуры утвердили Правила аккредитации журналистов.
Лариса Черненко