Сделка с дьяволом. Очень скоро мы увидим смену украинского вектора, - Илья Титов

08:28 16.10.2024 Одним из старейших сюжетов городской европейской культуры является сделка с дьяволом. На протяжении десятка столетий самые разные герои, от пана Твардовского до Рафаэля де Валентена, от Фауста до Маргариты Николаевны почитали себя достаточно хитрыми и пронырливыми, чтобы, заключив сделку и получив желаемое, обмануть отца лжи и оставить свою душу при себе. И хоть ни для кого из них такие игры не заканчивались ничем хорошим, попытки продолжаются. Сразу несколько больших сюжетов последнего времени отсылают нас к старому, как сама Европа, культурному мотиву о коварной нечисти и самоуверенном умнике, неизменно остающемся в дураках и лишь изредка спасаемом божественным вмешательством. Чтобы прояснить этот сюжет, нам нужно на время забыть о реальных событиях политической игры - столкновениях на линии фронта, торге в глубинах вашингтонских подвалов, амбициозных обсуждениях в европейских столицах - и погрузиться в выражающий чаяния игроков мир иллюзий, опутывающий новостными сюжетами миллиарды голов.



В этом мире в последние недели произошел большой перелом в отношении перспектив Украины. Не поймите меня неправильно, нытье о том, что дела у киевских воинств идут из рук вон плохо, продолжается в западных газетах где-то с мая 2022 года, что совсем не мешает этим же газетам публиковать чуть ли не на той же полосе сообщения о "перемогах". Часто это нытье служило поводом напомнить о бедственном положении Украины, порой подогревало аудиторию и власть ради новых траншей и выделения оружия, а иногда даже - чем черт не шутит - говорило правду о положении дел на фронте. Но здесь мы видим кое-что еще.



Главная черта мастерски собранного с 2015 года образа президента Зеленского - его пластичность. Когда нужно, он оказывался лидером сопротивления, героем войны, усталым руководителем в камуфляже, командиром, чья темно-зеленая футболка пахла порохом и дымом сожженных деревень, а щетина и мешки под глазами намекали на абсолютную занятость и отсутствие времени побриться и выспаться даже перед встречами с западными спонсорами. Иногда, в зависимости от необходимости, его пластичный образ выворачивался: вспомните, как год назад руками Залужного, тогда еще главкома ВСУ, в западных газетах была запущена большая кампания о том, как Зеленский психует, истерит и вообще находится на грани свадьбы с Евой Браун - та кампания прекрасно наложилась на сознательно раскрученные прошлым летом фотографии брошенного серьезными людьми в костюмах глазастого коротышки в хаки на саммите НАТО.



И вот сейчас образ украинского президента постепенно переживает очередную трансформацию. Держите в уме, что все эти трансформации являются абсолютно синтетическими и подконтрольными режиссерам окружающих Зеленского кампаний - иначе и быть не может с учетом того, что этот "Голобородько в реальной жизни", избиравшийся под неофициальным лозунгом "ну хоть поржем", является пиар-проектом до самого своего донышка. Под этим донышком ворочаются местные элиты, настроенные на разные центры силы и раз за разом пытающиеся вести самостоятельную игру с переменным успехом. И вот сейчас этого пиар-петрушку выворачивают в другую сторону: теперь это ведущий заведомо безнадежную борьбу, опустившийся и покинутый всеми человек на грани мира теней. Вспомните, например, как 9 октября появилась информация, что Камала Харрис предложила Зеленскому "подумать" о преемнике на случай внезапной гибели или захвата. Да, информация эта всплыла в книге Боба Вудворта - того динозавра, что раздул еще Уотергейт, а сейчас агитирует за Харрис - и ссылается на февраль 2022 года, но то, что информация всплыла именно сейчас, не должно оставлять простора для интерпретаций: Зеленскому делают по-мафиозному прямые намеки - прямее будет только свиная голова в кровати. Вместе с этим повсюду стали слышны речи о перемирии и необходимости фиксации границ по линии боевого соприкосновения. Где-то с 5 по 11 октября в изданиях "Файнэншиал таймс", "Политико", "Вашингтон пост" и прочих "Нью-Йорк Таймс" волной пошли материалы о том, что Киев обсуждает с западными странами перспективу заморозки конфликта. "Бильд" так и вовсе написал по-немецки прямо: "Зеленский готов к переговорам". "Коррьере делла сера" написала, что в ответ на отказ от потерянных территорий Украина требует американские гарантии безопасности. Словом, согласно западной прессе, переговоры в самом разгаре. Опять же, совершенно не имеет значения, идут ли такие переговоры на самом деле и если идут, то по чьей инициативе: те самые западные страны загадочно молчат, а украинцы настойчиво отрицают факт обсуждения такого кощунства. В описании этих переговоров ненавязчиво перечисляются условия: заморозка по линии соприкосновения, приглашение в НАТО или Евросоюз, восстановление экономики за счет Европы (читай: Германии).



Весьма своевременно 8 октября всплыл "мирный план Джеймса Вэнса", где кандидат в вице-президенты и напарник Дональда Трампа предложил плюс-минус то же самое, только от вступления в НАТО придется отказаться и заменить его нейтралитетом, да еще и воткнуть в малороссийскую землю некую "демилитаризованную зону". Самое смешное в предложении Вэнса - прямо, а не через намеки в виде "Европы" упомянутое желание спихнуть восстановление Украины на баланс Германии: мы, мол, наигрались, теперь пускай немцы разгребают. Весь этот "мирный план" разительно отличается от набора общих требований, выдвигаемых украинцами, и пока что представляет собой наиболее четкое и самое, как ни странно, выгодное для Москвы предложение завершения активной фазы конфликта, что озвучивалось на Западе. И вроде бы оно выходит за пределы того, что описывалось выше, но это предложение мира, несмотря на то что все большие газеты в один голос и чуть ли не одними словами отметили: "я слышу речь не мальчика, но Путина", имеет главный общий с описанными в прессе анонимно планами пункт, выдающий с головой все страхи кураторов Украины: ключевым элементом в нем является сохранение суверенитета, которое, судя по более слабому всплеску подобных настроений в начале осени, уже будет считаться победой. Обсуждение же условий всего остального, выходящего за сам факт сохранения Украины как таковой, официально недопустимо, но фактически вовсю ведется. Это видно даже по тому, что украинская пресса где-то на той неделе перешла в стадию "торг".



Раз за разом в эфир телемарафона, в видео популярных изданий и даже в шоу к популярным журналистам приходит какой-нибудь очередной "герой" (бонусные очки к героизму добавляет отсутствие копытца и жалобное рыльце) и говорит что-то вроде "да ну их, эти границы 1991 года, у нас дела идут плохо, соглашались бы на заморозку по текущей линии соприкосновения". Тот факт, что никакой заморозки им никто и не предлагал, а последнее предложение Путина - от которого, напомню, Киев и Запад уже отказались - состояло в выводе ВСУ из всех российских регионов, режиссеров украинской пропаганды ни капли не волнует. Потеряли бесчисленное множество народу, впустую потратили огромные деньги спонсоров, перессорили всех со всеми, угробили демографические и экономические перспективы собственной страны - ну, ребят, теперь можно и тайм-аут, так и быть, про границы 1991 года забудем.



Поведение на высоком уровне поразительно перекликается не только с известным анекдотом про мешок соли, но и с историей, случившейся в Курской области 13 октября. Там наши штурмовики предположительно перестреляли с десяток украинских дроноводов - в ВСУ это блатной и крайне медийный род войск, так что всеобщее внимание к этой истории объяснимо. Хотя слезливые жалобы с той стороны о нарушениях Женевской конвенции (им почему-то не нравятся нарушения в их адрес) говорят, что "мальчики в трусиках" сдавались в плен, свидетельства наших утверждают, что просьбы о сдаче шли вперемешку со ударами с дронов, так что плена подлецы из армии вторжения по законам войны не заслужили. Вот и здесь: обсуждения с западными странами условий, на которых будут замораживать конфликт, не учитывают не только ситуации "на земле", но и интересов другой стороны, которая ни на какую заморозку по линии конфликта не согласится.



В "Завтра" рассказывалось про "мирный план Зеленского" и упоминалось его страшное упорство, не принимающее во внимание ни собственные потери, ни перспективы гуманитарной катастрофы. Зеленский в данном случае действует ровно так, как диктует ему его окружение: и в Киеве, и в огромнейшей сети украинских лидеров мнений, любящих родину издалека, призывают ни при каких обстоятельствах не идти на примирение, воевать до победного конца. Часто можно услышать в целом справедливый довод с той стороны: дескать, заморозка с неизбежными уступками (а на иную, к примеру со вступлением подконтрольной ныне Киеву Украины в НАТО, Кремль едва ли согласится) является лишь отсроченной аннексией. Это похоже на правду в свете плачевного состояния страны, сигнала "разойдись" ее гражданам при неизбежном после заморозки конфликта открытии границ и отсутствия за западным забором очереди из желающих вложиться в ее восстановление.



Интересно здесь то, в каких выражениях украинские лоббисты в западных кабинетах призывают не соглашаться на сладкие речи укроскептиков: они говорят, что ни за что нельзя соглашаться на сделку с дьяволом, ведь он все равно обманет и хитростью получит свое. С таким доводом, пусть и исходящим от наших злейших врагов, необходимо согласиться: на сделку с дьяволом идти нельзя, ведь даже предлагаемые им условия - ложь и плутовство. Мирные планы от Джеймса Вэнса имеют не больше веса, чем обещания Буша-старшего не расширять НАТО на восток. Дешевые предложения мира, исходящие от людей, которые не теряют ничего, кроме своих инвестиций, не стоят даже воздуха, в котором они распространяются. Разумеется, к соглашению приходить придется, но прислушиваться к торговым предложениям с той стороны следует лишь когда их уступки будут отвечать целям, с которыми Москва начала военную операцию. Только тогда сделка с врагом не будет отдавать заведомо проигрышным душком сделки с дьяволом.



Стоит посмотреть на реальный контур всей суматохи со внезапно прорезавшимся в газетах миролюбием. И покуда на полях сражений никаких резких перемен не происходит - взятый 3 октября Угледар, как пишут укроСМИ, был дотационным, убыточным и не имел стратегического значения, - искать следы стоит в других местах. Например, в Штатах. Там меньше чем через три недели пройдут долгожданные выборы, и хотя делать прогнозы на основании опросов и предвыборных раскладов - гиблое дело, стоит заметить, что в этот раз в дело вмешалась стихия. Речь идет о серии ураганов на атлантическом побережье США. Все началось еще в конце сентября, когда ураган "Хелен" налетел на Флориду, Теннеси и Джорджию, а в Северной Каролине навел такой хаос, что удостоился сравнения с "Катриной" 2005 года. Тогда выяснились очень интересные вещи: например, оказалось, что Вашингтону и конкретно красующейся на предвыборных мероприятиях мадам Харрис нет особого дела до пострадавших, что бюджет местного аналога МЧС, специально предназначенного для борьбы с последствиями частых в Штатах ураганов, был спущен на помощь нелегальным мигрантам, что умопомрачительные 750 долларов помощи пострадавшим, чьи картонные домики сдуло бешеным ветром в 220 километров в час, выделялись прежде всего расовым меньшинствам. Словом, ничего необычного для США. Но американцы почему-то оказались недовольны, принялись роптать и ворчать. Это натолкнуло вашингтонских мудрецов на мысль, что в следующий раз надо бы проявить чуть больше участия. Следующего раза не пришлось ждать долго: сезон ураганов - штука на удивление стабильная. Пошли сведения о страшном урагане "Милтон", который вот-вот сметет с лица планеты солнечную Флориду, штат апельсинов и амфетаминов. Тут уж и Камала побежала, хлопая крыльями, кем-то там руководить и управлять (республиканское руководство Флориды на контакт не пошло, так что кого она там строила, никто так и не понял), и президент Байден похвалил флоридского губернатора, что в условиях политической поляризации и предвыборной нестабильности стало благородным жестом, добавившим бесполезных рейтингов обоим.



Нас же интересует то, что именно из-за "Милтона" Джо не полетел в Европу на очередной съезд по Украине - дескать, надо помогать устранять последствия урагана. Более того, отказался туда ехать и главный американский дипломат Блинкен: увы, он подробно свой отказ не обосновывал, а жаль, было бы интересно почитать. Без главных виновников торжества очередную сходку на Рамштайне проводить смысла особого и не было, потому ее тихо отменили. К слову сказать, именно с этим связан отказ британцев принимать бывшую президентшу Тайваня Цай Инвэнь - она поехала в европейское турне в надежде вытрясти из уходящего на пенсию Байдена каких-нибудь деньжат, но, когда выяснилось, что ни Байдена, ни деньжат не будет, политическая привлекательность островной попрошайки резко упала, и это заставило англичан отказать ей в приеме.



Что же касается украинцев, то их новый "Саммит мира" тоже оказался отменен. В этом не должно быть сюрприза ни для кого из следивших за прошлым аналогичным мероприятием и наблюдавших за эволюцией по большей части тайного и меняющегося на ходу "мирного плана Зеленского". Поездка упомянутого Зеленского с упомянутым планом в упомянутые США фурора не произвела, выступление в ООН новизной и свежестью не отличалось, сам план в целом никто не видел, а домой президент вернулся с какими-то крошками из-под пентагоновского стола.



Потеря западного и глобального интереса накладывается на контекст китайских интриг. Китайцы вокруг украинского вопроса сколачивают себе репутацию главных пацифистов и борцов за все хорошее.



Иными словами, на фоне того, что у всех вдруг организовались свои дела, Украину грубо вытолкали из рая западного внимания и обеспечения всех хотелок. Потерянный рай на фоне "Милтона", тезки поэта-пуританина и автора одноименной поэмы - новости иногда складываются в странные узоры.



Становится очевидным, что очень скоро мы увидим смену украинского вектора. Причиной тому не только плавная перемена американского президента, назначенная на долгий период с 5 ноября по 20 января - день инаугурации. Нет, дело еще в исчерпании задорного импульса весны 2022-го и лета 2023-го, когда казалось, что Киеву все по плечу. Большой перелом, обещанный уже давно, вот-вот произойдет.



Может статься, "предупреждения" от Харрис и Боба Вудворта окажутся обещаниями, и коварные подводные кавалеристы из Третьего отделения спецназа КГБ все же доберутся до команданте Зе и устранят его подлым выстрелом в затылок прямо из толпы верных телохранителей.



Может быть, подконтрольными западным столицам внутренними механизмами украинской политики его все же вынудят уйти добровольно, уступив место, скажем, тому же Кличко (актуальная кандидатура в свете его связей с Берлином - предполагаемым победителем тендера на восстановление Украины). А может быть, его просто забудут. Но дело уже давно не в конкретном Зеленском. Дело в сделке, которую с ним и со стоящими за ним силами заключила Украина, и в сделке, которую с этой Украиной заключил Запад. 9 октября по итогам переговоров с премьер-министром Хорватии Пленковичем Зеленский сказал, что первым пунктом его "плана победы" является даже не вступление, а приглашение в НАТО. Эти слова можно трактовать как желание утопающего зацепиться за соломинку символической причастности к чему-то большому. А можно разглядеть в них стандартный элемент поведения нечистой силы, которая не может войти в чужой дом без приглашения. Украинизация западных стран и глобалистских структур вовсю идет уже около двух лет и по мере раздачи приглашений будет лишь ускоряться - это видно как по поведению, так и по подходу к серьезным делам. Нам же следует помнить, что до поры бесспорного превосходства и достижения своих целей лучший способ общения с этой глобальной Украиной - не попытки договориться, не поиск компромиссных решений и не вера в чужую порядочность, а серебряный снаряд калибра 152 мм. Источник - zavtra.ru

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