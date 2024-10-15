МИД Узбекистана отрицает получение от талибов просьбы отменить концерты в МТЦ "Термез"

08:41 16.10.2024

15.10.24

Узбекистан не получал от властей Афганистана просьбы отменить мероприятия с музыкальным сопровождением в приграничном Международном торговом центре "Термез". Об этом узбекский МИД заявил в ответ на запрос "Газеты.uz". Аналогичный ответ издание "Взгляд.uz" получило также от хокимията (администрации) Термеза.



Ранее частный новостной сайт Аtlaspress сообщил, что правящее с 2021 года в Афганистане движение "Талибан"* потребовало от узбекской стороны запретить проведение в МТЦ "Термез" концертов и иных мероприятий с музыкальным сопровождением. В противном случае талибы пригрозили не пускать граждан Афганистана в этот торговый центр, писало издание. По информации Аtlaspress, в МТЦ звучала музыка, а по ночам узбекские артисты давали концерты.



Напомним, что после прихода к власти в Афганистане талибы запретили музыку, поскольку, по их убеждению, она "направляет молодежь в ложном направлении и ведет к разрушению общества". В стране преследуют музыкантов, уничтожены десятки тысяч музыкальных инструментов.



ℹ️ МТЦ "Термез" официально открылся в конце августа текущего года, хотя отдельные его зоны работали с конца 2022 года. Гражданам Афганистана и Пакистана разрешено брать в аренду и даже приобретать в собственность магазины и прочие сооружения МТЦ. Иностранцы могут находиться на территории центра 15 дней без визы на въезд в Узбекистан.



*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).