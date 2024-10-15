Чешско-польский финт с сибирской нефтью: €1 миллиард на дороге не валяется

09:15 16.10.2024 В переплетенной трубами Европе наше сырье путешествуют весьма прихотливыми маршрутами

Юрий Енцов



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Игорь Юшков



Чехия после 24 февраля 2022 года и до настоящего времени потратила на закупки российских нефти и газа в пять раз больше средств, чем направила на помощь Украине. И эта страна еще в мае 2021 объявлена у нас недружественной, в придачу к США. Тогда весь список состоял всего из двух этих двух стран.



Теперь выяснилось, что Чехия израсходовала на закупку российского энергетического сырья €7 млрд. На помощь же киевскому режиму направила всего €1,29 млрд.



Нефтеперерабатывающие заводы, расположенные на чешской территории, за счет предоставляемых скидок на покупку российского топлива получили более миллиарда евро сверхприбыли. Вот буржуи! Заработали на том, что поступающая из РФ нефть в 2023 году была на 21% дешевле даже азербайджанской, возмущается западная пресса, ознакомившись с аналитическим отчетом некоего Центра изучения демократии (CSD) и Центра исследований энергетики и чистоты воздуха (CREA).



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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напомнил, что "черное золото" - это основной энергоресурс, поступающий в Чехию из России:



- Нефть идет по нефтепроводу "Дружба" сначала из России в Белоруссию, затем через Украину в Венгрию, Чехию и Словакию. Этот трубопровод построен еще в советское время для снабжения социалистических государств Восточной Европы, оттого и название такое, что труба связывала СССР с его тогдашними союзниками.



Для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) этих трех стран, которые были построены одновременно с трубой, самый эффективный способ получения сырья - это нефтепровод "Дружба". И чисто логистически, и технологически, ведь настроены они на российский сорт нефти Urals.



Но чешский НПЗ сейчас принадлежит польской нефтеперерабатывающей компании Orlen, крупнейшей в Польше. Именно поэтому Чехия не пострадала, когда Украина вводила санкции против "Лукойла", у которого был контракт с венгерской компанией MOL (Magyar Olaj), владеющей НПЗ в Венгрии и Словакии, но не в Чехии.



В Киеве легко пошли на объявление санкций, задевавших Будапешт, это с Варшавой в этом вопросе Киеву не очень удобно ссорится. Ведь Польша - крупнейший поставщик нефтепродуктов для Украины, которая сейчас импортирует все свои нефтепродукты.



В Чехию поставляют нефть не "Лукойл", а другие российские компании. Поэтому, хотя и говорят, что "Чехия платит за российскую нефть", на самом деле, платит не само чешское государство, а частная компания, причем польская. И это не запрещено их антироссийскими санкциями.



Российскую нефть, поставляемую по нефтепроводу, можно покупать сколь угодно много и как угодно долго.



"СП": Но тем не менее за последние два года объемы поставок российской нефти в Евросоюз сократились чуть ли не на порядок, а если точнее - в девять раз!



- С 5 декабря 2022 года запрещено поставлять российскую нефть в страны Евросоюза морским транспортом. Танкерами нельзя, а нефтепроводами можно. Венгрия "отбила" себе это право, раскритиковав тогда еще шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривал полный запрет российской нефти. И Будапешт добился того, чтобы запрет касался лишь морских перевозок, а нефтепроводы разрешили использовать.



"СП": И вот сейчас CSD, он же европейский институт государственной политики, "посвященный ценностям демократии и рыночной экономики" просто слюной изошел по поводу того, что Чехия богатеет на русской нефти!



- Может быть, кто-то в Европе хочет, чтобы Чехия сама, на национальном уровне ввела запрет. Такое уже было, когда ввели запрет против поставок российской нефти в Европу, а поляки с немцами продолжали покупать российскую трубопроводную нефть. Санкции тогда были приняты в июне, заработав только в декабре.



И все это время поляки всячески побуждали немцев отказаться от российской трубопроводной нефти. В итоге 1 января 2023 года Германия отказалась. А Польша, как ни в чем ни бывало, продолжила.



Хотя потом, ближе к февралю 2023 года у польского Orlen закончился один из контрактов с "Роснефтью", остался только небольшой контракт с "Татнефтью". Россия сама его перекрыла - Минэнерго РФ не согласовало прокачку нефти на экспорт. Северная ветка нефтепровода "Дружба" полностью остановлена.



Часть европейских элит хочет надавить на Чехию, чтобы та тоже "добровольно" ввела санкции против российского трубопровода. Сейчас это сделать можно, но тогда чехам придется получать нефть из соседних стран, прежде всего через Германию или через Польшу различными путями.



"СП": Есть еще "Трансальпийский нефтепровод", построенный на юге Европы примерно тогда же, когда и "Дружба" на востоке…



- В любом случае это будет гораздо более дорогой вариант. И тогда встанет вопрос рентабельности переработки нефти в Чехии. Ведь сейчас даже в прибрежных странах НПЗ стоят недозагруженные. Хотя там нефть дешевле получать танкерами, и тем не менее. Нефтепродукты у них в Европе получаются очень дорогие. Дешевле купить индийские, произведенные из российской нефти.



Ведь в Индию наша нефть поступает с небольшой скидкой, около $10 за баррель, вот индийские нефтепродукты и стали более конкурентоспособны. Они способны выдавливать других производителей. Ведь получается, что выгоднее купить готовый нефтепродукт, чем сначала покупать нефть, потом переработать ее у себя, получая бензин и дизтопливо. Выйдет дороже.



Чехия рискует. Если не будут покупать дешевую российскую нефть, идущую по трубопроводу, то их НПЗ, как минимум, могут оказаться полузагружены.



"СП": И все равно чехов ругают - мол, нашли лазейку в санкциях и тратят на российскую нефть и газ в пять раз больше, чем на помощь Украине.



- Может и сама Украина при этом пострадать. Ведь когда сохранили возможность для европейских стран получать нефть по трубопроводу, в санкциях было написано, что полученные нефтепродукты восточно-европейские страны должны употреблять либо у себя, на внутреннем рынке, либо куда-то экспортировать, вне ЕС.



Им запрещено было их поставлять в другие страны Евросоюза. А кто за пределами Евросоюза? Та же Украина. Поэтому если Чехия прекратит или хотя бы сократит переработку нефти, и у нее не станет излишков, то пострадает киевский режим.



Конечно, больше всего Украине бензина с соляркой поставляет Польша. Также свои излишки, пусть и не очень большие, продают Киеву другие соседи, то есть Словакия с Венгрией. Еще Румыния с Болгарией и центрально-европейские страны.



Если туда не будет поставок нашей нефти, то российские компании направят сырье морским транспортом на более отдаленные рынки. Для них это окажется менее выгодно, потому что довольно дорого приходится платить за перевозку. Ведь используется при этом "теневой флот", а это недешевое удовольствие. В этом случае становится меньше маржинальность. Гораздо выгоднее экспортировать по трубе. Вот компании и хотят больше заработать.



"СП": Некоторые наши патриоты задаются вопросом: а что вообще наши нефть и газ делают в недружественной стране?



- А большинство нефтяных компаний у нас государственные. В итоге они распределяют прибыль в качестве дивидендов и платят государству всевозможные налоги. Так что это наше государство от экспорта своей нефти по трубе зарабатывает больше, чем перевозя ее танкерами.



Кроме нефти в Чехию по-прежнему поступает и российский газ, идущий в эту страну прерывисто, в небольших объемах, сначала через Украину, потом в Словакию и Австрию где у основного покупателя, австрийской компании OMV, меняется право собственности.



Она может перепродавать, если есть излишки, и в Чехию, и в Германию, и в Италию. Ну и "Газпром" продает свои объемы разным трейдерам, которые перепродают его дальше не как российский, а свой собственный. Источник - свободная пресса

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