 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 16.10.2024
12:14  Угроза с юга: подбрюшье РФ превращается в Турцию, - Айнур Курманов
12:12  Власти России почти вдвое урезали квоту на временное проживание для иностранцев
12:04  Вооруженные силы Ирана делают успехи в освоении технологий XXI века, - В.Прохватилов
11:51  Жируют. В управделами президента РФ прокомментировали цены в столовой Госдумы
10:27  Больше ста работников образования из Туркестанской области украли из бюджета миллиарды тенге
10:10  Бывший аким Шымкента Молдасеитов отбирает здание у ВИЧ-инфицированных детей
09:40  "Долговая экономика" как способ существования "денежной цивилизации", - Валентин Катасонов

09:38  Кто есть мой ближний, - Иван Охлобыстин
09:27  РосГенпрокуратура потребовала взыскать с Shell более €1 млрд убытков
09:25  Как Европа окончательно перестала быть великой…, - Андрей Школьников
09:15  Чешско-польский финт с сибирской нефтью: €1 миллиард на дороге не валяется
08:41  МИД Узбекистана отрицает получение от талибов просьбы отменить концерты в МТЦ "Термез"
08:28  Сделка с дьяволом. Очень скоро мы увидим смену украинского вектора, - Илья Титов
08:25  "Совет по вопросам саморегулирования деятельности СМИ" появится в Казахстане
08:13  Камалу Харрис уличили в плагиате в ее "научном" труде "Разумное отношение к преступлениям"
08:11  Генетики установили, что японцы произошли от корейцев
07:48  "Морской бой" Ирана и Израиля – почему ситуация всех устраивает, - СП
01:07  Дух Ницше. 180 лет со дня рождения одной из самых спорных и эпатажных фигур в истории мировой философской мысли, -Вардан Багдасарян
00:47  Первый пункт договора: Корейскую Народную армию ждут в зоне СВО
00:43  РПЦ против кочевников (мигрантов), - Андрей Мельников
00:41  Общее богословие, общий алфавит и общая карта тюркского мира, - Андрей Мельников
00:37  Германия поблагодарит Джо Байдена и США за свой разгром - и сделает это, стоя на коленях,- СП
00:07  "Казатомпром" заключил гигантский урановый контракт с Китаем - 1,3 трлн тенге
00:05  Такие разные, такие похожие. Узбекские партии представили программы, с которыми они идут на парламентские выборы
Вторник, 15.10.2024
18:50  Президент Кыргызстана: Памятники на могилах должны быть деревянными
18:43  Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине. Обзор Телеграм-каналов
18:34  Битва за Дзержинск (Торецк) вступает в завершающую фазу: Тактика ВС РФ вгоняет противника в ступор, - Р.Маркуш
17:13  "Малая АЭС будет в собственности Узбекистана, ядерные отходы вывезут в Россию" - глава дирекции Отабек Аманов
15:46  В Госдуме приняли закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
14:51  КазКадры. Акима Талгара Куришбекова и его заместителя освободили от должностей - "за ненадлежащее исполнение своих обязанностей"
14:04  США и Центральная Азия: по канонам вассалитета, - Сергей Кожемякин
14:00  Одной Кореей меньше. Пхеньян и Сеул грозят уничтожить друг друга
13:56  Оказывается, это Путин шлет на Америку ураганы. А мог просто утопить
13:44  "Оружейный барон" возвращается? Виктор Бут начал мстить США через хуситов
13:36  Плацдарм ВСУ в Глушковском районе Курской области прекратил свое существование
13:32  На выборах в Литве побеждают нацисты и националисты
13:29  В школы Китая поступил пересмотренный учебник Истории
13:23  "Глубинное государство" проигрывает выборы президента США, - В.Овчинский
12:29  Этнические банды терроризируют Польшу. Полиция бессильна, - Najwyzszy CZAS
10:00  Садыр Жапаров учредил юбилейный знак "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области"
09:49  Депутат, режиссер, мусульманин: как сложилась жизнь бойца Монсона в России
07:38  Почему арабо-израильская война так важна для России, - Андрей Перла
07:10  Страсти по Арктике. Страны Северной Европы создают коалицию против России и Китая, - Максим Столетов
07:07  Александру Лукашенко подобрали возможного преемника? - Дмитрий Тараторин
06:59  Уроки истории. Национальный вопрос в Туркестане в 20 веке, - Зайнидин Курманов
06:47  "Плюнули в руку": короля Британии грубо унизили в Австралии, - Daily Mail
06:31  Канада обвинила правительство Индии в причастности к убийству сикхского священнослужителя Хардипа Сингха Ниджара
00:58  Станислав Тарасов: В заложниках у Нетаньяху – вся Америка
00:54  Глава МИД Таджикистана прокомментировал отказ от футбол- матча со сборной России
00:50  Президент Мирзиеев запустил 9 проектов в Ташкентской области стоимостью 2 млрд долларов. От технопарка до двух ГЭС
00:36  Сделка с дьяволом. Очень скоро мы увидим смену украинского вектора, - Илья Титов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как Европа окончательно перестала быть великой…, - Андрей Школьников
09:25 16.10.2024

смелость и субъектность европейских элит оказалась переоценена
Андрей Школьников

15 окт. 24

Обладая пост-знанием, легко поверить, что итоговая, сложившаяся траектория развития исторических процессов изначально являлась основной и единственно верной, а планы и решения основывались на именно таком ожидании развития событий. В реальности ситуация много сложнее, полученный расклад чаще всего является результатом стечения обстоятельств, цепочки событий и выборов в каждой конкретной точке. Многие решения принимались совершенно в иной логике или поверх нескольких сценариев, а случившееся не является основным и ожидаемым вектором развития.

Примером подобного сюжета являются взаимоотношения Европы и России в первые 20 лет XXI в. В настоящее время Мюнхенская речь Владимира Путина (2007 г.) воспринимается как предупреждение и пророчество Западу, объявление о начале подготовки Москвы к открытому противостоянию, вплоть до военного конфликта. Пройдет еще несколько лет и под впечатлением от распада мир-системы Pax Americana, сложатся легенды о пророческом прозрении и сложных планах, где все события и политика 2007-2021 гг. были лишь ширмой, за которой шла подготовка. Не будем столь упрощать ход истории и завышать гениальность и предвидение, чтобы не впасть в грех прелести.

После начала интервенции США в Ирак в 2003 году (не было решения ООН, так как Россия и Франция, обладающие правом вето, были против) сформировалась фронда в виде оси Париж-Берлин-Москва. В тот момент ЕС был экономическим блоком, который имел очень хорошие шансы стать сверхдержавой, составив конкуренцию США. Во главе Германии стоял Герхард Шредер (р. 1944 г.), а Франции - Жак Ширак (1932- 2019 гг.). С трудом, но англосаксы смогли продавить сопротивление европейцев, а после взялись за них всерьез. В 2005 г. в Германии на смену пришла Ангела Меркель (р. 1954 г.), а по соседству в 2007 г. Николя Саркози (р. 1955 г.), которые начали вести откровенно компрадорскую политику по ослаблению и разрушению старой Европы.

В те времена население и элиты еще не были столь пропитаны ультралиберальной пропагандой, национальные традиции были сильны. Складывалось совершенно объективное представление, что с местными консерваторами можно договариваться и заключать союзы, что они имеют все шансы вернуться к власти, сбросить давление США и Фининтерна, нужно лишь поддержать их. В построении именно такого геополитического, европейского блока Франция-Германия-Россия, без учета мнения различных мелких и средних стран, виделось будущее.

Шансы на подобное были, политика России строилась не в противостоянии всему Западу, мы считали себя его частью, а в создании фракции. Раз США не хотят видеть нас в центре мир-системы, то давайте сделаем параллельный центр. Технологии и экономика Германии, в меньшей степени Франции, в соединении с ресурсами и военной силой России, создавали классическое геостратегическое противостояние суши и моря. Под это дело начали активно укреплять инфраструктурную связанность, наращивать сотрудничество и военную мощь. Расчет был на повышение независимости и автономии Европы, формирование тройственного союза.

Смелость и субъектность европейских элит оказалась переоценена, в 2014 г. они сдали ТНК и США все и сразу, в первую очередь проекты и интересы на Украине, которые Москва активно помогала развивать. Дальнейшее было уже инерцией, прекрасно понимая, что ни о каком союзе и конвергенции речи не будет, плюс наблюдая, как вырождается политическая элита Европы, тяжело и болезненно было принято решение идти в будущее самостоятельно, без опоры на Европу, что сошла с геостратегической дистанции. Далее была Сирия, попытки создания стратегического союза с Китаем, объявление о создании гиперзвукового оружия (2018 г.) и т.д., чтобы в 2019-2021 гг. окончательно перейти к стратегии становления одним из центров сил, без опоры на других.

И, да, несколько дней назад Владимиру Путину исполнилось 72 года, он смог оседлать такие геополитические тектонические процессы, что нам остается лишь молиться за него, чтобы хватило сил, здоровья и времени, слишком много сейчас поставлено на карту для России и нас всех…

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729059900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов о 4% ВВП: Рост экономики обеспечен развитием отраслей ненефтяного сектора. Это результат диверсификации. Нужно удвоить усилия
- Президент Армении посетил Мажилис
- Внедрение водосберегающих технологий, увеличение площади орошаемых земель: в Правительстве рассмотрели итоги вегетационного периода
- Олжас Бектенов обсудил с Премьер-Министром Пакистана Шахбазом Шарифом наращивание торгово-экономического сотрудничества
- Кадровые перестановки
- Глава МИД Казахстана совершил визит в Люксембург
- Бизнес-делегация Демпартии "Ак жол" работает в КНР
- МВД: В Шымкенте проведены задержания криминальных группировок
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  