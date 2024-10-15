Как Европа окончательно перестала быть великой…, - Андрей Школьников

09:25 16.10.2024

смелость и субъектность европейских элит оказалась переоценена

Андрей Школьников



15 окт. 24



Обладая пост-знанием, легко поверить, что итоговая, сложившаяся траектория развития исторических процессов изначально являлась основной и единственно верной, а планы и решения основывались на именно таком ожидании развития событий. В реальности ситуация много сложнее, полученный расклад чаще всего является результатом стечения обстоятельств, цепочки событий и выборов в каждой конкретной точке. Многие решения принимались совершенно в иной логике или поверх нескольких сценариев, а случившееся не является основным и ожидаемым вектором развития.



Примером подобного сюжета являются взаимоотношения Европы и России в первые 20 лет XXI в. В настоящее время Мюнхенская речь Владимира Путина (2007 г.) воспринимается как предупреждение и пророчество Западу, объявление о начале подготовки Москвы к открытому противостоянию, вплоть до военного конфликта. Пройдет еще несколько лет и под впечатлением от распада мир-системы Pax Americana, сложатся легенды о пророческом прозрении и сложных планах, где все события и политика 2007-2021 гг. были лишь ширмой, за которой шла подготовка. Не будем столь упрощать ход истории и завышать гениальность и предвидение, чтобы не впасть в грех прелести.



После начала интервенции США в Ирак в 2003 году (не было решения ООН, так как Россия и Франция, обладающие правом вето, были против) сформировалась фронда в виде оси Париж-Берлин-Москва. В тот момент ЕС был экономическим блоком, который имел очень хорошие шансы стать сверхдержавой, составив конкуренцию США. Во главе Германии стоял Герхард Шредер (р. 1944 г.), а Франции - Жак Ширак (1932- 2019 гг.). С трудом, но англосаксы смогли продавить сопротивление европейцев, а после взялись за них всерьез. В 2005 г. в Германии на смену пришла Ангела Меркель (р. 1954 г.), а по соседству в 2007 г. Николя Саркози (р. 1955 г.), которые начали вести откровенно компрадорскую политику по ослаблению и разрушению старой Европы.



В те времена население и элиты еще не были столь пропитаны ультралиберальной пропагандой, национальные традиции были сильны. Складывалось совершенно объективное представление, что с местными консерваторами можно договариваться и заключать союзы, что они имеют все шансы вернуться к власти, сбросить давление США и Фининтерна, нужно лишь поддержать их. В построении именно такого геополитического, европейского блока Франция-Германия-Россия, без учета мнения различных мелких и средних стран, виделось будущее.



Шансы на подобное были, политика России строилась не в противостоянии всему Западу, мы считали себя его частью, а в создании фракции. Раз США не хотят видеть нас в центре мир-системы, то давайте сделаем параллельный центр. Технологии и экономика Германии, в меньшей степени Франции, в соединении с ресурсами и военной силой России, создавали классическое геостратегическое противостояние суши и моря. Под это дело начали активно укреплять инфраструктурную связанность, наращивать сотрудничество и военную мощь. Расчет был на повышение независимости и автономии Европы, формирование тройственного союза.



Смелость и субъектность европейских элит оказалась переоценена, в 2014 г. они сдали ТНК и США все и сразу, в первую очередь проекты и интересы на Украине, которые Москва активно помогала развивать. Дальнейшее было уже инерцией, прекрасно понимая, что ни о каком союзе и конвергенции речи не будет, плюс наблюдая, как вырождается политическая элита Европы, тяжело и болезненно было принято решение идти в будущее самостоятельно, без опоры на Европу, что сошла с геостратегической дистанции. Далее была Сирия, попытки создания стратегического союза с Китаем, объявление о создании гиперзвукового оружия (2018 г.) и т.д., чтобы в 2019-2021 гг. окончательно перейти к стратегии становления одним из центров сил, без опоры на других.



И, да, несколько дней назад Владимиру Путину исполнилось 72 года, он смог оседлать такие геополитические тектонические процессы, что нам остается лишь молиться за него, чтобы хватило сил, здоровья и времени, слишком много сейчас поставлено на карту для России и нас всех…