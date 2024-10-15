РосГенпрокуратура потребовала взыскать с Shell более €1 млрд убытков

09:27 16.10.2024

Shell решила выйти из российских проектов в марте 2022-го. На тот момент корпорации принадлежала доля в "Сахалине-2", которую в марте купила "дочка" "Газпрома" за 94,8 млрд руб. Теперь прокуратура требует взыскать с Shell €1 млрд



Генпрокуратура потребовала взыскать с британо-нидерландской Shell более €1 млрд убытков, сообщили "РИА Новости" в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.



"Взыскивают более €1 млрд", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о сумме иска.



Иск с требованием взыскать ущерб с корпорации Shell прокуратура подала в начале октября. Из карточки дела следует, что ответчиками помимо головной компании выступают нидерландские Shell Global Solutions International B.V., Shell Exploration And Production Services B.V., Shell International Exploration And Production B.V., а также Shell Sakhalin Services B.V. и Shell Sakhalin Holdings B.V.



В качестве третьих лиц привлечены "Газпром экспорт", Минэнерго России, правительство Сахалинской области, а также компании "Сахалин Энерджи Инвестмент" и "Сахалинская энергия". Других подробностей, за исключением постановления о принятии иска к производству, в карточке дела нет.



До начала военных действий на Украине Shell принадлежало 27,5% минус одна акция в Sakhalin Energy Investment Company, бывшем операторе проекта по производству сжиженного природного газа "Сахалин-2". В 2022 году в рамках указа президента Владимира Путина о мерах в топливно-энергетической сфере в связи с "недружественными действиями иностранных государств" было создано ООО "Сахалинская энергия", которому перешли все права и обязательства Sakhalin Energy Investment Company.



Зарубежные совладельцы "Сахалина-2" должны были подтвердить участие в новом юрлице. Это сделали японские Mitsui и Mitsubishi, однако Shell объявила о решении выйти из всех российских проектов.



В марте 2024 года долю 27,5% за 94,8 млрд руб. в "Сахалинской энергии" купила "дочка" "Газпрома" - "Сахалинский проект". В результате доля "Газпрома" в "Сахалинской энергии" выросла до 77,5%. Средства от сделки предназначены для выплаты Shell, но фактически они будут заморожены на счете типа С. Как отмечает "Коммерсантъ", именно эти деньги могут быть взысканы с Shell по иску Генпрокуратуры (по курсу на 15 октября 94,8 млрд руб. равняются примерно €898 млн. - РБК).



Илья Пламенев