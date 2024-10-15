Кто есть мой ближний, - Иван Охлобыстин

09:38 16.10.2024

именно в служении Русскому миру проявляется моя любовь к Богу

Иван Охлобыстин



15 окт. 24



То и дело наталкиваюсь на идиотские доводы релакантов, противников СВО, подтвержаемые вырванными наугад цитатами из Библии, мол - воевать грех, все люди братья, наша родина - там где мы сейчас.



Так могут говорить только неверующие в Бога. И уж точно не православные.



Православная вера это прежде всего верность данности Божией, проявленной в твоей Церкви, твоей семье и твоей Родине. Постичь Бога можно только в Его творении и любые умозрительные суждения относительности истинности, не более чем спекуляции, в попытке самооправдания.



Так что отсылки трусов, дураков и предателей на заповеди Божии в Священном Писании не имеют смысла, потому что: "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим - сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки".



А кто есть мой ближний? Это мои друзья, сражающиеся сейчас на фронте, мои соотечественники, находящиеся сейчас в бандеровском концлагере в Судже, мои единомышленники, разделяющие мои взгляды, моя семья, моя Отчизна. Проще говоря - Русский Мир.



Именно в служении ему проявляется моя любовь к Богу.



А все остальное, как говорил принц датский - слова, слова, слова.