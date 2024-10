"Долговая экономика" как способ существования "денежной цивилизации", - Валентин Катасонов

09:40 16.10.2024 Кредитные деньги и "долговая экономика": Англия и Америка

Кредитные деньги – изобретение ростовщиков

Валентин Катасонов

10.10.24



Кредитные деньги – изобретение ростовщиков



Наиболее важной особенностью денежной системы зрелого капитализма является то, что все деньги стали кредитными. Кредитные деньги – величайшее изобретение ростовщиков Нового времени. Оно позволяет банкирам делать деньги "из воздуха", а одновременно загонять все общество в долговую петлю и управлять им! Такое не снилось ни средневековым алхимикам, ни самым изощренным деспотам. Конечно, эту их деятельность можно правильнее назвать не "алхимией", а фальшивомонетничеством. Только не кустарным, а массовым. Если кустари-одиночки рискуют при этом оказаться пожизненно за решеткой, то банкиры вполне могут стать депутатами, министрами или еще какими-нибудь "уважаемыми" людьми. Итак, особый размах такого фальшивомонетничества и иммунитет организовавших его ростовщиков от наказания ведет к тому, что в руках ростовщиков оказывается все большая часть всего национального богатства.



Вот что по поводу деятельности, связанной с эмиссией банками кредитных денег писал в 1930-е годы известный английский экономист (без кавычек) К. Дуглас: "Суть мошенничества заключается в том, что они (банки – В.К.) претендуют на то, что деньги, которые они создают – это их деньги, и данное мошенничество качественно не отличается от действий фальшивомонетчиков, оно отличается лишь особым размахом … Могу я прояснить данный момент до конца? Ключевым вопросом является право собственности на деньги. Любой человек или организация, которые могут создавать практически по своей воле суммы денег, эквивалентные стоимости товаров, произведенных обществом, является фактическим владельцем этих товаров; следовательно, притязание банковской системы на то, что она является владельцем денег, производимых ею, означает, что она притязает на владение богатствами страны"[1].



Примерно ту же мысль и в то же время высказал вслух никто иной как бывший (на тот момент времени) директор Банка Англии Лорд Дж Стэмп: "Современная банковская система производит деньги из ничего. Данный процесс вероятно является наиболее удивительным фокусом, когда-либо изобретенным. Банковское дело было задумано незаконно и рождено во грехе. Банкиры владеют землей; отнимите ее у них, но оставьте им право давать кредиты, и с помощью росчерка пера они создадут достаточное количество денег для того, чтобы приобрести ее вновь… Если вы хотите быть рабами банкиров, при этом оплачивать свое собственное рабство, то тогда позвольте банкирам создавать деньги"[2].



Деньги выпускаются, прежде всего, центральными банками (которые часто называют эмиссионными банками) – в виде банкнот. Для эмитента (банка) банкнота представляет собой обязательство, а для ее держателя – требование к банку погасить свое обязательство. В самом общем виде банкноту можно определить как вексель на банкира. Первоначально выполнение обязательств центральным банком заключалось в том, что банк обменивал банкноту на золото, которое имелось у него в запасе. Сегодня банкноты нигде в мире уже не обмениваются на золото, они превратились в неразменные бумажные деньги. Тем не менее, банкноты относятся к кредитным деньгам, так как они выпускаются под долговые обязательства других субъектов (облигации казначейства, коммерческие векселя, валюта), т.е. их эмиссия сопровождается увеличением различных долгов в экономике. Иначе говоря, центральные банки имеют обязательства перед держателями банкнот (денежные обязательства), а центральные банки, в свою очередь, имеют требования перед теми, кто выпустил долговые обязательства в виде ценных бумаг (финансовые обязательства).



Забегая вперед, скажем, что диалектика денежных и финансовых обязательств такова, что со временем денежные обязательства центральных банков становились все более размытыми. Сегодня центральный банк уже ничего определенного держателям банкнот не обещает, никаких специальных процедур обмена банкнот на активы центрального банка не предусмотрено, держатель банкнот может их обменять на тот или иной актив лишь на свободном рынке. Центральный банк – важное звено в финансовой системе современного общества, имеющую форму пирамиды, состоящей из нескольких этажей (уровней) обязательств.



У нас еще будет разговор об этой финансовой пирамиде. Сейчас лишь отметим, что пирамида имеет перевернутый вид. Каждый уровень представляет собой определенный тип финансовых активов (финансовых инструментов), причем сумма обязательств данного уровня превышает сумму обязательств более низкого уровня. Это означает, что выпуск обязательств эмитентом превышает сумму обязательств, обеспечивающих данную эмиссию. Т.е. имеет место частичное обеспечение обязательств, что создает неустойчивость пирамиды, создает риск ее обрушения. Центральный банк, таким образом, также вносит свою "лепту" в построение финансовой пирамиды и создание финансовых кризисов.



Кроме того, деньги выпускаются коммерческими банками, которые выдают кредиты, и эти кредиты размещаются на депозитных счетах банка-кредитора и/или других банков. Поэтому данные деньги еще называются депозитными. Поскольку они представляют собой записи на счетах, а операции с такими деньгами (изменения величин обязательств и требований участников сделок) выражаются также в форме записей на счетах, то они еще имеют название безналичных денег (в отличие от банкнот и разменных монет, которые относятся к наличным денежным знакам. Хотя законными платежными средствами считаются лишь банкноты, тем не менее, в реальной жизни основная часть денежной массы приходится на депозитные деньги. Главное для нас в данном случае не форма денег, а то, что создание денег коммерческими банками ведет к увеличению долгов (физических и юридических лиц).



В мире кредитных денег мы имеем дело, таким образом, с так называемой "долговой экономикой". Вот что по этому поводу пишет английский экономист (без кавычек!) М.Рауботам: "Ни в коей мере не вызывает удивления тот факт, что нации находятся в состоянии хронических должников, правительства не располагают достаточными ресурсами, общественные службы недофинансируются, а люди обременены задолженностью по ипотеке и кредитам овердрафт (кредит овердрафт – кредит, по которому возможно превышение первоначального лимита, определенного в договоре – В.К.). Причина этой денежной нехватки и неплатежеспособности состоит в том, что финансовая система, используемая национальными экономиками во всех странах, фактически базируются на долге. Чтобы быть точным, современные деньги – это долги. Чем больше денежная масса, тем больше сумма различных долгов – государства, частных компаний, физических лиц.



Создание и предложение денег в настоящее время почти полностью отдано банкам и другим кредитным институтам. Большинство людей полагает, что если они заимствуют из банка, то они заимствуют деньги других людей. Деньги, данные в долг банком, не представляют собой заем ранее существовавших денег; деньги, данные в долг банком, - дополнительно созданные деньги. Поток денег, генерированный людьми, предпринимателями и правительствами, постоянно берущими в долг из банков и других кредитных институтов, удовлетворяет потребности всей экономики. Таким образом, предложение денег зависит от людей, берущих в долг, и уровень задолженности внутри экономики есть ничто иное, как показатель объема денег, которые были созданы"[3].



В "долговой экономике" практически все деньги принадлежат тем, кто их создает – то есть ростовщикам. Если какие-то деньги находятся на руках людей, которые не относятся к касте "ростовщиков", то об этом можно говорить лишь как о пользовании, а не владении. Рано или поздно все деньги должны вернуться к их хозяевам, т.е. ростовщикам.



Примечания:



[1] C.H. Douglas. Dictatorship by Taxation. Vancouver, Institute of Economic Democracy. 1936; цит. по: Michael Rowbotham. The Grip of Death. A Study of Modern Money, Debt Slavery and Destructive Economics. Charlbury. Carpenter Publishers, 1998, р.30.



[2] Lord J. Stamp. Public Address in Central Hall, Westminster. 1937; цит по . Michael Rowbotham. The Grip of Death. A Study of Modern Money, Debt Slavery and Destructive Economics. Charlbury. Carpenter Publishers, 1998, р.35.



[3] Michael Rowbotham. The Grip of Death. A Study of Modern Money, Debt Slavery and Destructive Economics. Charlbury. Carpenter Publishers, 1998, р.4. Источник - reosh.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729060800





