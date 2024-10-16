Бывший аким Шымкента Молдасеитов отбирает здание у ВИЧ-инфицированных детей

10:10 16.10.2024

16 октября 2024



В Шымкенте назревает скандал вокруг фонда "Защита детей от СПИДа". Здание, которое подарили организации 10 лет назад, пытаются отобрать. Местный бизнесмен Кайрат Молдасеитов сделал такой щедрый жест, предоставив это помещение в качестве помощи ВИЧ-инфицированным детям. Теперь же он пытается их выселить оттуда. Корреспонденту Orda.kz удалось пообщаться с председателем фонда Жаннетой Жазыкбаевой.



Общественный фонд "Защита детей от СПИДа" оказывает реабилитационную помощь и поддержку детям и подросткам, зараженным вирусом иммунодефицита. Жаннета Жазыкбаева основала его после трагедии 2006 года, когда по халатности медиков в Шымкенте произошло массовое заражение детей ВИЧ. Пострадали более 200 детей, включая школьников и новорожденных. Несмотря на обещания государства помочь с лечением, семьи столкнулись с жесткой дискриминацией: детей исключали из школ, соседи закидывали их дома камнями, даже близкие родственники изгоняли матерей с малышами на улицу. Стало ясно, что необходима организация, которая будет защищать права этих детей и помогать им интегрироваться в общество. Так и появился фонд.



Первые несколько лет Жазыкбаева и ее подопечные постоянно переезжали из одного офиса в другой. Стабильного финансирования не было. В 2013 году она обратилась за помощью к тогдашнему акиму Шымкента Кайрату Молдасеитову. Чиновник пообещал содействие, но помог только через год, когда ушел с госслужбы и занялся бизнесом. Его строительная компания возвела здание в микрорайоне "Нурсат", где и открылся центр для ВИЧ-инфицированных детей.



"Он тогда сказал, что отдает здание на бессрочное и безвозмездное пользование. Вы не представляете, какая это была радость и для детей, и для родителей. На тот момент это была для нас колоссальная поддержка, потому что мы скитались с одного арендованного помещения в другое. Фонд же помогал не только городским детям, к нам приезжали пациенты из регионов. И всех негде было разместить. А в новом здании появились кабинеты психологов, юриста, зал для тренингов",

рассказывает Жазыкбаева.

В новом здании помогать детям и их родителям стало гораздо проще. С ними работали психологи, помогали принять ВИЧ-статус и научиться жить с этим диагнозом. За эти годы подопечные фонда стали как одна большая семья, а здание, которое им подарили, - вторым домом. Однако в 2019 году начались проблемы.



"Молдасеитов позвонил и пригласил на встречу, где сказал мне, что нужно освободить здание. Он тогда был депутатом областного маслихата. Причиной выселения он назвал то, что общественный фонд стал оказывать помощь не только ВИЧ-положительным, но и детям с ДЦП. И они тоже приходили в наше здание. Я объяснила Кайрату Кусеиновичу, что у фонда нет финансирования. Тогда он сказал, что поднимет этот вопрос на сессии маслихата и поможет выбить деньги. Мы даже вместе туда поехали. Когда мы приехали, он попросил меня уйти, потому что ему дали понять, что помощи не будет",

вспоминает активистка.



В тот период бизнесмен не стал поднимать вопрос выселения. Однако в 2023 году решил действовать настойчивее.



"В прошлом году он направил два письма с требованием освободить здание. А в этом году он на нас в суд подал. Я об этом узнаю через два месяца, когда мои счета блокируются. Я не пойму, в чем дело, по налогам все нормально, фонд никому ничего не должен. А потом начали разбираться и выяснилось, что госпошлину суд возложил на нас, и мы должны были оплатить. Я вышла на помощника Молдасеитова, спрашиваю, могу я с ним встретиться? То ему некогда, то другое. Но в итоге через две недели мы с ним встретились. Я спросила "Кайреке, в чем дело? Почему вы на нас в суд подали?". А он говорит "Я сам не знаю". Я ему сказала, что мы можем вопрос без суда решить. Через два года нашему фонду будет 20 лет, я хотела к этой дате сделать фильм, осветить то, что мы пережили за этот период. Я попросила его подождать пару лет. На что он ответил "Нет, я пообещал здание кому-то",

рассказала Жанетта Жазыкбаева.

Кайрат Молдасеитов дал фонду "Защита детей от СПИДа" время для выселения до конца 2024 года. Без помещения организация рискует прекратить свою деятельность, так как у председателя нет денег на аренду или покупку нового здания. Жаннета Жазыкбаева также рассказала, что продолжает выплачивать кредит, взятый на ремонт того самого здания, которое теперь у них пытаются отобрать.



"Столько сложных моментов в было в нашей работе, когда мне говорили "Да закрой ты этот фонд уже". Но мне жалко детей. Многие уже выросли, построили свои семьи. Мы консультируем наших подопечных и перед семейной жизнью, как не заразить партнера. Чтобы не было передачи от мужа к жене или наоборот. Мы сопровождали наших девочек в роддом. Аллаға шүкір, все их дети родились здоровыми. Кроме нашего фонда, никто этого не делает. Мне обидно, что всю проделанную нами почти за 20 лет работу не видят. А теперь мы и вовсе можем закрыться",

говорит женщина.

На попечении фонда "Защита детей от СПИДа" находятся 267 ВИЧ-положительных пациентов и около 60 детей с диагнозом ДЦП. К слову, Жаннета Жазыкбаева неоднократно обращалась и к нынешнему акиму Шымкента Габиту Сыздыкбекову, но помощи не последовало.



Кайрат Молдасеитов - известный шымкентский бизнесмен. Его строительная компания является одной из ведущих на юге Казахстана. В 2022 году Orda.kz писала о том, что экс-аким приобрел игорный бизнес, но оставил его без внимания, что привело к судебному разбирательству между Молдасеитовым и управлением госдоходов.



Orda.kz обратилась за комментарием к Кайрату Молдасеитову, но ответа не последовало.



Автор: Динара Бекболаева