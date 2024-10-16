Больше ста работников образования из Туркестанской области украли из бюджета миллиарды тенге

10:27 16.10.2024

16 октября 2024

Никита Дробны



Прокуратура Туркестанской области завершила семь досудебных расследований по фактам хищений из бюджета. По этим делам в качестве фигурантов проходят 123 сотрудника сферы образования, сообщает Orda.kz.



По информации ведомства, по пяти уголовным делам участники процесса сейчас знакомятся с материалами. Еще два дела в отношении сотрудников отделов образования Сауранского и Сузакского районов направлены в суд.



"С подозреваемых взыскали полтора миллиарда тенге в доход государства и арестовали имущество, добытое преступным путем, на сумму 2,9 млрд тенге", - сообщили в прокуратуре Туркестанской области.

Это не первый случай, когда казахстанские чиновники от образования оказываются замешаны в коррупционных махинациях. Ранее в Павлодаре директора колледжа осудили за присвоение бюджетных денег, а в Алматы за аналогичное нарушение закона отправили в колонию главбуха гимназии.