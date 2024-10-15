Жируют. В управделами президента РФ прокомментировали цены в столовой Госдумы

11:51 16.10.2024

Управделами президента: стоимость блюд в ГД совпадает с ценой обеда в общепите

Дмитрий Каверин



Стоимость блюд Комбината питания "Кремлевский", который в том числе обслуживает Госдуму, соответствует ценам в схожих по формату общепитах столицы. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ, комментируя сообщения о ценах на обеды в Госдуме.



"Проведенные аналитические работы за последние несколько кварталов 2023-2024 годов показывают, что цены на основные категории блюд в КП "Кремлевский" соответствуют ценам предприятий общественного питания, схожих по формату обслуживания и ассортименту с КП "Кремлевским", - говорится в сообщении.



По данным РБК от 3 октября, средний чек в кафе и столовых Москвы составляет 793 руб. При этом в Санкт-Петербурге средняя цена еще выше - 806 руб.



До этого депутат Амир Хамитов, комментируя сообщения о заниженной стоимости блюд в думской столовой, рассказал, что потратил на обед из семи позиций в столовой Госдумы 577 рублей. В качестве доказательства он показал фотографию чека из заведения.



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