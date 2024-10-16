Вооруженные силы Ирана делают успехи в освоении технологий XXI века, - В.Прохватилов

12:04 16.10.2024 16.10.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Военно-техническое сотрудничество с Китаем и Россией идет успешно



Заместитель координатора Министерства обороны Ирана адмирал Мехди Хадже-Амири в интервью газете Tehran Times недавно отметил значительные достижения оборонной промышленности страны, заявив, что теперь она находится на переднем крае технологических инноваций не только в Иране, но и во всем регионе.



"Сегодня мы стали лидерами в аэрокосмической, ракетной технике, электронике и в более широком смысле оборонной промышленности в регионе", – подчеркнул адмирал.



Он указал на прогресс, достигнутый оборонным сектором Ирана, заявив, что в настоящее время он находится на переднем крае технологий, сохраняя позицию технологического лидера в стране и за ее пределами.



На вопрос о возможности раскрытия новых достижений оборонной промышленности адмирал Хадже-Амири намекнул на ведущиеся в настоящее время разработки. "Безусловно, эти раскрытия состоятся в свое время, но сроки будут зависеть от решения соответствующих органов и установленной цепочки командования", – заключил он.



Западные военные аналитики внимательно следят за развитием и достижениями иранского оборонпрома.



"Разработка передовых военных технологий происходит не только в военных центрах, но и в университетах Ирана и номинально гражданских компаниях экономической империи Корпуса стражей исламской революции… За прошедшее десятилетие космическое агентство Ирана успешно запустило более полудюжины спутников; в этом году запланировано еще больше запусков спутников. Конечно, технология запуска спутников может обеспечить прикрытие для передовых работ по баллистическим ракетам. Возможно, именно поэтому в прошлом году иранские ученые разработали гироскоп для улучшения инерциальной навигации в баллистических ракетах Ирана", – отмечает старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, бывший военный разведчик Майкл Рубин.



Он указывает, в частности, на то, что иранское правительство всячески поощряет инвестиции в нанотехнологии. Так, 31 января 2015 года верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи посетил выставку нанотехнологий и, "заявив, что Иран занимает седьмое место в мире по нанотехнологиям, призвал к еще большему прогрессу".



"Вы должны двигаться вперед и не должны отказываться от мысли о ежедневном прогрессе в этой области", – сказал он.



Иранское правительство спонсирует студенческие олимпиады по нанотехнологиям. В Тегеране прошло уже одиннадцать таких олимпиад, двенадцатая запланирован на октябрь 2024 года.



"Недавние инциденты не только с ВМС США в Персидском заливе, но и в Сирии, Йемене и Ираке также высветили работу Ирана в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Иран ввел свой первый дрон в эксплуатацию в 1985 году, на десятилетие или два раньше многих других государств региона. Сегодня КСИР поддерживает, возможно, дюжину различных моделей БПЛА, новейшие из которых работают днем ​​и ночью, используют наведение по GPS и остаются в воздухе в течение двенадцати часов", – отмечает Рубин.



Ветеран американской военной разведки считает, что у Ирана нет возможности самостоятельно разрабатывать гиперзвуковые технологии. "Иран может ускорить получение таких технологий тремя способами: зарубежное образование, открытая помощь со стороны Китая и России или шпионаж. Возможно, не совсем политически корректно обсуждать потенциальные угрозы, исходящие от иранских студентов в американских (или европейских) университетах, но риск реален. Например, более половины из двенадцати тысяч иранских студентов, обучавшихся в Соединенных Штатах в учебном году 2016-2017, изучали инженерное дело, а еще 12 процентов получали степени по математике или информатике", – пишет Рубин.



Что касается разработок в области гиперзвука, то "летом 2023 года Иран представил то, что официальные лица назвали своей первой гиперзвуковой баллистической ракетой отечественного производства", как сообщило официальное иранское информационное агентство IRNA.



Рубин отмечает успешное военно-техническое сотрудничество Ирана с Китаем и Россией. Так, Тегеран и Пекин создали совместные нанотехнологические центры в Китае. Недавно "Tasnim News, издание, связанное с КСИР, объявило, что иранские инженеры стремятся изготовить версию российского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь" в Иране". Робототехника может стать следующей целью российско-иранского сотрудничества. 24 июня 2019 года заместитель министра обороны Ирана посетил Москву, чтобы принять участие в "Военно-техническом форуме", в котором приняли участие более двенадцати сотен российских и иностранных компаний, многие из которых работают в сфере робототехники.



Рубин отмечает успешные действия КСИР по похищению западных технологий. Иранский беспилотник Ayoub, "пилотируемый "Хезболлой" и сбитый Израилем после того, как он проник в воздушное пространство вблизи ядерного комплекса Израиля в Димоне", по данным Рубина, был произведен немецкой компанией Siemens and Bockstiegel и куплен подставной компанией КСИР. "Иран также неоднократно заявлял, что провел обратную разработку американского RQ-170, сбитого над Ираном в декабре 2011 года. Что касается кибершпионажа, то растущая иранская кибербюрократия хорошо документирована, хорошо обеспечена ресурсами и растет".



Иранские военные все чаще включают искусственный интеллект в свои вооружения. КСИР отрабатывает тактические операции, в которых ИИ помогает координировать взаимодействие флота, авиации, танков и беспилотников. 12 июня 2019 года командующий иранскими силами ПВО Алиреза Сабахифард объявил о новой системе ПВО, которая может обнаруживать беспилотные летательные аппараты-невидимки и которая также может использовать в своей работе ИИ. "Тот факт, что иранские власти успешно сбили американский беспилотник всего месяц спустя, говорит о том, что иранские успехи, даже если иранские власти преувеличивают, не следует легко игнорировать", – отмечает Рубин.



В августе 2024 года бельгийский военный портал Army Recognition сообщил, что новая иранская система ПВО Arman способна перехватывать современные истребители США и Израиля, а также "баллистические ракеты малой дальности, противорадиолокационные ракеты, крылатые ракеты, управляемые авиабомбы, вертолеты и беспилотники".



"Система ПВО средней дальности Arman имеет максимальную дальность поражения 120 километров и может одновременно поражать до шести различных угроз. Она использует передовую радиолокационную технологию для обеспечения 360-градусного покрытия обнаружения, гарантируя всестороннюю защиту от входящих воздушных атак. Эта разработка представляет собой значительный прогресс в оборонительных возможностях Ирана, подчеркивая его приверженность совершенствованию своих военных технологий.



Arman может идентифицировать до 24 целей в диапазоне от 180 до 200 километров и поражать их на расстоянии 120 километров. Она также может похвастаться максимальной высотой поражения 27 километров, что позволяет ей эффективно противостоять угрозам на различных высотах", – отмечает издание.



По данным американского портала Sky News, "КСИР располагает наземными, воздушными и военно-морскими силами и контролирует программу Ирана по баллистическим ракетам, которую эксперты считают крупнейшей на Ближнем Востоке. Эксперты полагают, что имеющийся у него арсенал крылатых и баллистических ракет обладает достаточной дальностью и способностью поражать любую цель в регионе Ближнего Востока. По данным Управления директора национальной разведки США, Иран располагает самым большим количеством баллистических ракет в регионе".



Весной 2024 года иранское новостное агентство ISNA опубликовало список девяти иранских ракет, которые могут достичь Израиля.



К ним относятся, в частности, Sejil, способный летать со скоростью более 17 000 км (10 500 миль) в час и имеющий дальность полета 2500 км (1550 миль), Kheibar с дальностью полета 2000 км (1240 миль) и Haj Qasem, имеющий дальность полета 1400 км (870 миль) и названный в честь командующего силами "Кудс" Касема Сулеймани, который был убит в результате удара американского беспилотника в Багдаде четыре года назад.



"В августе прошлого года Иран заявил, что создал усовершенствованный беспилотник под названием Mohajer-10 с дальностью полета 1240 миль. Иранцы утверждают, что он может находиться в воздухе до 24 часов, а его полезная нагрузка составляет до 300 кг (660 фунтов)", – пишет Sky News.



Ассоциация по контролю над вооружениями (ACA), неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, утверждает, что ракетная программа Ирана в значительной степени основана на северокорейских и российских разработках и также получила помощь от Китая.



Поданным ACA, "у Ирана есть крылатые ракеты, такие как Х-55, способное нести ядерную боеголовку воздушного базирования с дальностью полета до 1860 миль. Современная противокорабельная ракета "Халид Фарж" с дальностью полета около 186 миль способна нести ядерную боеголовку весом 1,1 тонны".



Аналитики британского Международного института стратегических исследований (IISS) считают, что иранские военные инженеры вскоре смогут начать разработки автономных систем вооружений.



"Иран уже обладает разнообразной экосистемой беспилотных летательных аппаратов собственного производства... Модернизация иранских систем для работы в автономном режиме может быть такой же простой, как сборка дополнительного оборудования и установка необходимых алгоритмов. Сделав это, Иран мог бы разработать автономные беспилотники для доставки взрывчатки к указанным целям. Такая разработка может оказаться неожиданной удачей в виде высокоточных боеприпасов, которая до сих пор ускользала от Ирана. Роение – тактика, которая направлена на подавление противника за счет численного превосходства и которая широко используется в иранской военно-морской доктрине – также может быть автоматизирована. Такая возможность имела бы значительный потенциал для асимметричной войны [Ирана против США и их союзников].



Относительно небольшой рой [иранских] дронов может компенсировать большое обычное военное преимущество США, уничтожив хрупкие радары ПВО и ПРО, подавив точечную оборону или просто переполнив сенсорные системы. Быстрое развитие группового управления дронами и методов роения, вместе с кибервозможностями и развивающимися отношениями Ирана с Китаем, которые подразумевают значительную передачу технологий Ирану, может проложить путь для иранских боевых возможностей в системах беспилотников за пределами прямой видимости, роевом управлении и мультидоменных доменных (воздушных, надводных и подводных) беспилотных системах", – говорится в докладе IISS.



Западные аналитики отмечают стратегическую направленность Ирана на самодостаточность и технологическую независимость перед лицом международных санкций и геополитической напряженности. Разрабатывая ​​передовые системы вооружений и военной техники, Иран стремится продемонстрировать свою способность самостоятельно производить критически важные оборонные технологии, снижая зависимость от иностранной военной техники и укрепляя свою оборонную позицию в нестабильном регионе. Источник - fondsk.ru

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