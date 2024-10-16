Власти России почти вдвое урезали квоту на временное проживание для иностранцев

12:12 16.10.2024

16.10.24

В 2025 году иностранцы и лица без гражданства смогут получить 5,5 тысячи разрешений на временное проживание (РВП) в России. Правительство утвердило соответствующее распоряжение, сообщает ТАСС.



В сравнении с 2024 годом, когда квота составляла 10 595, она сократилась почти вдвое. Весь объем разрешений будет распределен по российским регионам в соответствии с их заявками.



Наибольшую квоту получит Москва – 1000 разрешений (в 2024-м – 1500), Московской области выделено 300 РВП (750), Санкт-Петербургу – 300 (200), Татарстану и Башкирии - по 100 (по 250) и так далеею



Размер квоты сокращается ежегодно. В 2021 году власти РФ выдавали более 39 тысяч РВП, в 2022-м - около 19 тысяч, в 2023-м - 13,5 тысячи.



Уменьшение количества РВП связано с тем, в частности, что регионы используют лишь небольшую часть положенной квоты. По данным МВД, за семь месяцев 2024 года израсходовано лишь 20,4% от установленной цифры.



ℹ️ Разрешение на временное проживание - это документ, позволяющий иностранцу или ЛБГ проживать и работать в России в течение трех лет. РВП позволяет:



👉 работать без получения миграционных патентов и разрешений, но только в регионе выдачи документа;



👉 оформить регистрацию по месту жительства на срок действия разрешения;



👉 зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и официально заниматься бизнесом;



👉 получить визу временно проживающего лица, позволяющую находиться в России на протяжении трех лет безвыездно (для граждан стран, имеющих визовый режим с Россией);



👉 не позднее чем за 4 месяца до окончания срока действия РВП подать документы на получение вида на жительство в России.