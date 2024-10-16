Угроза с юга: подбрюшье РФ превращается в Турцию, - Айнур Курманов

12:14 16.10.2024 Угроза с юга: подбрюшье РФ превращается в Турцию



Айнур Курманов. 16.10.2024



Новость, распространенная изданием Trtrussian.com, о том, что министерство национального образования Турции объявило о внесении фундаментальных изменений в учебную программу по истории с заменого термина "Центральная Азия" на "Туркестан", вызвала большой переполох, но не стала неожиданностью. Ведь это лишь этап на пути колонизации региона.



Этой скандальной теме посвящен новый материал международного обозревателя "ПолитНавигатора" Айнура Курманова.



Президент Реджеп Тайип Эрдоган, объясняя этот шаг, подчеркнул, что делается он якобы для достижения единства тюркского мира.



"Мы будем работать плечом к плечу, чтобы сделать предстоящий период эпохой тюрков, распространяя наше видение "Века Турции" на Организацию тюркских государств", – сказал глава Турции.



То, что сейчас произошло не является чем-то неожиданным, так как Эрдоган просто подвел предварительные итоги того процесса отуречивания постсоветского пространства, который давно начался и только усиливается. Об этом мы уже давно говорили и писали на страницах "ПолитНавигатора". При этом буквально месяц назад страны–члены Организации тюркских государств (ОТГ) договорились о создании единого "тюркского" алфавита на базе турецкого языка, что безусловно является элементом этой культурной колониальной экспансии и поглощения Средней Азии.



Понятно, что все эти меры направлены на привязывание региона к Стамбулу, где расположена штаб-квартира ОТГ, как столице возрождаемой Османской империи. И в отличие от реформы Кемаля Ататюрка все это носит совершенно противоположное реакционное и реваншистское значение, так как целью таких шагов является подчинение и колонизация, а вовсе не "окультуривание" тюркских народов.



Пантюркизм и панисламизм как искусственная замена единого социокультурного пространства с русским языком и кириллицей во главе несут неизбежный культурный, а следом и экономико-политический откат назад и регресс, так как эрзац-турецкий язык и турецкая вариация истории "Туркестана" будут лишь обеспечивать прикладную задачу освоения и нещадной эксплуатации этой периферии новой османами. А затем это приведет к ассимиляции и к уничтожению местных наций, получивших путевку в жизнь благодаря политике советской России.



Та же латинизация и переход на единый тюркский алфавит означает на деле принудительное поглощение казахской культуры и языка турецкой культурой и языком. По сути, это попытка навязать свое доминирование. Ситуация усугубляется тем, что турецкий язык принадлежит к огузской группе тюркских языков, в которую входят азербайджанский и туркменский языки. Казахский же язык, наряду с киргизским, татарским и караимским, относится к кыпчакской группе.



Эти языки, несмотря на общее тюркское происхождение, обладают уникальными лексическими и грамматическими особенностями, заметно отличающими их от огузских языков. Более того, казахский язык содержит значительное количество заимствований из русского и персидского языков, что делает его еще более непохожим на турецкий.



В этом как раз и проявляется отличие советской национальной политики, которая создавала республики и новые нации, укрепляя их языки на основе кириллицы, от той колониальной империалистической деятельности Эрдогана и турецкой верхушки, так как нынешние латинизированные языки, объединенные в один, просто не выживут под воздействием превосходства Анатолии, чуждой в культурном, национальном и даже цивилизационном смысле для народов Средней Азии.



Интересно, но такая тяга к искусственной "тюркской интеграции" может вызвать раскол среди казахских, узбекских и киргизских националистов и даже всплеск межэтнических конфликтов, так как вопрос языка был центральным пунктом строительства моноэтнических государств. А тут все отдается на откуп мифическому единству под эгидой далекого Стамбула.



Поэтому "тюркская интеграция" еще имеет и явный антинациональный характер для образованных в 20-30-х годах прошлого века в результате размежевания Средней Азии бывших советских социалистических наций, тогда как нынешние правящие элиты проводят типичную коллаборационистскую политику, идущую вразрез интересам самих этих стран, подрывающих в итоге их независимость и суверенитет.



Исторический контекст тоже играет существенную роль. Территория современных казахских земель никогда не входила в состав Османской империи. Более того, исторические связи между местными народами и османами были весьма ограниченными. Напротив, Средняя Азия имела богатую и самостоятельную историю, сформировавшую уникальные культурные традиции и политические структуры.



Например, Тимуриды, могущественная империя XIV века, не только не подчинялась Османской империи, но и наносила ей военные поражения.



Сама империя Тимура, охватывавшая обширные территории Центральной Азии, носила название "Туран", что подчеркивает историческое самосознание региона, отличное от османского. Казахские ханы и феодалы не являлись вассалами Стамбула, что опровергает любые попытки представить историческую преемственность между ними и Османской империей.



Поэтому заявления Эрдогана и других идеологов современного пантюркизма о якобы естественном единстве и преемственности всех тюркских народов выглядят как попытка исторической фальсификации, призванная легитимизировать политические амбиции и присвоить себе даже название "Туран". Так что под личиной общей истории и названия "Туркестана" скрываются лишь попытки неоосманской экспансии, использования мягкой силы для расширения влияния Турции и англосаксов в Казахстане и Средней Азии.



При этом недооценивать этот процесс нельзя, ни с идеологической, ни с социокультурной, ни с геополитической точек зрения, а выводы, сделанные нами ранее, остаются в силе и приобретают еще большее значение. Так как дело не только в отрыве Средней Азии и Казахстана от Москвы и от общего постсоветского пространства, но и в том, что с этого региона как с плацдарма уже началась обработка российских регионов, населенных тюркскими народами.



Сам факт существования ОТГ, единого "тюркского языка" и объединенного колониального "Туркестана" под эгидой Анкары и Лондона будет оказывать серьезное информационное и идеологическое воздействие на жителей и элиты граничащих с Казахстаном субъектов РФ.



Поэтому укрепление ОТГ и создание из него полноценного военно-политического блока с ориентацией на НАТО является такой же экзистенциональной угрозой для существования России, как и наличие проекта "Анти-Россия" в лице современной "незалежной". Только "тюркская интеграция" будет работать уже на отложение неславянских народов центральных и восточных районов страны, но с той же целью уничтожения единой державы.



Естественно, что то, что сейчас происходит – является следствием продолжающегося разрушения постсоветского пространства вследствие ликвидации СССР, так как идет дальнейшая фрагментация регионов, а империалистические центры пытаются на обломках некогда единого государства не просто установить свои сферы влияния, но и подобрать под себя эти осколки.



Поэтому единственным ответом на подобные потуги может стать основательное переформатирование антинациональных компрадорских элит и воссоздание в том или ином виде Советского Союза под руководством Москвы. Это, кстати, единственный способ сохранить и сами эти народы с их языком, культурой и многообразием региона.



И по-другому не получится, так как новоявленный среднеазиатский правящий класс с феодальным душком, вылезший из партийной и комсомольской номенклатуры, стремится тем самым сохранить нынешнюю неоколониальную сырьевую и вывозную модель экономики, и, соответственно, господство западных корпораций. Ведь тем самым местные феодалы через "тюркскую интеграцию" сами участвуют в разграблении природных ресурсов, выступая приказчиком зарубежного капитала.



ОТГ для них удобная площадка и возможность выстраивать энергетические и транспортные потоки через Каспий в Азербайджан, а через территорию Грузии или Зангезурский коридор далее в Турцию и ЕС.



Фактически это собственное издание "евроинтеграции", когда через объединение с Турцией сохраняется и упрочняется связь Средней Азии с ЕС и США, сохраняется и расширяется доступ на западные рынки. В свою очередь американскому, британскому и европейскому капиталу легче действовать через ОТГ и Анкару, который рассматривает данную организацию как противовес усиливающемуся влиянию Китая и удачный инструмент для окончательного выдавливания России из региона. Источник - politnavigator.net

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