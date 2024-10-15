 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 16.10.2024
15:42  Президент Ш.Мирзиеев анонсировал запуск "промышленного треугольника" в Ташкентской области
14:22  Захар Прилепин: "Если я сдам медкомиссию, то вернусь в строй и поеду туда, куда направят"
14:09  Война на Ближнем Востоке превращается в один большой договорняк, - Дм.Родионов
14:08  Турне главы иранского МИД застало врасплох США и отсрочило удар Израиля
14:05  Рахматулла Нуримбетов - новый посол Узбекистана в Швеции
14:03  ВС РФ начали движение в южный фланг гарнизона ВСУ Часова Яра
13:42  Мартиника и осыпающийся французский неоколониализм, - Л.Савин

13:39  БРИКС на перекрестке. Как саммит в Казани повлияет на развитие блока? - Ахмед Джихан
13:38  Таджикский чиновник предъявил России за мигрантов
13:35  Два первых замхокима Ташкентской области Ботир Алимбеков и Эркин Мухитдинов уволены за недостатки в работе
12:14  Угроза с юга: подбрюшье РФ превращается в Турцию, - Айнур Курманов
12:12  Власти России почти вдвое урезали квоту на временное проживание для иностранцев
12:04  Вооруженные силы Ирана делают успехи в освоении технологий XXI века, - В.Прохватилов
11:51  Жируют. В управделами президента РФ прокомментировали цены в столовой Госдумы
10:27  Больше ста работников образования из Туркестанской области украли из бюджета миллиарды тенге
10:10  Бывший аким Шымкента Молдасеитов отбирает здание у ВИЧ-инфицированных детей
09:40  "Долговая экономика" как способ существования "денежной цивилизации", - Валентин Катасонов
09:38  Кто есть мой ближний, - Иван Охлобыстин
09:27  РосГенпрокуратура потребовала взыскать с Shell более €1 млрд убытков
09:25  Как Европа окончательно перестала быть великой…, - Андрей Школьников
09:15  Чешско-польский финт с сибирской нефтью: €1 миллиард на дороге не валяется
08:41  МИД Узбекистана отрицает получение от талибов просьбы отменить концерты в МТЦ "Термез"
08:28  Сделка с дьяволом. Очень скоро мы увидим смену украинского вектора, - Илья Титов
08:25  "Совет по вопросам саморегулирования деятельности СМИ" появится в Казахстане
08:13  Камалу Харрис уличили в плагиате в ее "научном" труде "Разумное отношение к преступлениям"
08:11  Генетики установили, что японцы произошли от корейцев
07:48  "Морской бой" Ирана и Израиля – почему ситуация всех устраивает, - СП
01:07  Дух Ницше. 180 лет со дня рождения одной из самых спорных и эпатажных фигур в истории мировой философской мысли, -Вардан Багдасарян
00:47  Первый пункт договора: Корейскую Народную армию ждут в зоне СВО
00:43  РПЦ против кочевников (мигрантов), - Андрей Мельников
00:41  Общее богословие, общий алфавит и общая карта тюркского мира, - Андрей Мельников
00:37  Германия поблагодарит Джо Байдена и США за свой разгром - и сделает это, стоя на коленях,- СП
00:07  "Казатомпром" заключил гигантский урановый контракт с Китаем - 1,3 трлн тенге
00:05  Такие разные, такие похожие. Узбекские партии представили программы, с которыми они идут на парламентские выборы
Вторник, 15.10.2024
18:50  Президент Кыргызстана: Памятники на могилах должны быть деревянными
18:43  Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине. Обзор Телеграм-каналов
18:34  Битва за Дзержинск (Торецк) вступает в завершающую фазу: Тактика ВС РФ вгоняет противника в ступор, - Р.Маркуш
17:13  "Малая АЭС будет в собственности Узбекистана, ядерные отходы вывезут в Россию" - глава дирекции Отабек Аманов
15:46  В Госдуме приняли закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
14:51  КазКадры. Акима Талгара Куришбекова и его заместителя освободили от должностей - "за ненадлежащее исполнение своих обязанностей"
14:04  США и Центральная Азия: по канонам вассалитета, - Сергей Кожемякин
14:00  Одной Кореей меньше. Пхеньян и Сеул грозят уничтожить друг друга
13:56  Оказывается, это Путин шлет на Америку ураганы. А мог просто утопить
13:44  "Оружейный барон" возвращается? Виктор Бут начал мстить США через хуситов
13:36  Плацдарм ВСУ в Глушковском районе Курской области прекратил свое существование
13:32  На выборах в Литве побеждают нацисты и националисты
13:29  В школы Китая поступил пересмотренный учебник Истории
13:23  "Глубинное государство" проигрывает выборы президента США, - В.Овчинский
12:29  Этнические банды терроризируют Польшу. Полиция бессильна, - Najwyzszy CZAS
10:00  Садыр Жапаров учредил юбилейный знак "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области"
09:49  Депутат, режиссер, мусульманин: как сложилась жизнь бойца Монсона в России
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Два первых замхокима Ташкентской области Ботир Алимбеков и Эркин Мухитдинов уволены за недостатки в работе
13:35 16.10.2024

Президент Узбекистана на совещании сообщил об увольнении двух первых заместителей хокима Ташкентской области - за недостатки в сельском хозяйстве и трудоустройстве населения. Ботир Алимбеков занимал этот пост с начала года, а Эркин Мухитдинов - чуть меньше пяти месяцев.

Два первых заместителя хокима Ташкентской области Ботир Алимбеков и Эркин Мухитдинов освобождены от должностей. Об этом было заявлено на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева 15 октября, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

В Ташкентской области зафиксирована значительная разница в использовании сельскохозяйственных земель по сравнению с Андижаном. Несмотря на то, что площади сельскохозяйственных угодий в регионе в 1,5 раза больше, чем в Андижане, объем производимой продукции остается на одном уровне. Средний доход с одного гектара в области также оказался в 2 раза ниже по сравнению с Андижаном, в 1,5 раза меньше, чем в Намангане и Фергане, и в 1,3 раза меньше, чем в Бухаре.

За последние три года 21 тысяча гектаров земли была передана для ведения сельского хозяйства 51 тысяче жителей. Однако объем экспорта фруктов и овощей с начала года составил всего 72 млн долларов, что меньше показателей прошлого года. Также в области зафиксированы потери до 10 млн долларов от ежегодного экспорта из-за неэффективного использования 2200 га садов и виноградников.

Среди других проблем - низкая позиция Ташкентской области по внедрению водосберегающих технологий.

В связи с этим первый заместитель хокима области по вопросам сельского и водного хозяйства Ботир Алимбеков был освобожден от своей должности за неспособность использовать потенциал сельского хозяйства региона и неэффективное управление подготовленной системой. Он занимал этот пост с января этого года, а до этого работал хокимом Чиназского района.

На совещании президент также обсудил планы по сокращению бедности в регионе. Шавкат Мирзиеев не одобрил расчеты по выводу 116 тысяч человек из бедности в следующем году в рамках программы "От бедности к процветанию".

"С учетом имеющихся возможностей и создаваемых условий, стыдно, что в области остаются бедные семьи", - отметил президент.

Кроме того, он указал на недостаточные результаты в поддержке малого бизнеса. Ташкентская область занимает последнее место в республике по трудоустройству населения через развитие малого бизнеса. На долю малого бизнеса приходится только 25% промышленности региона, а его вклад в доходы семей составляет всего 1,5%.

Также в области есть проблема с использованием рабочих мест. Из 12 тысяч вакантных мест около 2000 не требуют квалификаций, например, работы по благоустройству, посадке цветов и уборке улиц. Вместо того чтобы привлекать к этим вакансиям 2000 безработных, им ежегодно выплачивается пособие по безработице на сумму 4 млрд сумов.

Первый заместитель хокима области по вопросам финансов, экономики и сокращению бедности Эркин Мухитдинов также был освобожден от должности за недостатки в своей деятельности и неудовлетворительные результаты работы в сфере. Он занимал этот пост с 20 мая этого года, то есть чуть меньше пяти месяцев, а до этого работал хокимом Ахангаранского района и заместителем министра занятости и сокращения бедности.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729074900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов о 4% ВВП: Рост экономики обеспечен развитием отраслей ненефтяного сектора. Это результат диверсификации. Нужно удвоить усилия
- Президент Армении посетил Мажилис
- Внедрение водосберегающих технологий, увеличение площади орошаемых земель: в Правительстве рассмотрели итоги вегетационного периода
- Олжас Бектенов обсудил с Премьер-Министром Пакистана Шахбазом Шарифом наращивание торгово-экономического сотрудничества
- Кадровые перестановки
- Глава МИД Казахстана совершил визит в Люксембург
- Бизнес-делегация Демпартии "Ак жол" работает в КНР
- МВД: В Шымкенте проведены задержания криминальных группировок
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  