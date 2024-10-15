Два первых замхокима Ташкентской области Ботир Алимбеков и Эркин Мухитдинов уволены за недостатки в работе

13:35 16.10.2024

Президент Узбекистана на совещании сообщил об увольнении двух первых заместителей хокима Ташкентской области - за недостатки в сельском хозяйстве и трудоустройстве населения. Ботир Алимбеков занимал этот пост с начала года, а Эркин Мухитдинов - чуть меньше пяти месяцев.



Два первых заместителя хокима Ташкентской области Ботир Алимбеков и Эркин Мухитдинов освобождены от должностей. Об этом было заявлено на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева 15 октября, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.



В Ташкентской области зафиксирована значительная разница в использовании сельскохозяйственных земель по сравнению с Андижаном. Несмотря на то, что площади сельскохозяйственных угодий в регионе в 1,5 раза больше, чем в Андижане, объем производимой продукции остается на одном уровне. Средний доход с одного гектара в области также оказался в 2 раза ниже по сравнению с Андижаном, в 1,5 раза меньше, чем в Намангане и Фергане, и в 1,3 раза меньше, чем в Бухаре.



За последние три года 21 тысяча гектаров земли была передана для ведения сельского хозяйства 51 тысяче жителей. Однако объем экспорта фруктов и овощей с начала года составил всего 72 млн долларов, что меньше показателей прошлого года. Также в области зафиксированы потери до 10 млн долларов от ежегодного экспорта из-за неэффективного использования 2200 га садов и виноградников.



Среди других проблем - низкая позиция Ташкентской области по внедрению водосберегающих технологий.



В связи с этим первый заместитель хокима области по вопросам сельского и водного хозяйства Ботир Алимбеков был освобожден от своей должности за неспособность использовать потенциал сельского хозяйства региона и неэффективное управление подготовленной системой. Он занимал этот пост с января этого года, а до этого работал хокимом Чиназского района.



На совещании президент также обсудил планы по сокращению бедности в регионе. Шавкат Мирзиеев не одобрил расчеты по выводу 116 тысяч человек из бедности в следующем году в рамках программы "От бедности к процветанию".



"С учетом имеющихся возможностей и создаваемых условий, стыдно, что в области остаются бедные семьи", - отметил президент.



Кроме того, он указал на недостаточные результаты в поддержке малого бизнеса. Ташкентская область занимает последнее место в республике по трудоустройству населения через развитие малого бизнеса. На долю малого бизнеса приходится только 25% промышленности региона, а его вклад в доходы семей составляет всего 1,5%.



Также в области есть проблема с использованием рабочих мест. Из 12 тысяч вакантных мест около 2000 не требуют квалификаций, например, работы по благоустройству, посадке цветов и уборке улиц. Вместо того чтобы привлекать к этим вакансиям 2000 безработных, им ежегодно выплачивается пособие по безработице на сумму 4 млрд сумов.



Первый заместитель хокима области по вопросам финансов, экономики и сокращению бедности Эркин Мухитдинов также был освобожден от должности за недостатки в своей деятельности и неудовлетворительные результаты работы в сфере. Он занимал этот пост с 20 мая этого года, то есть чуть меньше пяти месяцев, а до этого работал хокимом Ахангаранского района и заместителем министра занятости и сокращения бедности.