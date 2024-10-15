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Таджикский чиновник предъявил России за мигрантов
13:38 16.10.2024

Полный Бобозода:

Юлия Банишевская

Ужесточение миграционной политики в России аукнулось в Средней Азии: "дружбонародные" чиновники из ближнего зарубежья уже открыто возмущаются тем, что мигрантам включили красный свет. Тем временем приезжие продолжают умножать криминальную статистику. Кто защищает убийц и насильников, читайте в материале Царьграда.

Не на ту напал

"Трудолюбивый" и, по логике мигрантофилов, очень ценный для русской экономики гражданин Таджикистана напал на жительницу Подмосковья 10 октября. Чтобы дело было шито-крыто, молодой упырь тщательно выслеживал жертву (это потом установили по камерам наблюдения) и выбрал момент, когда та оказалась одна в безлюдном парке. Там гастарбайтер ее ограбил, пытался изнасиловать, избивал и душил. Спасли несчастную случайные прохожие, услышавшие ее крики.

"Поваренок" из Таджикистана в момент задержания делал вид, что не понимает по-русски//Скриншот поста с ТГ-канала "Русская община ZOV"

Насильник сбежал, но просчитался. Обиженная им женщина оказалась женой участника СВО. Она пожаловалась мужу, тот подключил к поискам "Русскую общину" Красногорска. Благо пока бойцы на фронте, в тылу есть надежные люди. На следующий день после нападения мигрант уже давал показания в полиции. "Приняли" его прямо на работе - он оказался сотрудником пищеблока местной больницы. Во время задержания таджикский "поваренок" с испуганным лицом делал вид, будто не понимает по-русски. Куда-то испарилась смелость, с которой он насиловал женщину. Ее муж уверен, что едва не стал вдовцом:

Если бы не местные ребята, в живых бы ее не было. Благодаря "Русской общине" города Красногорска и их оперативным действиям это животное было найдено и доставлено в отдел полиции... Надеюсь, что этому зверю дадут по заслугам.

Таджикский омбудсмен призвал свою коллегу из России защитить права "несчастных студентов, избитых полицией"//Скриншот страницы сайта ombudsman.tj

К дынькам, ишакам и мумиям

На этом фоне издевательски прозвучали слова таджикского омбудсмена Умеда Бобозоды, который проявил озабоченность по поводу грубого обращения с трудовыми мигрантами в России, включая "избиения и оскорбления". Он призвал свою русскую коллегу Татьяну Москалькову решить проблему нарушения прав граждан Таджикистана. Мол, их теперь часто задерживают и - о, ужас! - содержат "в ненадлежащих условиях".

На преступления, которые совершают его соотечественники в России, Бобозода решил не обращать внимания. Да и мысль о том, чтобы вернуть на родину всех "притесненных" земляков, тоже не возникла. Впрочем, он не единственный, кто генерирует к России претензии.

Ранее за своих сограждан вступился и сам премьер-министр Таджикистана, которого тревожит "тенденция повсеместного нарушения основных прав и свобод граждан". Посольство Таджикистана даже призвало своих граждан воздержаться от поездок в Россию, но они по-прежнему не слушаются.

К сожалению, оба деятеля никак не обеспокоены тем, что их соплеменники массово бегут из собственной страны в Россию, где многие из них грубо нарушают закон, грабят, убивают и насилуют наших сограждан. Вот почему заявления вызвали в русском обществе атомную реакцию. Москалькова, скорее всего, ответит коллеге сдержанно, а вот что пишут в Сети люди:

Вот. Отлично. Заберите их всех, включая тех, кто купил паспорт, обратно на горячо любимую родину - к дынькам, ишакам и мумиям.

Ему надо для начала просто напомнить три слова: "Крокус Сити Холл".

Это он и лоббисты так взвыли, потому что таджиков сейчас реально начали разворачивать назад на границе. Главное, не слушать их и продолжать в том же духе.

Пусть он вспомнит про права человека в 1990-х, что творили эти таджикские "правозащитники" с русскими людьми. Всех этих мигрантов выслать из России без права въезда.

Очень грустно. От России все чего-то требуют. Все более нагло и беспардонно. И узбеки, и таджики, и киргизы. И только Россия ничего ни от кого не требует. По крайней мере публично.

Кадры "грубых задержаний" преступников-мигрантов бередят сердца их соотечественников//Скриншот поста с ТГ-канала "Царьград ТВ"

"Так называемый" геноцид

Обоим спикерам в Сети напомнили, что после теракта в "Крокусе" Турция ввела с Таджикистаном визовый режим, а в Южную Корею и ОАЭ таджиков просто перестали пускать. И никто по поводу этого не осмелился возмутиться. А предъявить русским за ущемление мигрантов, получается, можно? Вместо извинений за своих преступников и нелегалов таджики ждут покаяния от России. А что там в Таджикистане с соблюдением прав русских, которых в 1990-е безжалостно вырезали?

В 1989 году русских в Таджикистане было 388 тысяч - чуть меньше 8% населения республики. Душанбе, согласно переписи населения, был наполовину русским, но за последние тридцать лет численность русских упала в 10 раз. Их осталось менее 35 тысяч, то есть около половины процента населения. Для сравнения: в московском Южном Бутове живет примерно в шесть раз больше людей.

И вспоминать о геноциде русских в Таджикистане не любят. В феврале 1990 года национал-исламисты буквально растерзали 1,5 тысячи русских в Душанбе: громили русские кварталы, расстреливали из гранатомета школьный автобус с детьми русских офицеров, зверски расправились с православным священником, подожгли храм. Женщин под грохот автоматных очередей насиловали, раздевали и заставляли бегать по кругу на площади.

Когда в сентябре этого года наш парламент одобрил выделение Таджикистану 4 млрд рублей на строительство центра для одаренных детей, депутат Михаил Матвеев напомнил о зверствах в отношении русских.

От оскорбленных таджиков тут же прилетело "фи": представитель МИД Таджикистана Шохин Самади назвал геноцид русских "так называемым", обвинил Матвеева в разжигании межнациональной розни и потребовал от соответствующих органов России и Таджикистана дать правовую оценку. И снова удобная слепота: событиям 1990-х годов таджикские власти давать оценку не спешат, зато затыкают рты русским патриотам.

Не ваше дело

И проблемы у русских не только в Таджикистане, но и в Узбекистане. За последние 30 лет русскоязычное население в республике резко сократилось. Судя по заявлениям местной власти, нам там не рады. Например, замглавы узбекского парламента и недавний кандидат в президенты Алишер Кадыров предложил убрать русский язык из школ и телевидения:

Русский язык непропорционально широко используется в образовании и на телевидении русскоязычными соотечественниками, доля которых не достигает и 3%. Этот дисбаланс необходимо исправить.

И на местах "дисбаланс" уже исправляют. Видео из узбекской школы, где учительница избивает ученика за просьбу вести урок на русском, шокировало всю Россию.

Узбекская учительница избила ребенка прямо на уроке

Но в Узбекистане на замечание от наших дипломатов просто огрызнулись: тот же вице-спикер таджикского парламента Кадыров заявил, мол, не лезьте в наши внутренние дела. Кстати, рекомендуем нашей Татьяне Москальковой взять этот прием на вооружение, когда будет готовить ответ таджикскому омбудсмену.

Русских в Узбекистане остались считаные единицы, узбеков в России уже миллионы

Обмануть русского - любимое правило

Отношение к русским в Узбекистане - на "троечку". Местные норовят облапошить во всем: назвать цену выше, принести в кафе другое блюдо, добавить в счет лишнее, дать меньше сдачи. На любые претензии узбеки делают вид, что не понимают по-русски. Вот как описывает этот феномен туристка, недавно побывавшая в Узбекистане:

Очень неприятный осадок: все время, каждый день я чувствовала, что меня хотят обмануть. И очень захотелось, чтобы к узбекам в России относились так же: увидел узбека - заламывай цену, увиливай, продавай ему не то, сбывай ненужное.

Показательно, что на узбекском портале госуслуг русские даже не упомянуты в числе народов, проживающих в республике. Зато там есть немцы, которых всего 8 тысяч на всю страну. Напомним, узбеки занимают первое место по числу преступлений, совершаемых в России "трудолюбивыми" мигрантами. При этом за год они переводят из России домой порядка 15 млрд долларов. Поэтому если и нужно что-то убирать, то это не русский язык из Узбекистана, а узбекских мигрантов-нелегалов из России.

Честные опросы общественного мнения показывают, что русское общество устало от мигрантов. Так, специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh выяснили, что большинство опрошенных - 80% - считают, что в их регионах проживает слишком много мигрантов. Почти две трети уверены, что трудовая миграция наносит вред, а больше половины полагают, что мигранты занимают рабочие места местных жителей.

Что с того?

Кровавая бойня в "Крокусе" окончательно сформировала общественный запрос на ужесточение миграционной политики в России. Прежде чем обвинять нас в нарушении прав таджиков, властям Таджикистана стоит заняться поведением своих сограждан за рубежом.

Запрет на въезд в Россию радикалов, нелегалов и прочих "алов" принес бы пользу не только нам, но и имиджу азиатских стран. Однако риторика "дружбонародных" дипломатов из ближнего зарубежья становится все наглее - нас пытаются учить те, кто питается с нашего стола.

Стоило немного ограничить "иностранных специалистов", как со всех утюгов завизжали о том, что Россия нарушает права человека. И чем громче они кричат, тем больше уверенность, что идем правильной дорогой. Лишь бы не начали извиняться и кланяться.

Источник - Царьград
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