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БРИКС на перекрестке. Как саммит в Казани повлияет на развитие блока? - Ахмед Джихан
13:39 16.10.2024

dikGAZETE
Турция

БРИКС на перекрестке эпох: новые горизонты глобального влияния
dikGAZETE: после саммита в Казани роль БРИКС в мире возрастет еще больше

Грядущий саммит БРИКС в Казани говорит о том, что объединение достигло очередной исторической развилки в своем развитии, пишет dikGAZETE. На фоне современных вызовов, таких как продовольственный кризис и санкции, роль мощного блока вырастет еще больше, считает автор статьи.

Ахмед Джихан (Ahmed Cihan)

Сегодня аббревиатуру БРИКС можно считать модой сезона. Об этой группе лидеров мирового большинства, обогатившейся в 2024 году пятью новыми участниками, много говорят и пишут.

Одни – с любопытством, другие – с надеждой, третьи – со страхом. А накануне очередного саммита БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани, ожидания от организации еще выше. В то же время следует признать, что будущее БРИКС пока остается не вполне определенным, и не будет преувеличением сказать, что созданное полтора десятилетия назад объединение достигло очередной исторической развилки в своем развитии.

Между тем в последние годы бесспорным фактом стало влияние БРИКС на международные отношения. Объединение, в которое изначально вошли Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика, представляет собой мощный экономический и политический блок, способный существенно повлиять на глобальные процессы.

Страны-участницы возглавляют мировые рейтинги по численности населения, площади и валовому внутреннему продукту. Общая площадь этих государств достигает 43 миллионов квадратных километров, а их население насчитывает 3,5 миллиарда человек, что составляет 26,7% мировой суши и 43,5% мирового населения. Такой масштаб создает уникальные возможности для экономического роста, интеграции и совместного решения глобальных проблем.

Деятельность БРИКС активно способствует развитию многополярности в международных отношениях. Организация предлагает новый формат сотрудничества, основанный на уважении суверенитета государств и невмешательстве во внутренние дела. Такой подход позволяет всем членам, независимо от их экономических возможностей, участвовать в принятии важных геополитических решений.

В условиях, когда традиционные мировые державы стремятся сохранить свое влияние, БРИКС служит платформой для выражения интересов развивающихся стран, делая международные отношения более сбалансированными. Кроме того, страны БРИКС активно разрабатывают совместные инициативы в таких сферах, как образование, наука и технологии. Создание совместных исследовательских центров, программ обмена и образовательных инициатив укрепляет связи между участниками, что, в свою очередь, повышает уровень сотрудничества и взаимодействия.

Кроме того, БРИКС – это альтернативная экономическая модель, ориентированная на взаимные расчеты в национальных валютах и отказ от долларовой гегемонии. Такие шаги позволяют странам-участницам уменьшить свою зависимость от международных финансовых институтов, контролируемых США, и проводить более независимую экономическую политику.

Тем временем двусторонние расчеты России и Китая в национальных валютах достигли 95%, а это способствовало значительному увеличению товарооборота между этими странами. Такой подход имеет не только экономические, но и политические последствия. Использование национальных валют в международной торговле помогает сделать страны-участницы менее уязвимыми перед внешними экономическими потрясениями и санкциями. А это формирует основу для более сбалансированного и устойчивого экономического роста.

Что касается расширения БРИКС, это динамично развивающаяся структура, и все больше государств, наблюдая за укреплением статуса стран-участниц на международной арене, подумывают о том, чтобы подать заявку на присоединение к блоку.

Возможные кандидаты на вступление, такие как Турция, Индонезия, Мексика и другие развивающиеся страны, проявляют интерес к сотрудничеству в рамках БРИКС, подчеркивая его растущую важность. На данном этапе присоединение к БРИКС позволит новым участникам воспользоваться преимуществами, которые предлагает объединение, включая доступ к финансовым ресурсам, совместные проекты и технологии. Вдобавок к этому новые участники блока смогут активно участвовать в разработке совместных стратегий и инициатив, способствующих более справедливому распределению глобальных ресурсов и возможностей.

Вместе с тем одним из крупнейших вызовов для человечества продолжает оставаться глобальный продовольственный кризис. По данным ООН, миллиарды людей по всему миру сталкиваются с нехваткой продовольствия, которая подрывает основы их существования. БРИКС стремится решить эту проблему, учитывая, что на страны-участницы приходится значительная часть мирового экспорта продовольствия.

Например, Бразилия и Россия являются крупными экспортерами зерна, а Индия – лидером по производству риса. Реализация механизма "Пояс продовольственной безопасности БРИКС" обеспечит объединение производственных возможностей стран-участниц и поможет привлечь как государства, нуждающиеся в продовольствии, так и страны, способные производить дополнительные объемы. Этот механизм способствует не только повышению продовольственной безопасности в странах БРИКС, но и в то же время укреплению их позиций на мировом продовольственном рынке.

БРИКС также является гарантией экономической безопасности для его участников в условиях санкционного давления. Яркий пример: Россия, несмотря на беспрецедентные санкции коллективного Запада, не просто выстояла, но и показала рост ВВП. Это стало возможным благодаря механизмам, внедренным в рамках БРИКС, которые обеспечивают стабильность и поддержку в трудные времена.

Такое сотрудничество позволяет странам БРИКС не только развивать свою экономику. При этом создаются системы защиты от внешних экономических потрясений. В условиях глобальной неопределенности и политических рисков стабильные связи между участниками БРИКС становятся значимым фактором поддержания экономической безопасности и независимости.

Поэтому БРИКС представляет собой важную составляющую современного международного контекста.

Помимо содействия экономическому росту стран-участниц, объединение также укрепляет многополярность в международных отношениях, предлагая альтернативные модели сотрудничества и экономический политики.

На фоне современных вызовов, таких как продовольственный кризис и санкции, важность БРИКС вырастет еще больше. Учитывая стремление к расширению и углублению взаимодействия между участниками, можно с уверенностью сказать, что БРИКС продолжит оставаться важной силой в формировании нового порядка в международных отношениях.

Источник - ИноСМИ
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