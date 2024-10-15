Мартиника и осыпающийся французский неоколониализм, - Л.Савин

13:42 16.10.2024

15.10.2024 | ЛЕОНИД САВИН



Беспорядки на карибском острове могут дать пример жителям остальных заморских территорий Франции в Карибском бассейне



На прошлой неделе прошли новости о том, что на французской заморской территории Мартиника в Карибском бассейне вспыхнули беспорядки, которые переросли в насилие. На самом деле проблемы на острове начались еще в сентябре, когда местные жители стали протестовать против повышения цен на многие товары и услуги, что отразилось на уровне жизни.



Акции переросли в столкновения с полицией, в которых как минимум один человек погиб, а десятки получили ранения. Был сожжен полицейский участок и множество машин. На улицах установлены баррикады.



В пятницу сотни пассажиров застряли на острове Мартиника после того, как протестующие прорвались на взлетно-посадочную полосу и аэропорт был временно закрыт. Рейсы в Мартнику были перенаправлены на другой французский остров – Гваделупу.



Позже министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо заявил, что французские власти восстановили контроль над аэропортом, который стал мишенью демонстрантов в ходе последней акции протеста против высокой стоимости жизни. Ретайо добавил, что в страну направляется подкрепление, но еще что "мы также должны учитывать недовольство местных жителей высокими ценами".



Между тем французские власти запретили протесты и на острове был введен комендантский час. После этого новости из Мартиники перестали появляться в мировых СМИ, видимо, из-за действия строгой цензуры.



По данным телеканала TeleSur, 37 политических организаций, профсоюзов и ассоциаций призывали в эту субботу провести день всеобщей мобилизации против репрессий и за немедленный вывод элитного подразделения Министерства внутренних дел Франции CRS8 с территории Мартиники. Заявляя о своем неприятии репрессий в отношении активистов, организации подчеркнули, что "с этого момента необходимо вступить в подлинные политические, экономические и социальные переговоры на другом уровне со всеми живыми силами нашей страны, чтобы устранить коренные причины законного гнева нашей молодежи и народа Мартиники".



Мобилизация также требует положить конец колониальной и капиталистической системе, "которая представляет собой настоящее эмбарго на будущее нашего народа; плохое развитие, безработица, социальная нищета, низкие доходы и крайняя зависимость от продовольствия, которые подпитывают дороговизну жизни и массовый исход нашей молодежи".



Аналогичным образом среди контекстуальных элементов, выделенных организациями, были "преднамеренное удушение наших общин; грабежи, отравления и предоставление земли молодым фермерам; вопиющая несправедливость и коррупция двухуровневой системы, которая криминализирует жителей Мартиники и защищает других; насилие и насилие в отношении женщин и злоупотребления колониального государства".



Как видим, ситуация значительно серьезнее, чем обычные протесты, которые нередки и в самой Франции. Фактически народ этой заморской территории признает, что он находится в колониальной зависимости, поэтому намерен бороться за освобождение от гнета Парижа. Вполне возможно, что, помимо текущих требований, возникнет импульс для изгнания французских властей и обретения суверенитета и независимости Мартиники.



Мартиника – это остров, расположенный в Карибском море и относящийся к малым Антильским островам. Он находится под Францией вот уже почти 400 лет (колонизация началась в 1635 г.) Его население – около 400 тысяч человек, большинство из них негры и мулаты, потомки рабов. На острове неоднократно поднимались восстания против Франции, которые были подавлены. Экономика основана на сельском хозяйстве и туризме. Среди других французских территорий региона – о. Гваделупа, Майотта и Реюньон, а также Гвиана, находящаяся на континенте (граничит с Бразилией и Суринамом). Все островные департаменты имеют отсталую экономику. Реюньон живет на дотациях, Майотта также экспортирует продовольствие.



Если рассматривать события на Мартинике в свете общего положения Франции и ее влияния, то в контексте утраченных позиций в Африке, а также восстании в Новой Каледонии, где требования обретения независимости поддержал Азербайджан, Париж явно сталкивается не просто с социальным бунтом, но с антиколониальными протестами, которые перекликаются между собой.



Беспорядки на Мартинике могут дать пример жителям остальных заморских территорий Франции в Карибском бассейне для восстания. Если следовать философско-политической концепции негритюда, то все потомки из Африки имеют общую судьбу и должны проявлять солидарность друг с другом. Поэтому протесты на Мартинике могут быть поддержаны на других заморских территориях и со стороны других стран с чернокожим населением, особенно тех, которые активно выступают за процессы деколонизации.



Все это представляет серьезный вызов для Парижа. Основной вопрос заключается даже не в контроле за населением или безжизненными аттолами и небольшими островами. Дело в том, что суверенитет над этими территориями в Индийском и Тихом океане дают Франции вторую по величине исключительную экономическую зону (ИЭЗ) в мире после Соединенных Штатов. В пределах этих ИЭЗ Франция обладает правами на разведку и эксплуатацию морских ресурсов, таких как рыба, полезные ископаемые и углеводороды, а также имеет доступ к основным торговым маршрутам. Важнейшие морские коммуникации, расположенные в непосредственной близости от региональных ИЭЗ Франции, включают Мозамбикский канал, который соединяет южную часть Индийского океана с его северной частью и обеспечивает торговый доступ к Средиземному морю через Красное море. В общей сложности на ИЭЗ Франции в Индо-Тихоокеанском регионе приходится 93% от общей национальной ИЭЗ. На большинстве заморских территорий также постоянно дислоцируется французский военный персонал, и Франция активно позиционирует себя в Индийском и Тихом океанах.



Неслучайно в июле 2021 г. Франция приняла новую Индо-тихоокеанскую стратегию, где был сделан акцент на вопросах глобальной безопасности и сотрудничества с партнерами..



Правда, недавний прецедент с передачей Британии ряда островов Маврикию может открыть путь к дальнейшему давлению на Францию по другим островам, на которые выдвигались претензии. Поскольку ООН в резолюции № 34/91 "Вопрос об островах Глорьез, Жуан-ди-Нова, Европа и Бассас-да-Индия" от 12 декабря 1979 года уже призывала правительство Франции передать эти острова Мадагаскару.



Наконец, есть еще о. Корсика в Средиземном море. Там достаточно сильны сепаратистские тенденции. Кроме того, как отмечается, "на Корсике государственный курс мягкого геноцида коренных обитателей Франции постепенно сформировал социальную бомбу, которая отчаянно скрывается Пятой республикой... Мафиозные противостояния терзают Корсику, туземцы, исконно связанные с семьями, объединяются в националистические движения, множащиеся как грибы после дождя: недавно созданная партия Mossa Palatina со своей сепаратистской, антиисламской и расиалистской доктриной уже готова представлять своих кандидатов на будущие выборы".



Нельзя исключать, что все эти движения и партии, находящиеся в разных местах, но критически относящиеся к центральной власти Парижа, могут сплести международную сеть для поддержки друг друга по требованиям автономии или даже полной независимости.