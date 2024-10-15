ВС РФ начали движение в южный фланг гарнизона ВСУ Часова Яра

14:03 16.10.2024 – итоговая сводка Readovka за 15 октября



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 15 октября в разрезе СВО. ВС РФ начали прорыв в подбрюшье украинского гарнизона Часова Яра с юга. В незалежной заговорили о необходимости введения статуса "не гражданин" для нежелающих воевать за Зеленского. Киев снова выдает свои террористические планы атак на гражданское население России за "план победы" и на основании этого требует от НАТО новые типы ракет. Еврокомиссия собирается рассматривать судьбу миллионов украинских беженцев на территории ЕС.



Сковать и обойти







Прежние успехи ВС РФ в боях за Часов Яр показали, что одними только локальными действиями в центральном секторе против основных позиций ВСУ в городе-крепости не обойтись. Несмотря на то что штурмовые подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии ранее сумели создать плацдарм в основной части Часова Яра, в микрорайоне Октябрьский, дальнейшие действия с этой позиции были признаны нецелесообразными. ВСУ хорошо усилили оборону на самых угрожаемых участках внутри города.



Но ситуация на фронте со времени формирования плацдарма ВС РФ в микрорайоне Октябрьский претерпела серьезные изменения. Часов Яр из места, куда стекались украинские подразделения, превратился в "донора" тех самых подкреплений для других направлений, в частности в рамках операции в Курской области. Командование противника также сделало все, чтобы не допустить прорыва русских частей на запад от полосы Клещеевка – Курдюмовка – Озаряновка. Там Киев собрал серьезные силы, представленные 93-й ОМБр и 5-й ОШБр при поддержке отдельных подразделений разного состава, включая силы ТрО. Мотивы командования ВСУ понятны – надежно прикрыть прямой путь на все логистические артерии от Константиновки до Торецка. Но в этом и крылся просчет, так как стык зоны развертывания частей, составляющих гарнизон Часова Яра и зоны действий группировок прикрытия маршрутов снабжения Торецка, оказался слабым звеном. Именно там подразделения русских десантников сумели прорваться за канал Северский Донец – Донбасс по трассе Т-0504 и создать для неприятеля крайне удручающую картину: русские штурмовые подразделения могут пробиться во фланг и тыл основной линии обороны гарнизона, где основные ее узлы на данный момент – это микрорайоны Октябрьский и Новый. А огнеупорный завод, расположенный за указанными территориями, – самая настоящая цитадель, и необходимо избежать ее штурма в лоб. Единственный способ осуществить это – обойти данный городской укрепрайон и создать ему угрозу с фланга и тыла, сделав оборону бессмысленной. Действия частей 98-й ВДД в южных предместьях Часова Яра как раз указывают на желание нашего армейского командования обойти самый опасный для прямого штурма участок.



В свою очередь, это требует и вспомогательных действий, которые будут держать все силы противника в напряжении в основной части города, не давая неприятелю маневрировать оборонительными усилиями. Помимо продвижения в подбрюшье гарнизона Часова Яра, русские подразделения продолжают давить на ВСУ в микрорайоне Октябрьский и в урочище Орлова, находящемся между селом Калиновка и вышеуказанным микрорайоном. В совокупности действия ВС РФ, с одной стороны, сковывают гарнизон ВСУ по фронту, а с другой, пользуясь ограниченностью сил противника, наши бойцы обходят ключевую сеть укреплений.



Латышскою дорогою



Статус "не гражданин" наиболее прочно ассоциируется с Латвией и частью ее населения, которое поставили в унизительное положение особым юридическим указом, резко ограничивающим избирательные и прочие права. Есть, конечно, и его эстонский вариант, но латвийский принято считать самым одиозным. Однако в компанию специфических государственных систем с юридически оформленной "сортировкой людей" может добавиться еще одно – Украина.



Командир 13-й бригады НГУ Оболенский в интервью украинскому СМИ, помимо снижения возраста мобилизации до 21 года, также призвал к введению в незалежной статуса "негражданин". Он, по мнению офицера, должен быть предназначен для лиц, покинувших Украину и не желающих вернуться. А те, кто остались в стране, но отказываются воевать, по словам Оболенского, должны лишаться права голосовать сроком на 5 лет.



Это можно счесть за сюжет а-ля "одна гражданка сказала", но это будет в корне неверно. Украинская власть на самом деле крайне труслива и действует по принципу посыла сигналов в общество, ожидая обратную реакцию. Если реакции нет или она положительная, то система инициирует нужное ей нововведение, убедившись, что местным элитам и госсистеме в целом ничего со стороны населения не грозит. А кто эти "сигнальщики"? На Украине ими уже по традиции являются представители ВСУ, они же так называемые "медийные бойцы", такие как боевики 3-й ОШБр или же депутаты Рады и другие разного уровня чиновники. Далее местный парламент в рамках имитации активной полезной деятельности как бы подхватывает предложение, которое было высказано в условленное время в условленной форме, и далее оно входит уже в разряд законопроектов.



Однако украинское государство этим думает пристыдить и запугать людей, не желающих умирать за корыстные интересы банды Зеленского. Но встает закономерный вопрос, а зачем здравомыслящему жителю незалежной право голосовать, когда атаман шайки власть узурпировал и упразднил выборы на неизвестный срок? И как статус "негражданин" помешает здравомыслящему человеку оставить пределы Украины? Разумеется, люди, которым попадание на бойню не нужно, вообще не испугаются, ведь Зеленский и так у них все права отнял уже давно.



И куда их девать? Еврокомиссия пытается придумать, что делать с украинскими беженцами



В Евросоюзе официально находятся 4,3 миллиона беженцев с Украины. Значительная часть этих людей не трудоустроена и не интегрируется в общество. При этом, они не собираются возвращаться домой. Более 4 млн человек (по населению это отдельная страна размером с Хорватию или Ирландию) сидят на пособиях, а многие имеют приработок разной степени нелегальности.



На этом фоне глава Еврокомиссии объявляет о необходимости обсудить и решить, что делать с этими людьми после 2026 года. Здесь бросается в глаза несколько моментов сразу. Во-первых, Еврокомиссия как-то не очень оптимистично смотрит на ход боевых действий, и видимо, полагает, что к 2026 году либо СВО не закончится, либо Украина будет вдрызг разбита. В любом случае, возвращать беженцев обычным порядком будет нельзя. А с другой стороны, миллионы беженцев почему-то перестали радовать. Издержки конфликта стали проблемой, "проклятый Мордор" в лице России не сдается. И что делать в таких условиях, в ЕС не понимают, потому что гости обжились, поставили палатку на заднем дворе, жарят мясо сомнительного происхождения, и серебряные вилки из сервиза куда-то пропадают.



Вечное "дай-дай-дай"



Советник Офиса президента Украины Подоляк заявил, что незалежной нужно дальнобойное ракетное вооружение НАТО для поражения целей в стратегической глубине России в рамках некоего полномасштабного наступления.



"В Саратовскую, Орловскую, Ленинградскую и Московскую области", – уточнил он.



Украинский чиновник жонглирует словосочетанием "наступление на Россию", полагая, что на Западе это воспримут как готовность режима Зеленского к еще одной масштабной наземной наступательной операции. Однако речь идет прежде всего о переходе террористической тактики Киева на новый уровень, который требует как разрешения на применение по внутренним территориям нашей страны уже предоставленных ракетных средств, так и поставку новых типов ракет, а именно еще большей дальности. Если с общевойсковой точки зрения ВСУ не в состоянии что-то противопоставить ВС РФ, то единственное на что может надеяться Банковая, так это на ракеты, беспилотники и прочее, что станет оружием террора против гражданского населения. Ведь, как заметил Подоляк, "план победы" по Зеленскому подразумевает "принуждение России к миру". Безумцы из Киева считают, что результата они могут добиться только путем атак на мирные города.



Вчера, 14 октября, главным событием дня стала ликвидация плацдарма ВСУ в Глушковском районе Курской области. НАТО начала воздушные учения по отработке пусков носителей ядерного оружия Steadfast Noon. В России ответили на официальное предложение Байдена по вопросу сокращения ядерного арсенала. В Москву из Ватикана прибыло доверенное лицо Папы по вопросам урегулирования конфликта на Украине кардинал Дзуппи. Источник - Readovka

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