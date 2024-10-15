Рахматулла Нуримбетов - новый посол Узбекистана в Швеции

14:05 16.10.2024

Новый посол Узбекистана прибыл в Швецию



Послом Узбекистана в Швеции стал Рахматулла Нуримбетов, до этого работавший заместителем министра иностранных дел Узбекистана.



В столицу Швеции 15 октября прибыл вновь назначенный посол Узбекистана Рахматулла Нуримбетов, сообщает ИА "Дуне".



