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|Рахматулла Нуримбетов - новый посол Узбекистана в Швеции
14:05 16.10.2024
Новый посол Узбекистана прибыл в Швецию
Послом Узбекистана в Швеции стал Рахматулла Нуримбетов, до этого работавший заместителем министра иностранных дел Узбекистана.
В столицу Швеции 15 октября прибыл вновь назначенный посол Узбекистана Рахматулла Нуримбетов, сообщает ИА "Дуне".
До назначения в Стокгольм он в 2023-2024 годах работал заместителем министра иностранных дел Узбекистана.
Ему 47 лет. Окончил Университет мировой экономики и дипломатии, Ташкентский государственный институт востоковедения и Национальный университет Узбекистана. Трудовую деятельность начинал в Институте стратегических и межрегиональных исследований при президенте.
В системе МИД служит с 2003 года. Трудился на различных должностях в центральном аппарате министерства и посольствах Узбекистана в Германии и Испании.
В 2018-2024 годах также был Национальным координатором Узбекистана по делам ШОС.
Имеет научную степень доктора политических наук (DsC).
Рахматулла Нуримбетов сменил Нодира Ганиева, в 2022-2024 годах возглавлявшего посольство Узбекистана в Стокгольме.