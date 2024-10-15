 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 16.10.2024
15:42  Президент Ш.Мирзиеев анонсировал запуск "промышленного треугольника" в Ташкентской области
14:22  Захар Прилепин: "Если я сдам медкомиссию, то вернусь в строй и поеду туда, куда направят"
14:09  Война на Ближнем Востоке превращается в один большой договорняк, - Дм.Родионов
14:08  Турне главы иранского МИД застало врасплох США и отсрочило удар Израиля
14:05  Рахматулла Нуримбетов - новый посол Узбекистана в Швеции
14:03  ВС РФ начали движение в южный фланг гарнизона ВСУ Часова Яра
13:42  Мартиника и осыпающийся французский неоколониализм, - Л.Савин

13:39  БРИКС на перекрестке. Как саммит в Казани повлияет на развитие блока? - Ахмед Джихан
13:38  Таджикский чиновник предъявил России за мигрантов
13:35  Два первых замхокима Ташкентской области Ботир Алимбеков и Эркин Мухитдинов уволены за недостатки в работе
12:14  Угроза с юга: подбрюшье РФ превращается в Турцию, - Айнур Курманов
12:12  Власти России почти вдвое урезали квоту на временное проживание для иностранцев
12:04  Вооруженные силы Ирана делают успехи в освоении технологий XXI века, - В.Прохватилов
11:51  Жируют. В управделами президента РФ прокомментировали цены в столовой Госдумы
10:27  Больше ста работников образования из Туркестанской области украли из бюджета миллиарды тенге
10:10  Бывший аким Шымкента Молдасеитов отбирает здание у ВИЧ-инфицированных детей
09:40  "Долговая экономика" как способ существования "денежной цивилизации", - Валентин Катасонов
09:38  Кто есть мой ближний, - Иван Охлобыстин
09:27  РосГенпрокуратура потребовала взыскать с Shell более €1 млрд убытков
09:25  Как Европа окончательно перестала быть великой…, - Андрей Школьников
09:15  Чешско-польский финт с сибирской нефтью: €1 миллиард на дороге не валяется
08:41  МИД Узбекистана отрицает получение от талибов просьбы отменить концерты в МТЦ "Термез"
08:28  Сделка с дьяволом. Очень скоро мы увидим смену украинского вектора, - Илья Титов
08:25  "Совет по вопросам саморегулирования деятельности СМИ" появится в Казахстане
08:13  Камалу Харрис уличили в плагиате в ее "научном" труде "Разумное отношение к преступлениям"
08:11  Генетики установили, что японцы произошли от корейцев
07:48  "Морской бой" Ирана и Израиля – почему ситуация всех устраивает, - СП
01:07  Дух Ницше. 180 лет со дня рождения одной из самых спорных и эпатажных фигур в истории мировой философской мысли, -Вардан Багдасарян
00:47  Первый пункт договора: Корейскую Народную армию ждут в зоне СВО
00:43  РПЦ против кочевников (мигрантов), - Андрей Мельников
00:41  Общее богословие, общий алфавит и общая карта тюркского мира, - Андрей Мельников
00:37  Германия поблагодарит Джо Байдена и США за свой разгром - и сделает это, стоя на коленях,- СП
00:07  "Казатомпром" заключил гигантский урановый контракт с Китаем - 1,3 трлн тенге
00:05  Такие разные, такие похожие. Узбекские партии представили программы, с которыми они идут на парламентские выборы
Вторник, 15.10.2024
18:50  Президент Кыргызстана: Памятники на могилах должны быть деревянными
18:43  Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине. Обзор Телеграм-каналов
18:34  Битва за Дзержинск (Торецк) вступает в завершающую фазу: Тактика ВС РФ вгоняет противника в ступор, - Р.Маркуш
17:13  "Малая АЭС будет в собственности Узбекистана, ядерные отходы вывезут в Россию" - глава дирекции Отабек Аманов
15:46  В Госдуме приняли закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
14:51  КазКадры. Акима Талгара Куришбекова и его заместителя освободили от должностей - "за ненадлежащее исполнение своих обязанностей"
14:04  США и Центральная Азия: по канонам вассалитета, - Сергей Кожемякин
14:00  Одной Кореей меньше. Пхеньян и Сеул грозят уничтожить друг друга
13:56  Оказывается, это Путин шлет на Америку ураганы. А мог просто утопить
13:44  "Оружейный барон" возвращается? Виктор Бут начал мстить США через хуситов
13:36  Плацдарм ВСУ в Глушковском районе Курской области прекратил свое существование
13:32  На выборах в Литве побеждают нацисты и националисты
13:29  В школы Китая поступил пересмотренный учебник Истории
13:23  "Глубинное государство" проигрывает выборы президента США, - В.Овчинский
12:29  Этнические банды терроризируют Польшу. Полиция бессильна, - Najwyzszy CZAS
10:00  Садыр Жапаров учредил юбилейный знак "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области"
09:49  Депутат, режиссер, мусульманин: как сложилась жизнь бойца Монсона в России
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Рахматулла Нуримбетов - новый посол Узбекистана в Швеции
14:05 16.10.2024

Новый посол Узбекистана прибыл в Швецию

Послом Узбекистана в Швеции стал Рахматулла Нуримбетов, до этого работавший заместителем министра иностранных дел Узбекистана.

В столицу Швеции 15 октября прибыл вновь назначенный посол Узбекистана Рахматулла Нуримбетов, сообщает ИА "Дуне".



До назначения в Стокгольм он в 2023-2024 годах работал заместителем министра иностранных дел Узбекистана.

Ему 47 лет. Окончил Университет мировой экономики и дипломатии, Ташкентский государственный институт востоковедения и Национальный университет Узбекистана. Трудовую деятельность начинал в Институте стратегических и межрегиональных исследований при президенте.

В системе МИД служит с 2003 года. Трудился на различных должностях в центральном аппарате министерства и посольствах Узбекистана в Германии и Испании.

В 2018-2024 годах также был Национальным координатором Узбекистана по делам ШОС.

Имеет научную степень доктора политических наук (DsC).

Рахматулла Нуримбетов сменил Нодира Ганиева, в 2022-2024 годах возглавлявшего посольство Узбекистана в Стокгольме.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729076700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов о 4% ВВП: Рост экономики обеспечен развитием отраслей ненефтяного сектора. Это результат диверсификации. Нужно удвоить усилия
- Президент Армении посетил Мажилис
- Внедрение водосберегающих технологий, увеличение площади орошаемых земель: в Правительстве рассмотрели итоги вегетационного периода
- Олжас Бектенов обсудил с Премьер-Министром Пакистана Шахбазом Шарифом наращивание торгово-экономического сотрудничества
- Кадровые перестановки
- Глава МИД Казахстана совершил визит в Люксембург
- Бизнес-делегация Демпартии "Ак жол" работает в КНР
- МВД: В Шымкенте проведены задержания криминальных группировок
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  