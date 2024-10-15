Турне главы иранского МИД застало врасплох США и отсрочило удар Израиля

14:08 16.10.2024

Леонид Цуканов

15 октября 2024



Глава МИД Ирана Аббас Аракчи совершил мини-турне по монархиям Персидского залива, посетив с рабочим визитом Саудовскую Аравию, Катар и после небольшого перерыва Оман. Это не первая подобная встреча - с момента вступления в должность в августе 2024 года Арагчи успел нанести визиты вежливости по всему Аравийскому полуострову минимум по разу. Однако у нынешнего турне есть одно важное отличие.



Визит прошел на фоне резкого ухудшения обстановки на Ближнем Востоке. Иран, реализовавший в начале октября второй этап операции "Правдивое обещание", ожидает "ответного хода" от израильтян и пытается заблаговременно лишить визави пространства для маневра. И аравийским монархиям в этой комбинации отведена своя сдерживающая роль.



Разрушить "клуб противников"



Время для "визита мира" иранским министром было выбрано весьма грамотно. Ажиотаж вокруг нового массированного иранского удара по израильской территории успел схлынуть. Появление в столицах аравийских монархий высокопоставленных иранских гостей выглядело не как попытка "сгладить углы" от акции, но как следование Тегерана курсу на разрядку напряженности с монархиями Залива.



Тегеран пытается обратить в свою пользу растущее недовольство аравийцев региональной ситуацией и, в частности, политикой Израиля. Иранские дипломаты противопоставляют себя израильтянам: все публичные выступления главы иранского МИД во время турне были так или иначе построены на тезисе о нежелании Тегерана распространять противостояние с Израилем на арабские страны и подвергать их дополнительной опасности.



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Особенно часто этот тезис (в разных вариациях) звучал в Саудовской Аравии - именно Эр-Рияд считают (с подачи США) следующим в очереди на нормализацию отношений с израильтянами, а значит и кандидатом в "клуб противников" Ирана.



И хотя саудиты всеми силами отказываются от сделки, апеллируя в том числе к солидарности с палестинским народом, попытки прожать их со стороны Белого дома не прекращаются.



Примечательно, что во время поездок иранские дипломаты не провели ни одной встречи с представителями дипкорпуса ОАЭ, хотя еще летом Абу-Даби были в числе фаворитов по интенсивности контактов с Тегераном.



Столь резкий спад обусловлен, главным образом, близостью ОАЭ и Израиля. Две страны еще в 2021 году сформировали тактический альянс и укрепили связи в области безопасности.



"Разрубить" их одномоментно у Тегерана не получилось, ввиду чего последний сделал ставку на укрепление диалога с ключевыми соперниками ОАЭ - саудитами, надеясь таким образом восстановить баланс сил.



"Осажденная крепость"



В ходе визита Аракчи неоднократно упоминал США - по большей части в негативном ключе, как "возмутителя спокойствия". В этом смысле Тегеран продолжает набивать себе цену, демонстрируя, что не имеет каких-либо кулуарных договоренностей с Белым домом и руководствуется в диалоге с аравийцами только собственными интересами.



Более того, Тегеран публично дистанцируется от Вашингтона, закрывая последние каналы коммуникации - пусть это и идет вразрез с долгосрочными интересами иранского правительства "разморозить" диалог с Западом.



Так, во время встречи с оманским коллегой Аракчи заявил, что непрямые переговоры Ирана с США при посредничестве Султаната официально приостановлены "до лучших времен".



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Фактически это стало концом "Маскатского формата", который в течение нескольких лет был "резервной линией" для оперативного общения Тегерана и Вашингтона по вопросам региональной безопасности.



Возвращение Ирана к тактике "осажденной крепости" пусть и выглядит странным, однако является вполне логичным в нынешних условиях. Тем более что Вашингтон и сам не прочь иной раз пересечь иранские "красные линии".



В числе таких шагов - решение поставить Израилю новейшие противоракетные комплексы THAAD, а также молчаливая поддержка планов израильтян "выбить" при ответном ударе иранские энергетические и ядерные объекты.



Продолжение диалога между Тегераном и Вашингтоном чревато всплесками недовольства внутри Ирана, чем явно не преминут воспользоваться региональные противники Тегерана. По этой причине руководство страны намеренно идет наперекор собственным предвыборным обещаниям и поднимает градус эскалации с Вашингтоном.



Отложенный удар



Несмотря на то что турне главы иранского МИД носило в большей степени символический характер и было призвано подчеркнуть миролюбие Тегерана, Аракчи удалось усложнить реализацию израильского ответного удара. В первую очередь, через убеждение аравийских собеседников не предоставлять воздушное пространство под "израильские авантюры" - под предлогом продолжения разрядки.



Саудовская Аравия и Катар до этого и без того не слишком активно вовлекались в противостояние с Ираном, несмотря на усилия Вашингтона и Тель-Авива, а теперь едва ли захотят собственноручно портить отношения с Тегераном.



Во-вторых, иранский министр невзначай навел арабских собеседников на мысль вынести обсуждение проблемы палестино-израильского урегулирования за рамки региона. В частности, Саудовская Аравия вынесла эту тему в качестве "хордовой" для первого саммита Европейский Союз - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, который стартует 16 октября.



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Учитывая, что Королевству как основному апологету "альтернативной" модели урегулирования необходимо как можно дольше удерживать статус-кво в регионе, израильские силы не получат поддержки как минимум до конца саммита.



Наконец, внезапная дипломатическая активность Тегерана застала врасплох США.



После визитов Аракчи в Вашингтоне "взяли паузу" для обсуждения дальнейшей стратегии действий в отношении Ирана. Для Белого дома важно сохранить выбранный курс на поддержку Израиля, одновременно не уязвив ближайших аравийских партнеров.



При этом израильтяне трактуют результаты поездки Аракчи по-своему. Израильские чиновники и пресса в один голос твердят, что Тегеран не смог добиться каких-либо значимых результатов в диалоге с аравийцами, и "лишь создал видимость". Правительственная миссия, по их мнению, вернулась ни с чем.



Более того, Иран якобы передал США через одного из аравийских посредников информацию, что не станет отвечать в случае ограниченной израильской атаки "по определенным целям".



Однако последний тезис можно считать скорее самоуспокоением, нацеленным на подготовку общественности к новому витку эскалации.