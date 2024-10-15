 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 16.10.2024
15:42  Президент Ш.Мирзиеев анонсировал запуск "промышленного треугольника" в Ташкентской области
14:22  Захар Прилепин: "Если я сдам медкомиссию, то вернусь в строй и поеду туда, куда направят"
14:09  Война на Ближнем Востоке превращается в один большой договорняк, - Дм.Родионов
14:08  Турне главы иранского МИД застало врасплох США и отсрочило удар Израиля
14:05  Рахматулла Нуримбетов - новый посол Узбекистана в Швеции
14:03  ВС РФ начали движение в южный фланг гарнизона ВСУ Часова Яра
13:42  Мартиника и осыпающийся французский неоколониализм, - Л.Савин

13:39  БРИКС на перекрестке. Как саммит в Казани повлияет на развитие блока? - Ахмед Джихан
13:38  Таджикский чиновник предъявил России за мигрантов
13:35  Два первых замхокима Ташкентской области Ботир Алимбеков и Эркин Мухитдинов уволены за недостатки в работе
12:14  Угроза с юга: подбрюшье РФ превращается в Турцию, - Айнур Курманов
12:12  Власти России почти вдвое урезали квоту на временное проживание для иностранцев
12:04  Вооруженные силы Ирана делают успехи в освоении технологий XXI века, - В.Прохватилов
11:51  Жируют. В управделами президента РФ прокомментировали цены в столовой Госдумы
10:27  Больше ста работников образования из Туркестанской области украли из бюджета миллиарды тенге
10:10  Бывший аким Шымкента Молдасеитов отбирает здание у ВИЧ-инфицированных детей
09:40  "Долговая экономика" как способ существования "денежной цивилизации", - Валентин Катасонов
09:38  Кто есть мой ближний, - Иван Охлобыстин
09:27  РосГенпрокуратура потребовала взыскать с Shell более €1 млрд убытков
09:25  Как Европа окончательно перестала быть великой…, - Андрей Школьников
09:15  Чешско-польский финт с сибирской нефтью: €1 миллиард на дороге не валяется
08:41  МИД Узбекистана отрицает получение от талибов просьбы отменить концерты в МТЦ "Термез"
08:28  Сделка с дьяволом. Очень скоро мы увидим смену украинского вектора, - Илья Титов
08:25  "Совет по вопросам саморегулирования деятельности СМИ" появится в Казахстане
08:13  Камалу Харрис уличили в плагиате в ее "научном" труде "Разумное отношение к преступлениям"
08:11  Генетики установили, что японцы произошли от корейцев
07:48  "Морской бой" Ирана и Израиля – почему ситуация всех устраивает, - СП
01:07  Дух Ницше. 180 лет со дня рождения одной из самых спорных и эпатажных фигур в истории мировой философской мысли, -Вардан Багдасарян
00:47  Первый пункт договора: Корейскую Народную армию ждут в зоне СВО
00:43  РПЦ против кочевников (мигрантов), - Андрей Мельников
00:41  Общее богословие, общий алфавит и общая карта тюркского мира, - Андрей Мельников
00:37  Германия поблагодарит Джо Байдена и США за свой разгром - и сделает это, стоя на коленях,- СП
00:07  "Казатомпром" заключил гигантский урановый контракт с Китаем - 1,3 трлн тенге
00:05  Такие разные, такие похожие. Узбекские партии представили программы, с которыми они идут на парламентские выборы
Вторник, 15.10.2024
18:50  Президент Кыргызстана: Памятники на могилах должны быть деревянными
18:43  Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине. Обзор Телеграм-каналов
18:34  Битва за Дзержинск (Торецк) вступает в завершающую фазу: Тактика ВС РФ вгоняет противника в ступор, - Р.Маркуш
17:13  "Малая АЭС будет в собственности Узбекистана, ядерные отходы вывезут в Россию" - глава дирекции Отабек Аманов
15:46  В Госдуме приняли закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
14:51  КазКадры. Акима Талгара Куришбекова и его заместителя освободили от должностей - "за ненадлежащее исполнение своих обязанностей"
14:04  США и Центральная Азия: по канонам вассалитета, - Сергей Кожемякин
14:00  Одной Кореей меньше. Пхеньян и Сеул грозят уничтожить друг друга
13:56  Оказывается, это Путин шлет на Америку ураганы. А мог просто утопить
13:44  "Оружейный барон" возвращается? Виктор Бут начал мстить США через хуситов
13:36  Плацдарм ВСУ в Глушковском районе Курской области прекратил свое существование
13:32  На выборах в Литве побеждают нацисты и националисты
13:29  В школы Китая поступил пересмотренный учебник Истории
13:23  "Глубинное государство" проигрывает выборы президента США, - В.Овчинский
12:29  Этнические банды терроризируют Польшу. Полиция бессильна, - Najwyzszy CZAS
10:00  Садыр Жапаров учредил юбилейный знак "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области"
09:49  Депутат, режиссер, мусульманин: как сложилась жизнь бойца Монсона в России
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Турне главы иранского МИД застало врасплох США и отсрочило удар Израиля
14:08 16.10.2024

Леонид Цуканов
15 октября 2024

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи совершил мини-турне по монархиям Персидского залива, посетив с рабочим визитом Саудовскую Аравию, Катар и после небольшого перерыва Оман. Это не первая подобная встреча - с момента вступления в должность в августе 2024 года Арагчи успел нанести визиты вежливости по всему Аравийскому полуострову минимум по разу. Однако у нынешнего турне есть одно важное отличие.

Визит прошел на фоне резкого ухудшения обстановки на Ближнем Востоке. Иран, реализовавший в начале октября второй этап операции "Правдивое обещание", ожидает "ответного хода" от израильтян и пытается заблаговременно лишить визави пространства для маневра. И аравийским монархиям в этой комбинации отведена своя сдерживающая роль.

Разрушить "клуб противников"

Время для "визита мира" иранским министром было выбрано весьма грамотно. Ажиотаж вокруг нового массированного иранского удара по израильской территории успел схлынуть. Появление в столицах аравийских монархий высокопоставленных иранских гостей выглядело не как попытка "сгладить углы" от акции, но как следование Тегерана курсу на разрядку напряженности с монархиями Залива.

Тегеран пытается обратить в свою пользу растущее недовольство аравийцев региональной ситуацией и, в частности, политикой Израиля. Иранские дипломаты противопоставляют себя израильтянам: все публичные выступления главы иранского МИД во время турне были так или иначе построены на тезисе о нежелании Тегерана распространять противостояние с Израилем на арабские страны и подвергать их дополнительной опасности.

политика
Охота на "кротов". Иран ищет израильскую агентуру на высших уровнях власти

Особенно часто этот тезис (в разных вариациях) звучал в Саудовской Аравии - именно Эр-Рияд считают (с подачи США) следующим в очереди на нормализацию отношений с израильтянами, а значит и кандидатом в "клуб противников" Ирана.

И хотя саудиты всеми силами отказываются от сделки, апеллируя в том числе к солидарности с палестинским народом, попытки прожать их со стороны Белого дома не прекращаются.

Примечательно, что во время поездок иранские дипломаты не провели ни одной встречи с представителями дипкорпуса ОАЭ, хотя еще летом Абу-Даби были в числе фаворитов по интенсивности контактов с Тегераном.

Столь резкий спад обусловлен, главным образом, близостью ОАЭ и Израиля. Две страны еще в 2021 году сформировали тактический альянс и укрепили связи в области безопасности.

"Разрубить" их одномоментно у Тегерана не получилось, ввиду чего последний сделал ставку на укрепление диалога с ключевыми соперниками ОАЭ - саудитами, надеясь таким образом восстановить баланс сил.

"Осажденная крепость"

В ходе визита Аракчи неоднократно упоминал США - по большей части в негативном ключе, как "возмутителя спокойствия". В этом смысле Тегеран продолжает набивать себе цену, демонстрируя, что не имеет каких-либо кулуарных договоренностей с Белым домом и руководствуется в диалоге с аравийцами только собственными интересами.

Более того, Тегеран публично дистанцируется от Вашингтона, закрывая последние каналы коммуникации - пусть это и идет вразрез с долгосрочными интересами иранского правительства "разморозить" диалог с Западом.

Так, во время встречи с оманским коллегой Аракчи заявил, что непрямые переговоры Ирана с США при посредничестве Султаната официально приостановлены "до лучших времен".

политика
Как особое направление ислама сделало Султанат Оман "арабской Швейцарией"

Фактически это стало концом "Маскатского формата", который в течение нескольких лет был "резервной линией" для оперативного общения Тегерана и Вашингтона по вопросам региональной безопасности.

Возвращение Ирана к тактике "осажденной крепости" пусть и выглядит странным, однако является вполне логичным в нынешних условиях. Тем более что Вашингтон и сам не прочь иной раз пересечь иранские "красные линии".

В числе таких шагов - решение поставить Израилю новейшие противоракетные комплексы THAAD, а также молчаливая поддержка планов израильтян "выбить" при ответном ударе иранские энергетические и ядерные объекты.

Продолжение диалога между Тегераном и Вашингтоном чревато всплесками недовольства внутри Ирана, чем явно не преминут воспользоваться региональные противники Тегерана. По этой причине руководство страны намеренно идет наперекор собственным предвыборным обещаниям и поднимает градус эскалации с Вашингтоном.

Отложенный удар

Несмотря на то что турне главы иранского МИД носило в большей степени символический характер и было призвано подчеркнуть миролюбие Тегерана, Аракчи удалось усложнить реализацию израильского ответного удара. В первую очередь, через убеждение аравийских собеседников не предоставлять воздушное пространство под "израильские авантюры" - под предлогом продолжения разрядки.

Саудовская Аравия и Катар до этого и без того не слишком активно вовлекались в противостояние с Ираном, несмотря на усилия Вашингтона и Тель-Авива, а теперь едва ли захотят собственноручно портить отношения с Тегераном.

Во-вторых, иранский министр невзначай навел арабских собеседников на мысль вынести обсуждение проблемы палестино-израильского урегулирования за рамки региона. В частности, Саудовская Аравия вынесла эту тему в качестве "хордовой" для первого саммита Европейский Союз - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, который стартует 16 октября.

политика
Результаты иранского удара показали, что Израиль не вынес уроков

Учитывая, что Королевству как основному апологету "альтернативной" модели урегулирования необходимо как можно дольше удерживать статус-кво в регионе, израильские силы не получат поддержки как минимум до конца саммита.

Наконец, внезапная дипломатическая активность Тегерана застала врасплох США.

После визитов Аракчи в Вашингтоне "взяли паузу" для обсуждения дальнейшей стратегии действий в отношении Ирана. Для Белого дома важно сохранить выбранный курс на поддержку Израиля, одновременно не уязвив ближайших аравийских партнеров.

При этом израильтяне трактуют результаты поездки Аракчи по-своему. Израильские чиновники и пресса в один голос твердят, что Тегеран не смог добиться каких-либо значимых результатов в диалоге с аравийцами, и "лишь создал видимость". Правительственная миссия, по их мнению, вернулась ни с чем.

Более того, Иран якобы передал США через одного из аравийских посредников информацию, что не станет отвечать в случае ограниченной израильской атаки "по определенным целям".

Однако последний тезис можно считать скорее самоуспокоением, нацеленным на подготовку общественности к новому витку эскалации.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729076880


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов о 4% ВВП: Рост экономики обеспечен развитием отраслей ненефтяного сектора. Это результат диверсификации. Нужно удвоить усилия
- Президент Армении посетил Мажилис
- Внедрение водосберегающих технологий, увеличение площади орошаемых земель: в Правительстве рассмотрели итоги вегетационного периода
- Олжас Бектенов обсудил с Премьер-Министром Пакистана Шахбазом Шарифом наращивание торгово-экономического сотрудничества
- Кадровые перестановки
- Глава МИД Казахстана совершил визит в Люксембург
- Бизнес-делегация Демпартии "Ак жол" работает в КНР
- МВД: В Шымкенте проведены задержания криминальных группировок
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  