Захар Прилепин: "Если я сдам медкомиссию, то вернусь в строй и поеду туда, куда направят"

14:22 16.10.2024 Захар Прилепин - "Комсомольской правде": Что происходит в зоне спецоперации и как уберечь наших детей в тылу от вербовки СБУ

Захар Прилепин - о бойцах СВО: "Не деньги определяющее. Туда идут настоящие патриоты"



Иван ГРАЧЕВ

Иван ПАНКИН

Валентин АЛФИМОВ



Писатель Захар Прилепин на радиостанции "Комсомольская правда"



Что происходит на передовой и как уберечь наших детей в тылу от вербовки СБУ. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал известный писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин.



МЕНЯ ЗА ТРИ ЧАСА СШИЛИ ЗАНОВО



- Захар, как только мы объявили об интервью с вами, нас забросали вопросами - как ваше здоровье после покушения?



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- Спасибо, дорогие, родные, добрые люди. Удивительно, но я практически не ощущаю последствий тех многочисленных травм. То есть, я пока не могу бегать, потому что, прошу прощения, из ноги был вырван такой кусок, что все думали, у меня ее не останется. Но мой удивительный доктор Голенков, который получил на днях звание Заслуженного врача России, совершил невозможное. Он эту ногу мне пришил обратно.



Как было: меня подорвали, привозят в больницу, об этом докладывают на самый верх, начинает волноваться такая пирамида начальства – кто возьмет на себя операцию… и начинается перекладывание ответственности – давайте мы в Москву его привезем, давайте консилиум соберем, давайте еще что-то. А я там лежу весь разломанный на части и мой врач Голенков, как только услышал эти разговоры, сказал: закройте дверь в операционную и скажите, что до меня не дозвонились. Все. И закрылся со мной на три часа, и всего меня сшил. То есть, то, что успел сшить, сразу сшил, потом еще было три или четыре операции. Я уважаю людей, которые берут на себя ответственность, невзирая ни на что. Он профессионал абсолютного уровня.



- Есть ли новые подробности покушения на вас? Террористу на днях дали пожизненный срок. Вы этим удовлетворены?



- Я ничем удовлетворен не буду, потому что, потеряв своего товарища (при взрыве машины с Прилепиным погиб его водитель-охранник. - Ред.), мне что пожизненное, что не пожизненное… Мне несколько раз предлагали прийти на суд, но жалко времени. Я живу со своими собаками, которые меня целый год не видели, пока я лежал в больнице, как сироты, дожидались и дождались. И у меня была с ними совершенно потрясающая встреча – они просто не отходили от меня. А тут я брошу их и опять поеду к этому упырю (покушавшемуся. - Ред.)? Там выясняются подробности, которых я не знал. У него был напарник, его тоже ищут. Помимо противотанковых мин, у него было еще огнестрельное оружие. Но, я думаю, те, кто с ним контактировал, они давно уже не в России, искать их можно будет только после победы.



СБУ ВЕРБУЕТ НАШИХ ДЕТЕЙ



- ФСБ выявила, что Киев готовит у нас в тылу молодежные банды диверсантов, наши подростки ведутся на переписку в интернете с СБУ и потом кидают что-то зажигательное куда-то, получают за это сроки.



- Этот феномен надо изучать внимательно. Мы, конечно, лишний раз это не популяризируем. Очень серьезную часть, я вас уверяю, мы не узнаем даже из новостей, потому что террористов либо превентивно ловят, либо не хотят лишний раз волновать население. И мы только догадываемся, что если что-то у нас "случайно" горит, это на совести наших доморощенных горе-диверсантов.



- Что с этим делать?



- Нужна социология. Кто их кумиры, какие у них взгляды? Потому что сам процесс их вербовки вызывает полную ошарашенность. Их же вербуют за 5, за 15 тысяч рублей. Вот мой убийца должен был получить 20 тысяч долларов – ну, смешная какая-то сумма за такое злодейство. Может, ему деваться было некуда, он сидел на крючке и не мог соскочить? А эти подростки учатся в школах с нашими детьми, и вдруг за 5 тысяч рублей идут поджигать что-то.



- Уже и 5 миллионов, появилась цифра, предлагали…



- На самом деле, конечно, не дадут. Покажите мне человека, которому СБУ дала 5 миллионов! Когда я служил на Донбассе в ополчении, погиб комбат Гиви - Михаил Толстых. У него была девушка, ее завербовали, она стала украинским шпионом. Пришла к нему, заложила взрывчатку, ушла. Мы бросились ее искать, а она уже умчалась на Украину. И самое смешное - ей обещали те же 20 тысяч долларов, но дали 10 и отправили в Турцию. А вторую часть суммы не вернули. То есть, они кидают всех… Поэтому никаким подросткам в России, конечно, 5 миллионов не дадут никогда в жизни. Обманут.



Я повторю – надо смотреть - какие у этих подростков взгляды? Думаю, чаще всего радикальные. Возможно, неоязыческие, всякая арийская туфта. Это такой коктейль, который в головы заливают молодым людям, а мы мало обращаем на это внимания.



Это нечего скрывать, на самом деле. Чего скрывать-то? Мы должны понимать, с чем работать. Где зона риска... Как правило, интеллигенция городская редко способна к террору. А способны ребята, которые на спорте, мечтают быть штурмовиками.



- Может, просто от бедности? Или в семьях неприемлемые разговоры велись.



- Это да, возможно. То, что у нас, как и везде, есть небогатые семьи, не может быть причиной террора. Они же все не идут в террористы. Я думаю, идеологическая подкладка там всегда присутствует. Они заходят на какие-то сайты, смотрят какие-то ролики. Это все легко просчитывается.



НУЖНА ЛИ НАМ ОДЕССА И ХАРЬКОВ



- В зоне риска еще переехавшие к нам с Украины, которых СБУ может шантажировать их родней… Как с этой напастью бороться?



- В ополчении мы знали, что примерно в трех из четырех подразделениях есть украинский агент. И даже более-менее понимали, кто. И начинали за ним присматривать. Но не убирали. Иначе завербуют другого, которого тоже придется вычислять. Потому что 50% ополчения имели родню на той стороне. Как это происходит? Человеку оттуда звонят и говорят – у нас на подвале твоя сестра или мама, папа. Ты просто пойди и сфотографируй крыльцо приемной главы ДНР Захарченко. Он думает – ну, крыльцо, ну, фигня… А потом еще что-то сфотографируй, и еще… а через пять фотографий он понимает, что уже предатель и это кошмар. А другие – не понимают. И все, они садились на этот крючок и с него не соскакивали.



Мы сейчас миллионы получили новых граждан, связанных с Украиной. Представляете, какая это база огромная? Надо с каждым из них работать. Культурно, умно, аккуратно. Думаю, без наших советов компетентные люди знают, как это делается.



- К гражданам с освобожденных территорий нужен особый подход?



- Надо понимать, какой стресс люди переносили десять лет. Потому что иногда мы слышим: "Мы их взяли, они должны быть рады…" Нельзя так говорить! И чем дольше мы разбираемся с гражданами, которые вошли в состав России, тем дальше от нас те, кто еще не вошел. Условные Харьков или Одесса, где людей, которые нас еще ждут, поверьте, по-прежнему много. Они точно нас ждать уже бросят, если мы сейчас зафиксируемся, на этих границах и скажем – дальше не пойдем. Тогда даже русская Одесса поднимет руки - все, теперь я хохол.



- Вы за то, чтобы идти до конца?



- Я за то, чтобы регионы, которые очевидно пророссийские и имеют высокие шансы легко к нам адаптироваться – это Харьков, Николаев, Одесса, плюс-минус левобережье Днепра, мы просто не оставили на произвол судьбы, на поругание и полную дерусификацию. Там миллионы людей, русские города и русские пространства. Наш президент уже говорил, что, возможно, надо было делать все это сразу в 2014 году. Я не хочу потом когда-нибудь себе признаться, что в 2024 году мы практически додавили украинскую армию, но не сделали это, потому что начали мирные переговоры. Надеюсь, это без нас понимают. И разберутся.



- А есть ли для этого консолидации в наших политических верхах?



- Есть один пример. Я никогда не говорил об этом для большой аудитории, но сейчас скажу. Рассказывают, что накануне принятия судьбоносного решения по Крыму, наш президент провел большое совещание с главными чиновниками. И говорил – вот мы размышляем над возможностью вернуть Крым… И все высказались против. Ну, кто-то воздержался, кто-то сказал, что это невозможно, не вытянем. И тогда президент сказал – я все понял, возвращаем Крым.



- Смешно.



- Да. Поэтому все сложности – ерунда на самом деле. Если есть человек, который решает вопросы. И после этого все чиновники говорят – да, да, я тоже этого хотел, я об этом мечтал.



СЕГОДНЯ НЕТ ОЩУЩЕНИЯ, ЧТО НА ФРОНТЕ У НАС ЧТО-ТО РУХНЕТ



- Захар, есть батальон, в котором вы числитесь…



- Полк.



- Даже полк. Что в нем говорят о том, как сегодня идет СВО?



- Она идет в разных местах по-разному. Я ушел на больничный с должности зама командира полка "Оплот" и есть еще спецподразделение "Родня" в составе интербригады "Пятнашка", которое я курирую, которое сам создал. То есть, у меня два подразделения, которые работают на разных направлениях. У нас есть потери (не скажу, какие и где), но ребята рубятся, им тяжело. Впервые мы зашли на Харьковское направление, на те территории, которые мы сейчас отбиваем – Купянск, Балаклея, еще весной-летом 2022 года. Тогда было понятно, что сейчас рухнет просто Харьковский фронт. Мне бойцы докладывали, я сам видел, я про это писал, что у нас там беда… Меня обвиняли, что развожу панику. А когда все произошло, никто из этих людей не извинился. Они начали с новой силой атаковать, типа, заткнись, плох тот, кто не любит родину в тяжелую годину. То есть, демагогия не прекращалась. Так вот. Сейчас такого нет. Там, где стоят мои подразделения, нет ощущения, что рухнет хоть что-то. Хотя, конечно, тяжело.



У меня есть еще гуманитарный фонд, который работает с весны 2014-го, есть люди, которые мне помогают, в том числе, и богатые, банки целые. И мои ребята неплохо обеспечены. Транспорт, средства защиты и все остальное.



- А как живут соседние подразделения?



- Конечно, всегда чего-то не хватает. Потому скажу людям, которые участвуют в сборах, помогают военкорам и волонтерам, - не бросайте это, пожалуйста. Пока еще рано бросать. Каждый ваш рубль в прямом смысле может спасти жизнь бойцу. Но будьте внимательнее. Я знаю много людей честных, вкалывающих и не улетающих с фронта. Но знаю и нескольких очень известных, которые хорошо говорят, но я никогда за 10 лет не видел никого, кто получил бы из их фонда хоть рубль. Смотрите, как идут ваши деньги и куда приходят.



Что происходит на передовой и как уберечь наших детей в тылу от вербовки СБУ. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал известный писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин



ПРО АРЕСТЫ ГЕНЕРАЛОВ



- Что скажете о посадках некоторых генералов, отвечавших за снабжение армии?



- К несчастью для них, у нас президент, который все видит. Он просто не рубит шашкой с плеча. Но у него все в папочках лежит, ему приносят всю информацию. Теперь уже стало понятно – какие бы вы ни занимали командные высоты, с кем бы ни дружили, это ничего не значит. Поэтому о Боге думайте. Облажались? Ну, так продавайте свой особняк и сами везите в своей машине все те вещи, которых из-за вас не хватает на фронте. На самом деле, я периодически удивляюсь, почему люди так не делают? Вот я тоже известный человек – мне не западло сесть в машину, взять "птичек" (дроны. - Ред.), формы, доехать до фронта и раздать. Что вам-то западло? Тем более, если ты большой генерал, ты можешь сразу 30 машин заполнить и приехать. Что тебе мешает? Чего вы так осатанели от собственной значимости? Сядешь в камеру - сразу поймешь цену этой значимости.



- Есть и обратное мнение: правильно ли, что мы вот так начинаем косой генералов вычищать…



- Ну, не косой… В Минобороны у меня много товарищей, знакомых. Когда я там выступал, в зале сидело 500 генералов, а пошли по делам только 10. Значит, 490 нормальные мужики оказались. Ну, так всегда и было, если смотреть историю России. Я недавно писал книгу "Шолохов незаконный", всем рекомендую. Там эпизод. Накануне Великой Отечественной восстановили казачьи части, казаков реабилитировали. И вот Шолохов приезжает с Дона, а там казакам пригнали табун коней. А седел нету. А им надо в атаку. За это тогда вообще могли грохнуть прямо тут же тебя… Или когда на Невскую битву поехал князь Александр, при нем было всего 40 воинов, ну, совсем ничего. Может, он и 400 хотел собрать, да остальные потерялись или их не смогли обрядить…



Почему это характерно для современной России? Президент у нас человек милосердный, он решил, что давайте Россия поживет так хорошо, как ни жила никогда. Люди будут ни о чем не париться, ездить по заграницам. И это стало нашей негласной идеологией. Мы впали в такое расслабление не по зловредным причинам. Просто мы решили, что раз у нас ядерное оружие, к нам не сунутся. А потом вдруг выяснилось, что все это временно. Что жизнь в мобилизационном режиме это как раз норма, а расслабленный режим – пятиминутка, которую мы будем еще не раз вспоминать. Возможно, больше такого времени, которое было с 2004-го по 2014-й и не будет. В истории России это останется самым сытым и спокойным периодом. И все будут говорить – неужели мы жили в это время?



Писатель Захар Прилепин



ПАПОЧКИ НА СТОЛЕ ПРЕЗИДЕНТА



- Вы сказали про папочки на столе президента. А правду ли приносят чиновники в этих папочках?



- Понимая, что такое наш президент, было бы крайне нелепо с их стороны подавать ему неверную информацию. Башку за это снесут очень быстро. Поэтому они работают очень качественно. Я думаю, у президента давно никаких иллюзий нет, он прекрасно понимает, что любой человек создан из глины, он всегда немножко лажает, немножко косячит и немножко подворовывает, тем более, это Россия. Хотя не только в Россию воруют. В США и Европе чудовищная коррупция. Тем не менее, он смотрит просто на сбалансированность системы. Если она более-менее справляется с задачами, он ее не трогает. Перестает справляться, тогда наказывает.



Писатель Захар Прилепин в редакции "Комсомольской правды"



СОБИРАТЬ ЛИ ТРЕВОЖНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК



- То, что с началом СВО выяснилось, что в армии многого не хватало и это пришлось наверстывать, вас не удивило?



- Я не скажу, что прямо потрясен. Потому что если в войсках не хватает каких-то вещей, это означает, что и в доктрине нашей военной была ошибка. Мы сами себя убедили, что как в Сирии, как на Северном Кавказе, малыми силами будем решать малые задачи и выключать из розетки небо. Спецназы будут заезжать и все разруливать. Зачем тогда нужна миллионная армия, уже никто так не воюет… А потом выяснилось - ни черта! Это первое.



Второе. Чрезмерность наших доходов – нефтяных и газовых – и состояние общества полурасслабленное, которое было в сытые нулевые, даже в десятые годы. Мы не заставили себя после 2014 года включить мобилизационный режим - вот это меня волнует гораздо больше, чем аресты генералов. С Минобороны все понятно. Это не какой-то гриб взял и вырос, красный такой, посреди цветущей поляны. Это часть общества, оно связано с экономикой, с образованием, со всем связано, и вписано в нашу систему. Очень убежденную в том, что у нее все под контролем. И то, что взгляд строгий президента пал на Минобороны, это лишь потому, что оно отвечало за решение задачи. Если бы задачу под Киевом и Харьковом решало любое другое министерство, туда бы пал этот строгий взгляд и там обнаружились бы, возможно, даже вещи похуже. Поэтому фокусировка на одном министерстве уводит нас от главной проблемы - мы слишком расслаблены. Мы слишком не готовы к возможности Третьей мировой войны. А должны быть готовы включиться на раз – и отыграть эту историю. Не только президент своей гениальной выдержкой должен отыгрывать за все общество и говорить, что у нас доктрина, сейчас мы ее поменяем и враг будет иметь дело с нашей ядерной дубиной. У нас общество должно тоже подтягиваться до президента. Мало одного его строгого взгляда на наших Западных партнеров.



- А что значит "общество должно быть готово"? Тревожный чемоданчик собрать?



- Это не тревожный чемоданчик. Это понимание задач, стоящих перед страной. Вот у меня один из детей сменил школу. А в новой школе собирают родителей и говорят – мы готовим детей к взрослой, ответственной жизни, поэтому у нас сбор на собак. И моя жена отвечает – все прекрасно, молодцы, но вообще вы понимаете ситуацию, в которой мы живем? У нас страна воюет. Какой сбор на собак? На собак надо просто собирать всегда, это нормально. Но у нас дети должны понимать, что в Курске их сверстники могут в плену находиться, а могут стать беженцами… Не говоря уже про Донбасс. О чем вы говорите? А в школе просто много обеспеченных пап и мам. И учителя, поговорив с одним, с другим, поняли, что это непопулярно среди родителей, которые несут деньги в эту школу… Вот о чем разговор. Не про тревожный чемоданчик, а о том, что у нас говорят: "Ты чего, зэтник, ватник?"



Есть один крупный банк, который мне помогает. И там есть человек, который просто взял и устроился волонтером в мою группу и две недели катался по всем передовым… Я к нему пришел в гости и говорю – а как ты… Он – ну, конечно, многие смотрят косо… Но так как он руководитель, помалкивают. То есть, даже структура, которая управляема этим человеком, ее тоже треморит немножко. Вот о чем я говорю.



ИДУТ ВОЕВАТЬ ЗА ДЕНЬГИ ИЛИ ЗА РОДИНУ



- Есть расхожее мнение. Те, кто хотели воевать, ушли на СВО в 2022 году. А сейчас идут за длинным рублем.



- Все, кто так рассуждает, давайте дадим вам длинный рубль и тоже сходите… Человек – если не законченный оптимист, он понимает, что можно оттуда не прийти. Не деньги определяющее. Все равно идут туда настоящие патриоты. А то, что за это им еще и платят, очень хорошо. В свое время, когда у нас шла операция на Северном Кавказе, я был в ОМОНе и мы тоже ездили туда за длинным рублем – нам платили нормальные деньги за командировки.



- В 90-е, вроде нигде никому не платили особо.



- Да нет, платили. Пацаны приезжали и покупали себе машины, тогда это было круто. Но все равно это был поход такой – то ли вернусь, то ли нет. И очень многие ребята не ездили. Всегда хватало желающих внутри отряда – одни ездили по 5-10 раз, а другие - никогда. Потому что, как один боец сказал – смерть такая вещь, с ней не шутят. И ему никто не предъявлял. Воевать страшно.



УРОКИ КУРСКА



- Вы были в Курской области после вторжения?



- Нет, я не выезжаю никуда. Если я сдам медкомиссию, то вернусь в строй и поеду туда, куда направят. У меня работают там мои подразделения. Но приезжать туда в гражданском обличии и что-то инспектировать – нелепо. Работаешь – так иди и работай. А не работаешь, так сиди, выздоравливай. Меня просто мои офицеры не поймут, скажут – чего ты ездишь туда-сюда, иди домой и расхаживай ногу.



- Какие уроки из этого нападения мы должны вынести?



- Я не буду заклинания повторять про какие-то уроки. Потому что вывод должен быть один. Пока не снесена Киевская власть как таковая, все эти проблемы неистребимы. Курск, Белгород, беспилотники, летящие на полстраны, теракты в наших городах – пока в Киеве сидят эти персонажи, все эти вещи не снимутся, не надо себя обманывать. Источник - КП

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