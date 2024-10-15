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Президент Ш.Мирзиеев анонсировал запуск "промышленного треугольника" в Ташкентской области
15:42 16.10.2024

В городах Ангрен, Алмалык, Ахангаран, Пскентском и Ахангаранском районах будет реализована программа "промышленный треугольник", сказал президент Узбекистана. По его словам, производство на основе кооперации и кластера между районами позволит сократить транспортные расходы и себестоимость продукции.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 15 октября на совещании в Алмалыке обсудил текущее развитие Ташкентской области и перспективные задачи.

Ташкентская область занимает первое место в республике по количеству районов и городов. В государственных учреждениях региона работают около 10 тысяч человек. В 1025 махаллях насчитывается 6123 члена "махаллинских семерок". Отмечалось, что это достаточная сила для развития городов и сел, повышения уровня жизни населения, задействовав внутренние возможности.

Кроме того, выявлены возможности привлечения дополнительно 13 млрд долларов инвестиций, создания 500 тысяч рабочих мест и поступления в бюджет 3,5 трлн сумов. По его словам, для превращения этих возможностей в результат будут подписаны отдельные решения по каждому из 22 районов и городов.

Доля городов Ангрена, Алмалыка, Ахангарана, Пскентского и Ахангаранского районов в промышленности области составляет 50%. Они расположены рядом и богаты запасами сырья. Президент указал, что для организации производства в этих городах и районах на основе кооперации и кластера будет реализована совершенно новая система - программа "промышленный треугольник". Создание этой программы в течение месяца поручено вице-премьеру Жамшиду Ходжаеву.

Например, на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате ежегодно производится 600 тысяч тонн "огарка" - добавочного компонента к железной руде. Ахангаранский район и город Ахангаран, а также три цементных завода в Пскенте используют этот компонент в производстве.

Отмечалось, что кооперация между районами позволит сократить транспортные расходы на 20−30%, а себестоимость продукции - на 5−10%.

В прошлом году в Ангрене начал работать завод по производству каолина мощностью 110 тысяч тонн, что стимулирует развитие производства керамики, фарфора и сантехники.

жамшид ходжаев, промышленность, промышленный треугольник, ташкентская область, шавкат мирзиеев

В районах, входящих в "промышленный треугольник", можно реализовать еще 7 проектов на сумму 120 млн долларов по производству керамогранита, керамической плитки и фарфоровых изделий, заявил президент.

В Пскентском районе в 500 домах можно наладить художественную отделку фарфора, а в Ангрене можно увеличить мощность картонного завода в 1,5 раза и организовать производство упаковки для керамических изделий.

На площади 488 га вдоль дороги А-373 в Пскенте строится промышленный город - Новый Пискент. Здесь можно реализовать 44 проекта в течение двух лет.

За счет инвестиций в 40 млн долларов планируется вдвое увеличить производство ксантогената, необходимого для разделения металлов в руде, что полностью покроет потребности Алмалыкского ГМК в этой продукции и обеспечит экспорт на сумму 20 млн долларов, сказал глава государства.

АГМК также закупает продукцию на 9 трлн сумов в год. Отмечалось, что это большая возможность для 5 близлежащих городов и районов, входящих в "промышленный треугольник", и снижения импорта комбината на 25 млн долларов в 2025 году.

В целом в зоне "промышленного треугольника" работают 1100 предприятий. За счет новых проектов их количество, как ожидается, увеличится до 1500 в течение 2−3 лет.

Шавкат Мирзиеев поручил создать три крупных логистических центра на сумму 50 млн долларов в Ангрене, Алмалыке и Ахангаранском районе для этих предприятий в следующем году.

Хокимам областей, районов и городов поручено запустить 230 проектов на сумму 1,3 млрд долларов в рамках программы "промышленный треугольник", что позволит создать 13 тысяч высокодоходных рабочих мест, из которых не менее 5000 должны быть заняты представителями малообеспеченных семей.

Глава государства указал, что до конца года можно довести объем иностранных инвестиций в Ташкентской области до 2 млрд долларов, экспорта - до 1,5 млрд долларов, завершить 661 проект и создать 30 тысяч новых рабочих мест.

В Ташкентской области планируется разработать трехлетнюю программу по расширению локализации в машиностроении и усилению кооперации с "Узавтосаноат", Навоийским и Алмалыкским горно-металлургическими комбинатами.

На совещании президент также отметил, что Ташкентский район должен стать основной базой строительства жилья для жителей Ташкентской области. Он сообщил, что предприниматели планируют построить экопарк, аквапарк, жилые дома и другие объекты. Бизнесу в Ташкенте предложат переместиться на недостроенные объекты области.

Шавкат Мирзиеев сообщил об увольнении двух первых заместителей хокима Ташкентской области - за недостатки в сельском хозяйстве и трудоустройстве населения. Ботир Алимбеков занимал этот пост с начала года, а Эркин Мухитдинов - чуть меньше пяти месяцев.

Источник - Газета.Уз
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729082520


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