В Ливане подтвердили применение израильской армией кассетных снарядов

18:32 16.10.2024 Совершили разрыв: в Ливане подтвердили применение ЦАХАЛ кассетных снарядов

Какие долгосрочные последствия грозят мирному населению



Альберт Калашян



В результате применения израильской армией кассетных снарядов при бомбардировках южного Ливана есть пострадавшие, рассказали "Известиям" в минздраве республики. "Хезболла" 13 октября обвинила ЦАХАЛ в использовании этого вида снарядов при ударах по населенным пунктам. Ранее израильские силы неоднократно уличали в применении боеприпасов с белым фосфором, что запрещено международной конвенцией. Какую опасность несут такие виды оружия для будущего пострадавших районов - в материале "Известий".



Армия Израиля использует кассетные снаряды



В минздраве Ливана подтвердили "Известиям" сообщения о том, что израильская армия использовала кассетные снаряды при бомбардировке юга страны. В результате применения этого вида оружия есть пострадавшие среди гражданских.



- К сожалению, в больницы прибывают мирные жители, получившие на юге Ливана тяжелые ранения от кассетных снарядов. Мы заявляем, что приоритет в настоящее время - прекращение огня и окончание войны, - рассказал "Известиям" директор департамента медицинского обслуживания минздрава республики доктор Джозеф Эль-Хелу.



13 октября ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что израильские войска применили кассетные боеприпасы при бомбардировках поселков Ханин и Эт-Тейри на юге Ливана.



"Известия" направили запрос в израильскую армию, но в ЦАХАЛ заявили, что не комментируют эти сообщения.



Представитель ливанского минздрава добавил в беседе с "Известиями", что в стране опасаются возможных инцидентов с использованием израильской армией неизвестного дыма, от которого уже пострадали миротворцы ООН.



Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) 13 октября заявили, что израильские войска, вторгнувшись на базу миссии, сделали несколько выстрелов, после чего появился дым, из-за которого у 15 миротворцев диагностированы раздражение кожи и желудочно-кишечные заболевания.



Этот вид оружия представляет собой серьезную угрозу для гражданского населения, так как кассетные снаряды часто не срабатывают сразу и остаются опасными долгое время после окончания боевых действий. Поэтому наибольшие риски фиксируются при их использовании в густонаселенных районах.



- Кассетные боеприпасы - это заряды, снаряженные большим количеством разрывных суббоеприпасов. Эти бомбы, прежде чем достичь земли, разделяются на несколько снарядов, которые взрываются. Чаще всего целями становятся скопления людей. Это вызывает большое число человеческих жертв, - пояснил "Известиям" ливанский бригадный генерал в отставке Джордж Надер.



Из-за долгосрочной угрозы гражданскому населению такие снаряды запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам, принятой в мае 2008 года. В настоящее время к конвенции присоединились в общей сложности 124 государства, из которых 12 подписали ее, но пока не ратифицировали. Израиль отказался от подписания документа.



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Бывший координатор ливанского правительства с миротворческими силами ООН бригадный генерал Мунир Шехаде сообщил, что ЦАХАЛ применяет те же виды кассетных боеприпасов, которые использовала Украина против России, а поставщик этих снарядов - США. Он добавил, что сейчас с юга Ливана бежало около 1,3 млн человек. Когда они вернутся, ливанская армия начнет распространять рекомендации, как обеспечить безопасность, находясь рядом с неразорвавшимся снарядом.



Во Второй ливанской войне 2006 года Израиль использовал боеприпасы, которые взрывались при контакте с человеком. Тогда миллионы таких снарядов были сброшены к югу от реки Литани. В результате от этого вида оружия пострадало большое число фермеров и домашнего скота. Ливанская армия и ВСООНЛ фиксировали тысячи случаев детонации кассетных снарядов.



Справка "Известий"

Именно за реку Литани "Хезболла" должна была вывести свои силы в соответствии с резолюцией СБ ООН 1701. Официально Израиль продолжает настаивать на этом. Министр иностранных дел государства Исраэль Кац ранее заявлял, что Совбез ООН должен добиться полного выполнения резолюции 1701 и гарантировать, что между приграничной зоной и рекой Литани нет вооруженного персонала и вооружений, кроме тех, которые принадлежат правительству Ливана и временным силам ООН (ВСООНЛ).



Осколочные ранения, вызванные кассетными снарядами, могут иметь серьезные медицинские последствия, включая инвалидность и необходимость длительного лечения. Кроме того, использование таких боеприпасов способно нанести ущерб инфраструктуре, включая дороги, здания и системы водоснабжения, что затрудняет восстановление региона.



- Основная цель Израиля сегодня - выдавить жителей юга Ливана и лишить их возможности вернуться. Снаряды, которые мы видим взрывающимися, когда ЦАХАЛ говорит, что он попал в тайники с оружием и взрывчаткой на юге Ливана, представляют собой не что иное, как кассетные бомбы, те же самые, которые украинские силы использовали против некоторых российских объектов, - рассказал "Известиям" военный эксперт, офицер ВС Ирака в отставке Сейф Раад.



По его словам, эти кассетные снаряды реагируют на движение, температуру воздуха и еще несколько факторов.



Последствия применения ЦАХАЛ белого фосфора



- Помимо этого, есть пациенты, пострадавшие из-за использования Израилем белого фосфора. Конечно, это оружие запрещено на международном уровне, - добавили в беседе с "Известиями" в минздраве ливанской республики.



Посол РФ в Нидерландах, постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин 14 октября сообщил, что члены ОЗХО серьезно обеспокоены использованием Израилем белого фосфора.



Стоит отметить, что такие боеприпасы запрещены дополнительным протоколом 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года - их нельзя применять в случае опасности для гражданских лиц. Министр окружающей среды, координатор Центра чрезвычайных ситуаций Ливана Насер Ясин ранее заявлял, что развитие в стране сельскохозяйственного сектора практически остановилось из-за бомбардировок и пожаров, вызванных использованием белого фосфора. По данным местных СМИ, Израиль использовал его во время недавних обстрелов Бейрута.



- Израиль применил кассетные снаряды в 2006 году. Также применялись фосфорные бомбы. Фосфор - это вещество, которое вызывает ожоги или удушье, раздражение верхних дыхательных путей, инфекции легких. Белый фосфор сжигает все, до чего доходит, особенно растения, отравляет почву и даже водные пути. Израиль использовал и продолжает использовать его в южном Ливане, не соблюдая международное право, - сказал генерал в отставке Джордж Надер.



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В июне 2024 года правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что Израиль с октября 2023-го использовал боеприпасы с белым фосфором по меньшей мере в 17 муниципалитетах на юге Ливана, в пяти он применялся в густонаселенных жилых районах.



- Белый фосфор используется для поддержки военных сил на земле. Он может действовать как дымовая завеса днем и ночью, скрывая видимые перемещения войск. Он также сбивает с толку инфракрасные радары и системы слежения за вооружениями, - сказал Сейф Раад.



Он также отметил, что одиночный снаряд, несущий белый фосфор, убивает все живое на расстоянии до 150 м.



Еврейское государство, в свою очередь, утверждает, что задействует белый фосфор исключительно для создания дымовых завес, а не для нападения на гражданских. Армия обороны Израиля строго соблюдает правила использования оружия, и применение белого фосфора в городских районах разрешено только в "определенных исключительных случаях".



Газета Financial Times сообщила со ссылкой на спутниковые снимки, что регулярные обстрелы Израилем объектов "Хезболлы" с применением снарядов с белым фосфором сделали приграничную зону между Ливаном и Израилем непригодной для проживания. По информации издания, удары ЦАХАЛ нанесли ущерб не только членам шиитского движения, но и гражданской инфраструктуре, включая жилые дома и сельскохозяйственные угодья.



Ситуация на ливано-израильской границе обострилась 8 октября 2023-го. "Хезболла", поддерживающая палестинское движение ХАМАС, заявила, что ее атаки не прекратятся, пока Израиль продолжает свою агрессию в отношении сектора Газа. С 1 октября этого года ЦАХАЛ начала наземную операцию в Ливане, чему предшествовали взрывы средств связи сторонников шиитского движения 17 и 18 сентября. Кроме того, израильская армия ликвидировала большую часть высших военных руководителей "Хезболлы", включая ее лидера - Хасана Насраллу. Источник - Известия

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