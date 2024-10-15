Запад ввел Ирану новые санкции за передачу России баллистических ракет

19:35 16.10.2024 Коллективный ответ Ирану: Запад ввел новый пакет санкций

Тегеран обвинили в якобы передаче России баллистических ракет



Ксения Логинова



Евросоюз решил наказать Иран очередными ограничительными мерами, несмотря на призывы новых властей к нормализации отношений. Причиной стали якобы поставки Москве баллистических ракет. США также ввели новые санкции против иранского нефтяного сектора и обвинили Тегеран в подготовке убийства кандидата от республиканцев, бывшего президента США Дональда Трампа. Несмотря на это, РФ и Иран планируют завершить оформление соглашения о стратегическом партнерстве. Подробности - в материале "Известий".



Новые ограничения



ЕС вводит новые санкции против Ирана из-за якобы "поставки России баллистических ракет", сообщает агентство DPA со ссылкой на дипломатов Евросоюза. По его данным, об этом стало известно после решения глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге. Особо подчеркивается, что ограничительные меры должны коснуться "компаний, учреждений и лиц, которые причастны к производству и поставке этого оружия".



В частности, бизнесу больше не разрешат вести дела с компаниями и физлицами, в отношении которых вводятся санкции, их въезд в ЕС будет запрещен, а активы в Европейском союзе заморожены.



В список вошли лица и организации, ответственные за разработку БПЛА, ракет и связанных с ними технологий. Под санкции также попали три иранские авиакомпании - Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air, две закупочные фирмы и две компании, которые занимаются производством топлива, используемого для запуска ракет и снарядов.



Помимо этого, ограничения введены в отношении заместителя министра обороны Ирана, чиновника спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, иранского военного атташе в России, главы Центрального штаба КСИР "Хатам аль-Анбия", командующего Космическим подразделением аэрокосмических сил КСИР и управляющих директоров компаний Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA) и Aerospace Industries Organization (AIO).



Агентство утверждает, что ЕС не раз предупреждал Тегеран. При этом как Иран, так и Россия категорически опровергают версии о якобы поставках иранских вооружений Москве для их применения в украинском конфликте.



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11 сентября глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна не поставляла Москве баллистические ракеты и что США и ЕС "полагаются на лживую информацию". За пару дней до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что "сведения СМИ о сотрудничестве двух государств в оборонной сфере не всегда соответствуют действительности".



Сближения с Западом не получилось



Санкционный режим Евросоюза в отношении Ирана за сотрудничество с РФ, а также "за поддержку вооруженных групп и организаций на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря" действует до 27 июля 2025 года. Как и другие ограничительные меры ЕС, его регулярно пересматривают и продлевают. Сейчас под санкциями находится свыше 20 физических лиц и организаций.



Помимо этого, давление на Иран усилили и США. Ранее в Минфине подписали указ о введении санкций против всех лиц, работающих в нефтяной и нефтехимической областях иранской экономики. Отмечается, что разработанные совместно с Госдепом ограничительные меры вводятся в связи с "чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США". Этим администрация стремилась ограничить возможности Тегерана в поддержке своих прокси в регионе.



В Вашингтоне такие шаги назвали "ответом Ирану на его ракетный удар по Израилю, нанесенный 1 октября".



Одновременно с этим в США все активнее раскручивают тему возможного теракта со стороны Тегерана на американской территории. В качестве одной из целей атаки называется кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп.



Поэтому его штаб запросил для защиты политика военную авиацию и ограничение полетов над митингами с его участием и его резиденциями.



Разыгрывает "иранскую карту" и кандидат от демократов Камала Харрис. Она пообещала в случае своей победы на выборах предоставить Израилю "все необходимое для защиты от Ирана и террористов, которых поддерживает Тегеран".



Харрис также заявила, что Иран "дважды атаковал Израиль".



Новый иранский президент-реформатор Масуд Пезешкиан вначале призывал к примирению и взаимодействию с Западом. Об этом он, в частности, заявлял на недавней сессии Генассамблеи ООН. Однако впоследствии был вынужден признать, что США и ЕС не хотят нормализации ситуации. Об этом он сказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Ашхабаде.



Пезешкиан добавил, что Иран планирует завершить процесс оформления договора с РФ о стратегическом сотрудничестве, которое должно произойти в ходе саммита БРИКС в Казани с 22 по 24 октября. Как пояснили российские власти, "процедуры, которые необходимы для подписания нового межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, практически завершены". Оно "станет важнейшей вехой в отношениях двух государств", отреагировало агентство IRNA.



Что думают эксперты



Востоковед, публицист, автор Telegram-канала "Восточные ворота" Андрей Онтиков в беседе с "Известиями" отметил, что "особой логики в действиях большинства стран ЕС не прослеживается".



- Скорее, тут играет роль принцип следования за вожаком, который находится за пределами ЕС, - это США. Брюссель не может идти вразрез с политикой, которую проводит Вашингтон. А США выбрали сугубо антииранский и антироссийский вектор, будь то события вокруг Украины или в контексте событий на Ближнем Востоке, - считает политолог.



По словам эксперта, складывается ситуация, при которой именно страны Европейского союза действуют против своих интересов.



- Санкции рикошетом бьют и по европейской экономике, потери оценивались в десятки миллиардов евро. О масштабах ущерба от этих санкций обеим сторонам можно будет судить по завершении конфликта, - полагает Онтиков.



Аналитик отмечает, что такой вектор задали Соединенные Штаты: "поменяется направление, поменяется и политика европейцев".



Научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований ИНИОН РАН Иван Глухов в разговоре с "Известиями" отметил, что "для элит современного Запада характерна глубокая идеологизация".



- За громкими словами о плюрализме мнений скрываются строжайшая дисциплина и самоцензура. Руководство отдельных европейских стран и представители европейских наднациональных структур все чаще оказываются неспособны осуществить тонкий анализ текущей международной обстановки и проявить гибкость, необходимую для осуществления успешных дипломатических маневров, - уверен политолог.



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По его словам, действия Тегерана, напротив, свидетельствуют об умении вести тонкую политическую игру, стремясь отстоять собственные интересы как в двустороннем формате, так на различных многосторонних площадках. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе своего выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН указал на готовность выстраивать отношения с Западом и призвал к прекращению боевых действий на Украине. Многие восприняли этот эпизод в качестве своеобразной декларации прозападного настроя иранского президента и представляемых им групп в руководстве страны, считает эксперт.



Однако последующие события продемонстрировали поспешность таких оценок.



- Тегеран продолжил конструктивный диалог со своими партнерами из числа государств не-Запада, в том числе и с РФ. Здесь следует отметить продолжение российско-иранских переговоров в энергетической сфере - речь идет о потенциальном создании газового и электроэнергетического хаба, - пояснил Иван Глухов.



Аналитик особо отметил, что президент Исламской Республики выразил надежду на подписание стратегического договора между Тегераном и Москвой на предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани 22–24 октября.



- Предположу, однако, что причинами введения санкций также могут быть различные опасения представителей ЕС: речь идет как о ракетном потенциале Ирана и союзных ему региональных структур, который был продемонстрирован в ходе ударов по территории Израиля, так и о возможностях Тегерана в области военного атома, - сообщил собеседник. Источник - Известия

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