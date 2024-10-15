 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Взорвем полуостров: Зеленский блестяще осуществил провальный азиатский план
19:38 16.10.2024

Кирилл Стрельников

Со вчерашнего дня западные СМИ и говорящие головы немного ошалело пережевывают новость о том, что власти Северной Кореи провели подрывы участков последних автомобильных дорог и железнодорожных путей, связывавших КНДР с Южной Кореей. Изначально об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на информацию Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Несмотря на то что граница между Кореями уже давно является источником разнообразных инцидентов, в этот раз подоплека взрывов выходит далеко за пределы региона и находится в совершенно другой части света. Чтобы разобраться в ситуации, требуется всего лишь призвать на помощь обычный календарь.

Напомним, что на период с 10 по 12 октября сего года была запланирована специальная встреча "партнеров Украины" на немецкой авиабазе Рамштайн. В саммите "контактной группы по Украине", состоящей из около 50 стран, предполагалось участие примерно 20 лидеров государств, в том числе президента США Байдена. Для нелегитимного президента Украины Зеленского встреча в Рамштайне означала последний шанс хорошенько напугать спонсоров и до окончания президентства Байдена вытребовать приглашение в НАТО и разрешение использовать западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории.

Шайка Зеленского, а также группа его поддержки из британцев и "ястребов"-американцев учли ошибки презентации "плана победы" в Вашингтоне, который был более чем прохладно встречен властями США, и вылезли из кожи, чтобы найти новые аргументы и громкие инфоповоды, которые смогут сломить тихое сопротивление Байдена и Шольца.

И инфоповод был найден.

Незадолго до этого в западных СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты и их союзников все больше беспокоит интенсивность, с которой Россия углубляет сотрудничество с Китаем, Ираном и КНДР.

Американцев беспокоит Северная Корея? Отлично!

И совершенно случайно 3 октября со стороны Южной Кореи на северокорейскую территорию был запущен беспилотник, разбрасывающий антиправительственные листовки, что, естественно, вызвало у руководства страны остро негативную реакцию и соответствующие заявления.

Прямо на следующий день, 4 октября, для раскачки северокорейской темы в издании The Times появился объемный материал, в котором утверждалось, что Северная Корея передает России на нужды СВО около трех миллионов снарядов в год - это составляет "половину от объема снарядов, используемых Россией на Украине", что сильно помогает российскому наступлению на востоке страны.

Через несколько дней, 8 октября, министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен заявил, что "КНДР может направить своих военных на Украину для оказания помощи России" и что "возможное вмешательство Северной Кореи в конфликт на Украине может стать серьезным вызовом". Кроме того, он сообщил (без подтверждений), что имеются данные о потерях среди военных КНДР, якобы присутствующих в зоне проведения СВО.

На фоне провокации с беспилотником Генеральный штаб Корейской народной армии 9 октября заявил, что перекроет автомобильные и железные дороги с Республикой Корея и "превратит южную границу в крепость" в рамках "последовательного территориального размежевания".

Но в этот же день была проведена вторая, аналогичная провокация с южнокорейским беспилотником, что было направлено на провоцирование еще более резкой реакции руководства Северной Кореи.

Несмотря на то что 9 октября под предлогом урагана "Милтон" Байден отменил поездку и встречу в Рамштайне решили перенести, информационная операция "Северная Корея" продолжилась, но уже с прицелом на встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге и глав правительств стран Евросоюза в Брюсселе.

Десятого октября - третья провокация с южнокорейским беспилотником, в западных СМИ начинается настоящая вакханалия: "Северная Корея, вероятно, развернула свои войска на Украине. Северокорейцы помогают россиянам с запуском баллистических ракет KN-23" (The Guardian); "Пхеньян превратился в главного поставщика "арсенала зла" России" (The Hill) и так далее.

Характерно, что в публикациях появился четкий посыл и конкретный его получатель: "в войне на Украине произошла серьезная эскалация - появились регулярные военные части из третьей страны", в связи с чем "Белый дом должен сфокусироваться на северокорейской помощи России на Украине", потому что "это может втянуть другие европейские страны в войну".

Двенадцатое октября: Институт изучения войны (ISW) - "Северокорейские солдаты уже воюют на Украине, а несколько тысяч проходят тренировки в России"; Express.co.uk - "Прибытие огромного количества иностранных солдат может стать значительной помощью для наступления России в следующем году".

Четырнадцатое октября - кульминация операции: Зеленский прямо заявил, что "Северная Корея в настоящий момент фактически вступает в войну против Украины на стороне Российской Федерации" и что "у России есть планы на осень-зиму, которые учитывают поддержку со стороны КНДР". В связи с этим, по словам Зеленского, (внимание!) в данных обстоятельствах их отношения "с партнерами должны выйти на новый уровень", поэтому срочно требуются "дальнобойные возможности" и "еще больший объем военной помощи".

Вот! Ради этого драматического посыла все и затевалось. Аплодисменты, слезы Байдена, разрешение практически подписано, приглашение в НАТО почти отправлено.

Однако всегда есть но: в этот же день российский лидер Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и КНДР, в том числе предусматривающий обоюдную военную помощь. И южнокорейское Минобороны, ранее отрицавшее участие в провокациях, сразу заявило, что они "отказываются давать какие-либо комментарии", а в южнокорейских СМИ тут же появилась информация, что во всем могут быть виноваты американцы.

Не прошло и полдня, как пока еще президент США Байден вместо гневного осуждения мифических северокорейских войск на Украине неожиданно заявил, что "США готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий".

По факту это означает, что нас услышали, а информационная наживка Зеленского по Северной Корее не сработала и теперь придется изобретать что-то новенькое.

Источник - РИА Новости
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