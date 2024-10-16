В популярном крымском сафари-парке "Тайган" львы загрызли управляющую парком Леокадию Перевалову

20:54 16.10.2024

Директор парка "Тайган" назвал погибшую от нападения львов опытным сотрудником

Директор парка львов Зубков: погибшая от нападения львов обучала сотрудников



16 октября 2024,

Погибшая в Крыму от нападения львов управляющая парка "Тайган" Леокадия Перевалова построила успешную карьеру и была опытным сотрудником. Об этом 16 октября заявил директор парка Олег Зубков.



Он отметил, что женщина проработала 18 лет в парке львов "Тайган", который является структурным подразделением зоопарка "Сказка".



"Перевалова 18 лет отработала в парке львов "Тайган" начиная с простого рабочего по уходу за животными, дойдя до директора ООО "Ялтинский зоопарк Сказка" и управляющей парка львов "Тайган", - сообщил он в видеообращении, записанном по случаю гибели женщины. Видеозапись была опубликована в Telegram-канале Зубкова.



Директор парка также обратил внимание, что Перевалова хорошо знала всех животных зоопарка и сама обучала сотрудников тому, как обращаться с ними.



По словам Зубкова, прибывшие на место происшествия сотрудники парка уже не могли оказать Переваловой никакой помощи в связи с тем, что женщина была растерзана хищниками. Он подтвердил, что погибшая не закрыла засов двери между вольерами во время уборки, и заявил, что во всех обстоятельствах произошедшего разберутся правоохранители.



Ранее в этот день сообщалось, что в Крыму сотрудница парка умерла в результате нападения трех львов. Следователи установили, что трагедия произошла во время уборки вольеров - женщина не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напали на нее.



Было возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 143 УК РФ ("Нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека").



Ранее в парке львов "Тайган" уже происходило нападение льва на человека. Так, в июле 2018 года нетрезвая туристка во время экскурсии по сафари-зоне пошла фотографироваться со старым львом, но к ней подошел молодой хищник и прокусил ей руку. Женщину доставили в больницу и зашили рану. Пострадавшая подала иск против владельца парка Зубкова. В итоге бизнесмена приговорили к штрафу в размере 400 тыс. рублей, он признал свою вину.