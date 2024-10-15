 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 16.10.2024
22:55  Мигранты тормозят развитие России, - Царьград
22:48  Назрел новый кризис в отношениях двух Корей
22:45  В Худжанде построят новую резиденцию президента Таджикистана
22:42  Квоту на временное проживание мигрантов в России урезали на 2025 год почти вдвое
22:39  Молдова. Оппозиционная политика и ее имитация: опрокинет ли Майю Санду блок "Победа"?
22:35  Есть ли жизнь в/на Европе? Europa Clipper стартовала к спутнику Юпитера Европе
22:25  В Beeline Uzbekistan назначен новый гендиректор Андрей Пятахин

21:46  Сакен Сейфуллин: как творчество казахского поэта повлияло на историю страны
20:54  В популярном крымском сафари-парке "Тайган" львы загрызли управляющую парком Леокадию Перевалову
19:38  Взорвем полуостров: Зеленский блестяще осуществил провальный азиатский план
19:35  Запад ввел Ирану новые санкции за передачу России баллистических ракет
18:34  Филип Бальбони: США в изоляции. Имидж Америки на мировой арене ушел в штопор
18:32  В Ливане подтвердили применение израильской армией кассетных снарядов
15:42  Президент Ш.Мирзиеев анонсировал запуск "промышленного треугольника" в Ташкентской области
14:22  Захар Прилепин: "Если я сдам медкомиссию, то вернусь в строй и поеду туда, куда направят"
14:09  Война на Ближнем Востоке превращается в один большой договорняк, - Дм.Родионов
14:08  Турне главы иранского МИД застало врасплох США и отсрочило удар Израиля
14:05  Рахматулла Нуримбетов - новый посол Узбекистана в Швеции
14:03  ВС РФ начали движение в южный фланг гарнизона ВСУ Часова Яра
13:42  Мартиника и осыпающийся французский неоколониализм, - Л.Савин
13:39  БРИКС на перекрестке. Как саммит в Казани повлияет на развитие блока? - Ахмед Джихан
13:38  Таджикский чиновник предъявил России за мигрантов
13:35  Два первых замхокима Ташкентской области Ботир Алимбеков и Эркин Мухитдинов уволены за недостатки в работе
12:14  Угроза с юга: подбрюшье РФ превращается в Турцию, - Айнур Курманов
12:12  Власти России почти вдвое урезали квоту на временное проживание для иностранцев
12:04  Вооруженные силы Ирана делают успехи в освоении технологий XXI века, - В.Прохватилов
11:51  Жируют. В управделами президента РФ прокомментировали цены в столовой Госдумы
10:27  Больше ста работников образования из Туркестанской области украли из бюджета миллиарды тенге
10:10  Бывший аким Шымкента Молдасеитов отбирает здание у ВИЧ-инфицированных детей
09:40  "Долговая экономика" как способ существования "денежной цивилизации", - Валентин Катасонов
09:38  Кто есть мой ближний, - Иван Охлобыстин
09:27  РосГенпрокуратура потребовала взыскать с Shell более €1 млрд убытков
09:25  Как Европа окончательно перестала быть великой…, - Андрей Школьников
09:15  Чешско-польский финт с сибирской нефтью: €1 миллиард на дороге не валяется
08:41  МИД Узбекистана отрицает получение от талибов просьбы отменить концерты в МТЦ "Термез"
08:28  Сделка с дьяволом. Очень скоро мы увидим смену украинского вектора, - Илья Титов
08:25  "Совет по вопросам саморегулирования деятельности СМИ" появится в Казахстане
08:13  Камалу Харрис уличили в плагиате в ее "научном" труде "Разумное отношение к преступлениям"
08:11  Генетики установили, что японцы произошли от корейцев
07:48  "Морской бой" Ирана и Израиля – почему ситуация всех устраивает, - СП
01:07  Дух Ницше. 180 лет со дня рождения одной из самых спорных и эпатажных фигур в истории мировой философской мысли, -Вардан Багдасарян
00:56  Запрет на идеологию чайлдфри в России: что грозит отказавшимся от деторождения?
00:47  Первый пункт договора: Корейскую Народную армию ждут в зоне СВО
00:43  РПЦ против кочевников (мигрантов), - Андрей Мельников
00:41  Общее богословие, общий алфавит и общая карта тюркского мира, - Андрей Мельников
00:37  Германия поблагодарит Джо Байдена и США за свой разгром - и сделает это, стоя на коленях,- СП
00:13  Премьеры развернулись на востоке. Пакистан принял встречу глав правительств стран ШОС, - Kъ
00:07  "Казатомпром" заключил гигантский урановый контракт с Китаем - 1,3 трлн тенге
00:05  Такие разные, такие похожие. Узбекские партии представили программы, с которыми они идут на парламентские выборы
Вторник, 15.10.2024
18:50  Президент Кыргызстана: Памятники на могилах должны быть деревянными
18:43  Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине. Обзор Телеграм-каналов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Сакен Сейфуллин: как творчество казахского поэта повлияло на историю страныСакен Сейфуллин: как творчество казахского поэта повлияло на историю страны
21:46 16.10.2024

15 октября в Казахстане отмечают 130-летие со дня рождения Сакена Сейфуллина – одного из основоположников казахской литературы, выдающегося поэта и писателя, государственного и общественного деятеля. Его жизнь и творчество оставили неизгладимый след в истории страны, сообщает Zakon.kz.

Сакен Сейфуллин родился 1894 году в Жанааркинском районе Карагандинской области. Жизнь писателя была тесно связана с Акмолинской областью. Именно в этом регионе началась его активная государственная и общественная деятельность. На этой земле также были созданы его самые яркие произведения, которые отражают культуру и дух того времени.

Образование

По словам научного сотрудника музея Сакена Сейфуллина в Астане Гульназии Ибраевой, поэт получил традиционное казахское воспитание. Его родители были состоятельными людьми и старались всесторонне вкладываться в образование. Отец Сакена даже отправил его жить на год в русскоязычную семью, чтобы он лучше освоил язык.

"Родители Сакена Сейфуллина стремились дать сыну больше знаний. Его мама была рассказчицей. С раннего возраста она пересказывала ему увлекательные истории. Конечно, талант Сакена также сыграл важную роль в его становлении. И в сочетании с полученным образованием выросла такая известная личность".
Гульназия Ибраева

Сакен Сейфуллин с 1905 года учился в русско-казахской школе при Спасском медеплавильном заводе, в Акмолинской начальной приходской школе и в трехклассном городском училище. Затем в 1913 году он поступил в Омскую учительскую семинарию, где учился вместе с Магжаном Жумабаевым.

"В молодые годы в руках Сейфуллина постоянно был словарь Алектрова и хрестоматия Ыбырая Алтынсарина. Он был очень талантливым студентом. Когда посещал училище, ему предлагали сразу несколько грантов на обучение. Перед поступлением в семинарию он также преподавал русский язык для учеников мусульманского медресе".
Гульназия Ибраева

Общественная деятельность

В 1914 году стал одним из руководителей первого культурно-просветительского общества казахской молодежи "Бірлік" ("Единство") в Омске. Исполнял обязанности редактора журнала "Кызыл Казахстан", который позже изменял свои названия на "Ауыл коммуниси", "Казахстан коммуниси" и в настоящее время называется "Акикат", а также газеты "Еңбекші қазақ" (ныне "Егемен Казахстан"). Его вклад в журналистику сыграл значительную роль в формировании общественного мнения того времени.

Политическая карьера Сакена Сейфуллина началась в раннем возрасте. В возрасте 28 лет он уже был избран главой правительства, а именно одним из первых стал председателем Совета Народных Комиссаров Киргизской АССР РСФСР. В наше время это должность премьер-министра.

На своем посту Сакен Сейфуллин сыграл важную роль в восстановлении исторической идентичности казахского народа и продвижении казахского языка. Он активно выступал за признание казахского языка как государственного, также рекомендовал прекратить использовать слово "киргиз" и заменить его на "казах".

"Если говорить о том, кто был Сакен Сейфуллин для казахского общества. Сначала он служил для народа как государственный и общественный деятель, а после, несмотря на загруженность, писал стихи и проявлял себя как писатель. Он впервые открыл школу в Акмолинской области, где обучали сразу на казахском и русском языках. Сакен всегда призывал всех казахов к знаниям. Еще в те времена он говорил о важности трехъязычия: знания казахского, русского и английского языков. Его основная идея – знание трех языков – сейчас действует в казахстанской системе образования", – говорит Ибраева.

При этом она отмечает, что в первую очередь Сейфуллин подчеркивал приоритетность знания казахского языка. Он утверждал, что куда бы человек ни поехал, если он не будет уважать свой родной язык, то потеряет связь с собственной культурой и идентичностью.

Творчество и произведения

Наряду с общественно-политической жизнью, Сакен Сейфуллин оставил значительный след и в творческой деятельности – основал Союз писателей Казахстана. Его известный роман "Тернистый путь" – историко-мемуарное произведение – официально задокументировано и хранится в музее его имени.

"В этой книге речь идет об исторических событиях, в которых сам автор принимал участие и которые он знал лично. События в романе представлены в художественном изложении в форме мемуаров, что придает произведению особую глубину и реализм. Наши научные сотрудники музея проверили текстологию, исправили и вернули сведения, которые изменили и убрали из-за политических событий тех времен", – поясняет Гульназия Ибраева.

Сакеновед отмечает, что произведения писателя обогатили казахскую литературу, привнеся в нее новые идеи и формы. Сакен Сейфуллин писал пейзажную лирику, воспевая такие места, как Кокшетау, Оқжетпес, Бурабай, Жұмбақтас, посвящал произведения материнской любви и историческим событиям своего времени. Его работы отражали не только внутренний мир человека, но и важные изменения, происходившие в обществе.

Как известно, Сакен Сейфуллин стал жертвой сталинских репрессий в 1930-х годов, которые затронули многих деятелей культуры и интеллигенцию в Казахстане. Во время массовых арестов и преследований его задержали по обвинению в антисоветской деятельности.

В 1938 году он был приговорен к смертной казни и расстрелян. В 1957 году был реабилитирован за отсутствием состава преступления. По сей день его общественно-политическая деятельность и творчество являются символом борьбы за казахскую идентичность, свободу и культуру.

В настоящее время в каждом городе и регионе Казахстана есть улицы, названные в честь Сакена Сейфуллина. В стране функционируют 33 школы, носящие его имя. Первое высшее учебное заведение, открытое в Акмолинской области – Аграрный университет – носит имя Сакена Сейфуллина.

Кроме того, в Казахстане действуют научные центры и музей, посвященные жизни и творчеству Сейфуллина. Главный музей его имени, где собраны документы и материалы, отражающие его вклад в развитие страны, общества и казахской литературы, находится в Астане.

Сегодня Сакен Сейфуллин остается значимой личностью для молодежи и всех казахстанцев, вдохновляя на изучение языка и культуры.

Аймира Муксулова

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729104360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов о 4% ВВП: Рост экономики обеспечен развитием отраслей ненефтяного сектора. Это результат диверсификации. Нужно удвоить усилия
- Президент Армении посетил Мажилис
- Внедрение водосберегающих технологий, увеличение площади орошаемых земель: в Правительстве рассмотрели итоги вегетационного периода
- Олжас Бектенов обсудил с Премьер-Министром Пакистана Шахбазом Шарифом наращивание торгово-экономического сотрудничества
- Кадровые перестановки
- Глава МИД Казахстана совершил визит в Люксембург
- Бизнес-делегация Демпартии "Ак жол" работает в КНР
- МВД: В Шымкенте проведены задержания криминальных группировок
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  