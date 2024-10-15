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|В Beeline Uzbekistan назначен новый гендиректор Андрей Пятахин
22:25 16.10.2024
15.10.2024 Новым генеральным директором Beeline Uzbekistan назначен Андрей Пятахин. Ранее он руководил Beeline Кыргызстан. Нового главу компании приняли в Минцифры.
VEON Group (Нидерланды) объявила о назначении Андрея Пятахина новым генеральным директором Beeline Uzbekistan (Unitel). Действующий руководитель оператора Анджей Малиновский уйдет в отставку до конца ноября, сообщили в пресс-службе компании.
Андрей Пятахин работает в VEON Group с 2001 года. Он занимал разные руководящие должности, в том числе в качестве генерального директора операционных компаний в Грузии, Армении, а до нового назначения руководил Beeline Кыргызстан.
Анджей Малиновски был назначен гендиректором Beeline Uzbekistan в марте 2021 года. Он работает в VEON Group с 2017 года, начав с должности главы Beeline Georgia. Он принял решение проводить больше времени с семьей в Польше, говорится в сообщении.
14 октября генеральный директор VEON Group Каан Терзиоглу представил Андрея Пятахина министру цифровых технологий Узбекистана Шерзоду Шерматову.
В пресс-службе Минцифры сообщили, что на встрече обсуждались вопросы развития технологической инфраструктуры в Узбекистане в условиях роста рынка цифровых услуг, привлечения международных инвестиций, расширения телекоммуникационного сотрудничества и сотрудничества в сфере кибербезопасности.