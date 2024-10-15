В Beeline Uzbekistan назначен новый гендиректор Андрей Пятахин

22:25 16.10.2024

15.10.2024 Новым генеральным директором Beeline Uzbekistan назначен Андрей Пятахин. Ранее он руководил Beeline Кыргызстан. Нового главу компании приняли в Минцифры.



VEON Group (Нидерланды) объявила о назначении Андрея Пятахина новым генеральным директором Beeline Uzbekistan (Unitel). Действующий руководитель оператора Анджей Малиновский уйдет в отставку до конца ноября, сообщили в пресс-службе компании.



