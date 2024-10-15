Молдова. Оппозиционная политика и ее имитация: опрокинет ли Майю Санду блок "Победа"?

22:39 16.10.2024

Оппозиционная политика и ее имитация: опрокинет ли Майю Санду блок "Победа"?



Роман Рейнекин. 15.10.2024



В Молдове, как известно, совсем на носу местные судьбоносные президентские выборы, в этот раз совмещенные с еврореферендумом. Судя по доносящимся из Кишинева отголоскам, накал тамошних политических страстей сопоставим с украинскими выборами 2019 года, когда Зеленский был против Порошенко.



Впрочем, памятуя о том, кто с кем борется в Молдове за местную власть, я бы поостерегся от малевания радужных перспектив, которые ни в коем случае не ждут Молдову ни в одном из вариантов итогового электорального пасьянса.



Скепсиса добавляют и видеокартинки из Кишинева, до боли напоминающие автору уже виденное много раз на Украине нулевых-десятых. То ли арсенал приемов у молдаван тот же самый, то ли криэйторы одни и те же, но факт остается фактом: на этом далеко не уедешь, будь ты хоть десять раз по сто пророссийская оппозиция. ОПЗЖ, если что, подтвердит.



Так, на днях в столице Молдовы прошел громко анонсированный тамошним оппозиционным блоком "Победа", окормляемым беглым олигархом Иланом Шором, "марш голодных" или же "марш обманутых пенсионеров".



Само это мероприятие может служить отличным лакмусом к методам работы молдавской оппозиции.



Вот на этом, давайте, и остановимся. Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что основными каналами донесения информации о случившемся стали отнюдь не молдавские, а государственные российские СМИ – Sputnik и RT, чьи корреспонденты и сопровождали митингующих, выдавая инфу с места событий.



Крупнейшие же молдавские СМИ о проведении марша вообще не сообщили. Это при том, что в Молдове далеко не Санду и ее политические партнеры являются крупнейшим медийным стейкхолдером. Выходит, что медиа, близкие к Воронину, Додону, Плахотнюку и остальным тоже-оппозиционерам, либо получили команду "молчать", либо их кураторов просто задавила конкурентная жаба.



Как результат: больше всего упоминаний о "марше" было в российском, а не в молдавском медиапространстве. Только, зачем россиянам эта информация в таком избытке? Довольно странный результат, если иметь в виду нацеленность на реальный результат, то есть, влияние на умы голосующих молдаван.



Но, если предположить, что реальным результатом для организаторов был красивый отчет перед какими-то российскими кураторами или спонсорами проекта, тогда все становится на свои места и выглядит логично.



Но не это главное. Тут, как говорится, было бы о чем сообщать. При ближайшем рассмотрении весь этот цирк с конями, пардон, "обманутыми пенсионерами", выглядит, мягко говоря, не столь однозначно, а говоря совсем откровенно, – как явный самострел "Победы" себе же в ногу.



Разошедшиеся по соцсетям и попавшие на провластное молдо-ТВ видео с "марша" заставляют недоумевать: а что это вообще такое было? В кадре "марша пенсионеров" мы видим вполне благополучных людей отнюдь не пенсионного, а студенческого возраста.



Только одному мне кажется что тут что-то не так? Автор этих строк видел подобное тысячу раз на Украине в "золотую эпоху Ющенко", когда противоборствущие политиканы нанимали за мелкий прайс флагомахов в студенческих общежитиях, чтобы те изображали, по обстоятельствам – то противников НАТО, то голодающих учителей, то протестующих против планов продажи земли селян, то чернобыльцев с "афганцами", то еще кого-нибудь.



Соглашусь, в плане простоты работы "бригадиров", ответственных за привлечение массовки на митинг, это просто и логично. Но на выходе получается большой ноль. Ведь, оппонентам, то бишь, той самой власти, под офисы которой флагомахи несут пустые кастрюли и гробы, – всего-то и нужно – как вовремя подсветить нужные кадры и показать их по ТВ с правильными комментариями.



Не удивлюсь, если Санду и в этот раз раскатает такую оппозицию тонким слоем. И не потому, что она чем-то лучше. А потому, что врет она по-крупному, не размениваясь на такие вот постыдные мелочи. Смело рисуя перед молдаванами, как тот Остап из "12 стульев", образ европейских Нью-Васюкв, в которые превратится Молдова, стоит только правильно проголосовать.



А еще эта история – в том числе и о полной профнепригодности молдавских политиканов, на которых с упорством ставит Москва в РМ.



И не то, чтобы в Молдове не было обманутых пенсионеров и голодных стариков. Их там и вчера, и сегодня – более чем достаточно. Молдова как была при Воронине с Додоном, так и остается нынче при Санду – самой бедной и коррумпированной страной в Европе, с переменным успехом оспаривая это совсем не гордое звание у соседней Украины.



Нищенские пенсии и зарплаты, произвол чиновников, высокие цены и массовое бегство трудоспособного населения – это молдавская реальность. Но все это живет своей собственной жизнью, мало пересекаясь с параллельной вселенной политических имитаторов. А то, что и молдавская власть и молдавская оппозиция – это именно имитаторы, – в том сомнений нет, достаточно ретроспективного взгляда на последние 30 с гаком лет реставрированной постсоветской государственности.



Настоящие политики, а не имитаторы, не нуждались бы во флагомахах из студенческих городков на почасовой оплате. На настоящие, а не ряженые "марши обманутых пенсионеров" – без кавычек – толпами бы шли настоящие обманутые пенсионеры, как они шли на анпиловские митинги в Москве в 1992-1993 годах.



Но для того, чтобы наладить реальную коммуникацию с недовольными сегментами общества, а не ее имитацию для галочки в виде раздачи продуктовых пайков с партийной символикой, нужно работать в поле и иметь реальные структуры, а не "штабы", вспоминающие об избирателях примерно раз в несколько лет, перед очередными выборами.



Способны ли на это нынешние "пророссийские" политики Молдовы, по какому феншую их ни рассаживай и какие коалиции из них ни формируй – это большой вопрос. Пока что без ясного ответа.