Квоту на временное проживание мигрантов в России урезали на 2025 год почти вдвое

22:42 16.10.2024

Весь объем разрешений будет распределен по регионам в соответствии с их заявками



МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство утвердило квоту на временное проживание иностранцев в РФ в размере 5,5 тыс. разрешений в 2025 году. Документ имеется в распоряжении ТАСС.



"Установить на 2025 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5,5 тыс. разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам", - говорится в распоряжении.



В сравнении с 2024 годом, когда квота составляла 10 595, она сократилась почти вдвое. Весь объем разрешений будет распределен по российским регионам в соответствии с их заявками.



Наибольшее число разрешений традиционно получают Москва и Московская область - в 2025 году это 1 тыс. и 350 соответственно (1,5 тыс. и 750 в 2024-м). Квота для Санкт-Петербурга сократится с 300 до 200 разрешений. Татарстан и Башкирия, еще два года назад имевшие по 500 разрешений, в этом году получат только 100 (по 250 в 2024-м).



Последние пять лет размер квоты год к году снижается: в 2023 году кабмин выдавал 13,5 тыс. разрешений, в 2022-м - около 19 тыс., в 2021-м - более 39 тыс. Как отмечается в сопроводительных материалах, регионы используют лишь небольшую часть положенной квоты - за семь месяцев 2024 года, по данным МВД России, было израсходовано лишь 20,4% от установленной цифры.



Квота - в том числе и на 2025 год - определяется на основе поступивших от субъектов РФ предложений, которые готовятся по итогам анализа миграционной ситуации и экономического положения в каждом из регионов. Дополнительно правительством определяется резерв квоты, который также распределяется по субъектам Федерации - в 2025 году он составит 1 650 разрешений (3 178 в 2024-м).