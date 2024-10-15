В Худжанде построят новую резиденцию президента Таджикистана

22:45 16.10.2024

Ее возведут на месте старой, которую снесут.



В Худжанде планируют построить новую резиденцию для главы государства. Новое здание будет расположено на том же месте, где сейчас находится действующая резиденция президента Таджикистан, которая будет снесена.



Как сообщили "Азии-Плюс" в пресс-службе администрации Согдийской области, на днях глава области Раджаббой Ахмадзода обсудил проект нового здания штаба с представителями строительной отрасли, дизайнерами и архитекторами.



