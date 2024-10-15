 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Худжанде построят новую резиденцию президента Таджикистана
22:45 16.10.2024

Ее возведут на месте старой, которую снесут.

В Худжанде планируют построить новую резиденцию для главы государства. Новое здание будет расположено на том же месте, где сейчас находится действующая резиденция президента Таджикистан, которая будет снесена.

Как сообщили "Азии-Плюс" в пресс-службе администрации Согдийской области, на днях глава области Раджаббой Ахмадзода обсудил проект нового здания штаба с представителями строительной отрасли, дизайнерами и архитекторами.



Согласно предварительному проекту, объект будет включать малый и большой залы для проведения региональных и международных мероприятий, двусторонних и многосторонних встреч, гостиницу и другую необходимую инфраструктуру.

Ознакомившись с предложенным проектом, Ахмадзода дал чиновникам конкретные указания по доработке проекта строящихся зданий, террасы и окружающих сооружений, уделяя внимание элементам национальной архитектуры.

Пресс-служба опубликовала дизайн будущего здания. Что касается времени начала строительства, размера и источника финансирования, пока конкретной информации об этом нет.

Источник - Азия-Плюс
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