Назрел новый кризис в отношениях двух Корей

22:48 16.10.2024 Война по соседству:

Оттепель между странами закончена



Андрей Кузмак



КНДР взорвала на своей стороне участки дорог, соединяющих республику с Южной Кореей. Об этом сообщил объединенный комитет начальников штабов Республики Корея. Как заявили в Пхеньяне, акция стала ответом на отправку Сеулом беспилотников на территорию Северной Кореи. Период потепления в отношениях двух государств, как кажется, окончательно завершился. Чего ожидать в дальнейшем, изучали "Известия".



Подрыв дорог



С технической стороны подрыв не стал неожиданностью. Первые сообщения о том, что военнослужащие КНДР провели минирование дорог Кенъи и Тонхэ в пределах демилитаризованной зоны, появились еще в конце апреля.



9 октября генеральный штаб Корейской народной армии заявил о начале работ по блокированию и прерыванию автомобильного и железнодорожного сообщения между двумя Кореями. Кроме того, было заявлено о планах по укреплению находящихся на южной границе оборонительных сооружений. Как заявлял Пхеньян, эти меры стали ответом на "конфронтационную истерику враждебных сил" на Корейском полуострове и "агрессивные военные учения", которые Республика Корея проводит со своими американскими союзниками. Последние такие учения Ulchi Freedom Shield состоялись в августе этого года. Их целью была названа проверка совместной готовности "противостоять угрозам со стороны КНДР".



Сами эти дороги являлись одним из символов, как казалось, наметившейся в недавнем прошлом стабилизации отношений.



Решение об их строительстве было принято в соответствии с соглашением 2018 года, заключенным между двумя государствами с целью проведения совместных раскопок и перезахоронения останков погибших во время Корейской войны 1950–1953 годов.



В то же время широкий резонанс получили сообщения о пролетах над территорией КНДР груженных листовками южнокорейских БПЛА. Причем на это последовала реакция не только из Пхеньяна, но и из Москвы. МИД России назвал произошедшее грубым посягательством на суверенитет Северной Кореи и вмешательством в ее внутренние дела.



Между тем, как отмечает эксперт Центра военно-экономических исследований НИУ ВШЭ Александра Зуева, пока нет окончательной ясности, кто конкретно отправил беспилотники на территорию КНДР.



Министерство обороны Республики Корея отреагировало очень оперативно и заявило, что это была не их инициатива. И этому заявлению есть основания верить, считает собеседница.



- Такая провокация, у которой не было объективной причины и военной логики, не осталась бы без последствий. Это очень похоже на деятельность радикальных южнокорейских групп, чьи представители настаивают на силовом сценарии разрешения корейского кризиса. Реакция же КНДР предсказуема, БПЛА залетели далеко вглубь страны, это вопрос национальной безопасности, и Пхеньян не мог реагировать по-другому. Нынешнюю ситуацию можно назвать напряженной, но уровень этой напряженности пока значительно ниже, чем был, например, в 2009 году. Очевидно, эскалация набирает обороты, но есть вероятность, что ее удастся остановить, как это происходило ранее. Хотелось бы, чтобы обе стороны все же проявили сдержанность, - прокомментировала Зуева.



Найти отмену: Сеул и Пхеньян переходят к пропагандистской войне

Почему Южная Корея хочет аннулировать прорывное соглашение 2018 года и когда ждать ответ от Севера



Шары и дроны



Обмен уколами между двумя государствами продолжается уже последние несколько месяцев. Но если южане традиционно отправляют разного рода пропагандистские материалы (листовки, USB-флешки или компакт-диски), используя для этого беспилотники, то их оппоненты обычно предпочитают более экономный подход. 2 октября со стороны КНДР в Сеул прилетела очередная, 23-я в этом году партия воздушных шаров, набитых макулатурой и бытовым мусором. Всего же за последние несколько месяцев северный сосед отправил южному 5,6 тыс. таких шаров, или около 25 т разнообразных отходов. Несмотря на то что подобного рода коммуникация является полувековой традицией в отношениях двух Корей, в последнее время таких инцидентов стало значительно больше.



К слову, Пхеньян и сам активно развивает производство БПЛА. Считается, что в 2022 году один из аппаратов долетел до Сеула. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), 24 августа председатель КНДР Ким Чен Ын по итогам испытаний перспективных северокорейских моделей БПЛА выразил удовлетворение их тактико-техническими характеристиками и заявил о необходимости увеличения объемов производства.



Ссора или кризис



Международные обозреватели отмечают, что похолодание в отношениях двух государств и очередное отдаление от перспективы потенциального воссоединения являются следствием не только внешнеполитических обстоятельств. Эксперты отмечают, что Северная и Южная Корея различны не только в формах политического устройства. Население двух государств все меньше ассоциирует себя с некогда единым народом.



В то же время после многих лет фактической изоляции при Ким Чен Ыне политическая субъектность КНДР резко выросла, а сам председатель проводит активную внешнюю политику. К слову, одним из ее результатов стал договор с Российской Федерацией о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, 14 октября внесенный Владимиром Путиным на ратификацию в Государственную думу. Ст. 4 документа гарантирует "военную и иную помощь", в случае если кто-то из государств-подписантов будет атакован третьей стороной. Как отмечает Александра Зуева, это соглашение также может способствовать стратегической стабильности в регионе.



При этом в силу объективных экономических причин Пхеньян вынужден очень аккуратно проводить внутренние преобразования. В этой картине мира Республика Корея должна впоследствии из врага постепенно превратиться в конкурента.



К тому же в нынешних условиях глобального переустройства КНДР не может не поддержать своего важнейшего союзника - Китай. А противостояние последнего с США на региональном уровне проходит, в частности, по 38-й параллели.



Не по ДНЯО, а по часам: в Южной Корее может появиться ядерное оружие США

Что означает новое соглашение между Вашингтоном и Сеулом и почему договор о нераспространении под угрозой



Ядерный вопрос



С другой стороны, в Южной Корее формируется внутриполитический консенсус относительно необходимости разрабатывать свою ядерную программу в противовес соседу. Пока политика Сеула в данном направлении опирается на позицию главного союзника, признает Александра Зуева.



- Будет зависеть от того, насколько сильными после выборов окажутся США. Если Южная Корея поймет, что Америка не готова встать на ее защиту, то некоторые местные политики, вполне вероятно, будут делать громкие заявления на этот счет, - рассказала собеседница "Известий".



Одновременно с этим усилились разговоры о размещении на территории республики американского ядерного оружия.



В июле США и Южная Корея приняли совместное заявление по этому поводу. Как отмечают эксперты, его можно считать гарантией безопасности из Вашингтона и прологом к дальнейшему расширению военного сотрудничества. Впрочем, как отмечает научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Константин Асмолов, Вашингтон не торопится принимать столь масштабные решения.



- США, естественно, против подобного, потому что это окончательно развалит существующий режим нераспространения, и тогда формально против Южной Кореи придется вводить санкции. С другой стороны, они не очень хотят на постоянной основе размещать в стране свое ядерное оружие, потому что это сделает Южную Корею абсолютно законной целью для России и Китая, - сказал эксперт. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729108080





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Олжас Бектенов о 4% ВВП: Рост экономики обеспечен развитием отраслей ненефтяного сектора. Это результат диверсификации. Нужно удвоить усилия

- Президент Армении посетил Мажилис

- Внедрение водосберегающих технологий, увеличение площади орошаемых земель: в Правительстве рассмотрели итоги вегетационного периода

- Олжас Бектенов обсудил с Премьер-Министром Пакистана Шахбазом Шарифом наращивание торгово-экономического сотрудничества

- Кадровые перестановки

- Глава МИД Казахстана совершил визит в Люксембург

- Бизнес-делегация Демпартии "Ак жол" работает в КНР

- МВД: В Шымкенте проведены задержания криминальных группировок

- Рабочий график главы государства

