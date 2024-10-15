Мигранты тормозят развитие России, - Царьград

22:55 16.10.2024

Правда Белоусова: Мигранты тормозят развитие России



Ведущая аналитическая организация России пришла к выводу: чем больше в стране низкоквалифицированной рабочей силы, тем меньше потенциал технологического развития.



Выход здесь один: необходимо прекращать массовую инокультурную миграцию и переходить к системе организованного набора.



Подробности в эфире программы "Без цензуры" расскажет ведущий Никита Комаров.



