От израильских бомб погиб мэр ливанского города Набатия Ахмад Кхейль и пять сотрудников муниципалитета

00:00 17.10.2024

Израиль атаковал юг Ливана - погиб мэр города Набатия



, 16.10.2024



Очевидцы сообщают, что бомбардировке подвергается и квартал, где расположена больница, которая принимает раненых.

БИШКЕК, 16 окт - Sputnik. Самолеты израильских ВВС с утра атакуют кварталы города Набатия на юге Ливана, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.



Собеседник агентства сообщил, что в течение получаса по городу было нанесено около 15 ударов. Бомбардировке подвергается и квартал, где расположена больница - одна из немногих, которая продолжает принимать раненых.

"Очень сильные взрывы. Дома рушатся полностью", - передает агентство.



Ливанский телеканал "Аль-Джадид" сообщил, что при бомбардировке погибли мэр Набатии Ахмад Кхейль и пять сотрудников муниципалитета, в том числе руководитель по работе со СМИ на юге Ливана Мохамад Битар. Удар по муниципалитету нанесли во время планового совещания по вопросам гуманитарного характера.

Набатия - один из крупнейших городов на юге Ливана с населением около 100 тысяч человек, не считая беженцев из пограничных с Израилем деревень.



Израильские военные в свою очередь сообщили, что уничтожили на юге Ливана сеть туннельных маршрутов, которые использовались спецподразделением "Хезболлы" "Радван". Сеть пролегала под жилыми домами в центре Набатии, добавили в ЦАХАЛ.

Там также добавили, что поразили десятки объектов "Хезболлы", в том числе транспортную инфраструктуру, командные центры и склады оружия.



Израильская авиация с 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". После точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погибли генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла и многие высокопоставленные командиры организации.



С 1 октября Армия обороны Израиля проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана. Погибло уже более 2 тысяч человек, свыше миллиона стали беженцами.

Бойцы "Хезболлы" отвечают ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля и, несмотря на потери в командном составе, ведут наземные бои.



Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которым пришлось эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.