 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ядерная дубина Китая тяжелеет, - Владимир Скосырев
00:02 17.10.2024

16.10.2024

Союзники Вашингтона в Азии чувствуют себя незащищенными
Владимир Скосырев

Пекин показал межконтинентальные баллистические ракеты на параде в 2019 году.
60 лет назад в пустыне в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китай провел первое испытание атомной бомбы. Ей дали имя "Госпожа Цю". Это событие дало старт гонке Пекина за лидерами в ядерном оружии – Москвой и Вашингтоном. В тот момент военный союз КНР и СССР распадался, и Москва перестала оказывать Пекину технологическую помощь в сфере ядерного оружия. К тому же экономика КНР из-за просчетов Мао Цзэдуна попала в тяжелый кризис. Но ныне КНР – это третья по масштабам ядерных арсеналов страна после РФ и США.
У КНР были все основания спешить с созданием бомбы в 1964 году. Дело не только в том, что Пекин не хотел остаться без дубины, которой владели тогда только СССР, США и Британия. Позже в их число вошла Франция. Есть еще один важный момент. В Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) говорилось, что к 1967 году лишь страны, которые уже имеют это средство массового уничтожения, считаются его законными обладателями. То есть те государства, которые провели ядерные испытания до 1 января 1967 года. Таким образом, чин официальных ядерных держав был присвоен США, Советскому Союзу, Британии, Франции, Китаю. Эти пять государств, в том числе Россия, являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.

Помимо вышеупомянутых стран ядерным оружием обзавелись Индия, Пакистан, Израиль. Китай же придерживается доктрины неприменения ядерного оружия первым. Это, как полагают в Пекине, дает Китаю моральное превосходство над потенциальными противниками. Но насколько реально в условиях большой войны соблюсти это обязательство? США, к примеру, такого обязательства на себя не брали. Россия – тоже.

Как бы то ни было, ядерный арсенал Китая растет. Растет и арсенал средств доставки ядерного оружия. В минувшем сентябре Китай запустил межконтинентальную баллистическую ракету в Южную часть Тихого океана. О пуске были уведомлены США. Тем не менее, как пишет газета South China Morning Post, этот пуск породил волну комментариев среди военных экспертов в мире. Они называют этот пуск семимильным шагом вперед с точки зрения модернизации вооруженных сил страны. Поэтому и Вашингтону придется усилить в Восточной Азии координацию со своими партнерами. Иначе говоря, не только США, но и Японии, Южной Корее, Тайваню придется решать, как реагировать на рост ядерной мощи КНР. Ведь соотношение сил в регионе меняется не в пользу Америки и ее партнеров.

Тем более что Пекин не удосужился проинформировать о пуске главного союзника США – Японию. Токио, правда, увеличил бюджет на оборону до 53,15 млрд долл. Но у Японии нет независимого противоракетного оружия, которое могло бы отразить атаку китайской ракеты, оснащенной большим числом боеголовок, как это показал пуск в сентябре. В еще более уязвимом положении оказался Тайвань. Он обнаружил китайскую ракету, но как только она вышла из зоны действия тайваньского радара, потерял ее из виду.

В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Это второе испытание китайской межконтинентальной баллистической ракеты на полную дальность. Она пролетела около 9 тыс. км. У России очень протяженная территория, есть возможность проводить ракетные стрельбы из западных и северо-западных районов в направлении полигона на Камчатке. А у Китая территория менее протяженная. Они стреляют примерно на 4 тыс. км в направлении своего полигона в Синьцзяне. Но в этот раз, видимо, на основе усовершенствования технологий китайцы решили выстрелить на большую дальность. Это трудная задача, которая потребовала направить корабли в район, где приводнится ракета. Нужно было также ограничить какой-то морской район для судоходства. Мотивом было продемонстрировать успехи в ракетостроении. По-моему, за этим последует развертывание какого-то нового типа оружия".

Что касается участия Китая в переговорах с Россией и США по ядерному оружию, то Китай согласится участвовать в них только тогда, когда выйдет на показатели по этому оружию, сравнимыми с российскими и американскими, полагает эксперт. "То есть в отдаленном будущем. До этого китайцы на переговоры не пойдут. Они никогда не примут ограничения на количество ядерных боеголовок, которое было бы ниже, чем у США и России. Китай нацелен на движение к примерному равенству с РФ в ядерной сфере", – убежден Кашин.

Источник - НГ
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