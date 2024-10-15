Зеленский представил хитрый "план победы": виновные в провале уже назначены, - МК

00:05 17.10.2024

Чисто внутриполитическая акция



Гражданин Украины Зеленский представил новый "план победы", который, как и ожидалось, оказался все тем же, уже не раз озвучивавшимся набором "хотелок". Классика маркетинга: написать на растительном масле "не содержит холестерина" и впаривать как новый уникальный продукт все то же растительное масло, в котором холестерина нет по определению. Впрочем, для самого Зеленского в этом плане есть рациональное зерно.



Итак, план таков: 1. Нужно позвать Украину в НАТО до окончания боевых действий; 2. Нужно продолжать переносить войну в Россию, снять ограничения на удары дальнобойными ракетами и дать эти ракеты; 3. Дать Украине еще оружия и ПВО; 4. Усилить санкции и дать Украине еще денег и оружия; 5. По окончании конфликта ВСУ смогут помочь НАТО и даже заместить контингент США в Европе (для этого нужно будет дать еще оружия и денег).



Какова же реальность?



В последних заявлениях НАТО отношение к приглашению Украины в альянс выражается формулой "когда союзники придут к согласию и когда условия будут соблюдены". Представитель администрации Байдена на брифинге для журналистов на прошлой неделе подтвердил, что эта позиция не изменилась.



Ограничения на удары дальнобойными ракетами вглубь России снимать никто (из тех стран-производителей вооружения, кто имеет на это право) не хочет.



Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила об официальной позиции ведомства: поставки оружия для Украины не бесконечны. "Вы видели, как мы запрашивали дополнительные пакеты, чтобы поддержать Украину и Израиль. Вы видели, как у нас возникли проблемы, когда дело дошло до оживления оборонной промышленной базы. Когда мы оказываем поддержку другим, будь то Украина, Ближний Восток, оборона Израиля, мы всегда следим за нашими собственными силами", - подчеркнула она.



В Европе тоже начали зажимать помощь, поскольку тоже стали думать о себе. Франция, например, подписавшая соглашение о предоставлении Киеву 3 млрд евро в этом году, заявила, что соглашение не выполнит из-за дефицита бюджета. Представители оружейных заводов Европы заявили Financial Times, что им нужно видеть перспективы украинского конфликта еще на 10 лет, чтобы перезапустить под него свое военное производство. А иначе они делать не будут - не выгодно.



Глава МИД Финляндии призналась, что союзникам надоело кормить Киев: "Западные страны утомились помогать Украине и все больше надеются на какое-то разрешение конфликта".



"Настало время": Шольц заявил о готовности к переговорам с Путиным



Долго можно перечислять, но суть одна - реальная позиция западных стран с планом Зеленского имеет мало общего. И в этом-то и есть плюс для Зеленского. Поскольку выступая в Раде он подчеркнул: "План победы можно реализовать. Он зависит от партнеров. Подчеркиваю: от партнеров". То есть потом всегда можно будет сказать: у нас был надежный план, но в том, что он провалился виноваты не мы, а Запад.



Реальная позиция Запада при этом все та же. Стратегия НАТО по Украине заключается в том, чтобы она могла продолжать воевать и, в случае принятия соответствующего решения, начать переговоры с Россией "с позиции силы", заявил генсек альянса Марк Рютте. То есть давать будут ровно столько, сколько нужно, чтобы продолжались боевые действия. До последнего украинца. И это не фигура речи. США уже требуют от Украины снизить до 18 лет возраст мобилизации, ссылаясь на то, что у них, мол, на вьетнамскую войну с 19 призывали. Киев снизит возраст - сейчас украинские политики активно готовят к этому общественное мнение. Кстати, о том, что это произойдет, говорил и Путин.



Так что вся эта презентация "плана победы" в Раде - не более чем внутриполитическая акция.



Авторы: ДМИТРИЙ ПОПОВ